Ανάμεσα στη… Σκύλλα των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη… Χάρυβδη του ζητήματος με το πτυχίο του παραιτηθέντος υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη κύλησε ο Απρίλιος για την κυβέρνηση. Αν συνυπολογίσουμε το θέμα των υποκλοπών, που αφήνει βαριά εκτεθειμένο το Μαξίμου και την χωρίς «φρένο» ακρίβεια που βιώνουν τα νοικοκυριά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το κυβερνών κόμμα εξηγούν απόλυτα πως μέσα σε λίγες μέρες εξανεμίστηκε το «εφέ του πολέμου».

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σαφή υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας την ώρα που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σταδιακή άνοδο. Παράλληλα, το πολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται λόγω της δυναμικής που αναπτύσσουν υπό ίδρυση κόμματα

Με την Ολομέλεια της Βουλής να δίνει το «πράσινο φως» για την παραπομπή των 13 «γαλάζιων» βουλευτών (αναφέρονται στις δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ) στη Δικαιοσύνη, ολοκληρώνεται ένας μήνας «φωτιά» για την κυβέρνηση που ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί σε μια εποχή που φουντώνει η εκλογολογία.

Απρίλιος: Τι έδειξαν οι δημοσκοπήσεις

Νέες δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στην δημοσιότητα προς τα τέλη Απριλίου καταγράφουν τη δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας που όμως δεν είναι ικανή να αμφισβητήσει την πρώτη θέση, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Όμως, το πολιτικό σκηνικό μοιάζει με κινούμενη άμμος αν αναλογιστεί κανείς πως τα υπό ίδρυση κόμματα (Τσίπρα, Καρυστιανού, ίσως και Σαμαρά) είναι ικανά να ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Η δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, δείχνει ξεκάθαρα πως το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ίδια έρευνα δίνει στη ΝΔ 30,6% (από 30,8% τον Μάρτιο), χωρίς φυσικά να υπολογίζονται τα υπό δημιουργία κόμματα που μοιάζουν ικανά να ανατρέψουν τις υπάρχουσες ισορροπίες.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% στην προηγούμενη μέτρηση και 12,7% τον Φεβρουάριο).

Το δημοσκοπικό άλμα του «κόμματος Τσίπρα»

Το «κόμμα Τσίπρα» στη δημοσκόπηση της RealPolls καταγράφει τον Απρίλιο σημαντική ανοδική (+4,3%) κίνηση: Ένα 12,3% λέει πως είναι «πολύ πιθανό» (από 9,6% τον Μάρτιο) να το ψηφίσει, 7,4% «αρκετά πιθανό» (από 5,8%), με συνολικό θετικό ποσοστό 19,7% (από 15,4%). Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη δημοσκόπηση, πιθανότατα αντανακλά «την πιο συγκεκριμένη εικόνα του εγχειρήματος: ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη (ANT1) πριν το Πάσχα ότι το κόμμα του θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο, δίνοντας χρονοδιάγραμμα μετά από μήνες αναμονής».

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει υποχώρηση στο «πολύ πιθανό» (10% από 12,6%) και μικρή άνοδο στο «αρκετά πιθανό» (11,1% από 9,6%) — συνολικό θετικό ποσοστό 21,1% (-1,1% από την προηγούμενη μέτρηση).

Η μεγαλύτερη δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας

Στη μέτρηση της Interview, για λογαριασμό της Politic, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου της ίδιας εταιρείας. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μοναδική που δείχνει το ΠΑΣΟΚ κάτω από τη μέτρηση του Μαρτίου και -0,4% (13,5% σήμερα έναντι 13,9%).

Η Interview μετρά στην πρόθεση ψήφου και το «κόμμα Καρυστιανού» που κατατάσσεται τρίτο με 7,9%.

Αύξηση των αναποφάσιστων

Τέλος, στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά που διεξήχθη μεταξύ 20-23 Απριλίου και δημοσιεύτηκε την 25η Απριλίου το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου κατρακυλά στο 23,8% από το 26,1% τον Μάρτιο (-2,3%), στο χαμηλότερο σημείο του 2026.

Την ίδια στιγμή, μικρή άνοδο εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, από το 11,4% του Μαρτίου βρίσκεται στο 12,8%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων διευρύνεται ακόµα περισσότερο και φτάνει στο 17,2%, ενώ ψηλά παραµένει και το ποσοστό των απαντήσεων «άλλο κόµµα», µε τις αυθόρµητες αναφορές να εστιάζουν κυρίως στους υπό ίδρυση σχηµατισµούς της κ. Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα ∆ηµοκρατία είναι πρώτο κόμμα με 29,6% και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 15,9%.