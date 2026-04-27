Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 06:00

Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάμεσα στη… Σκύλλα των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη… Χάρυβδη του ζητήματος με το πτυχίο του παραιτηθέντος υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη κύλησε ο Απρίλιος για την κυβέρνηση. Αν συνυπολογίσουμε το θέμα των υποκλοπών, που αφήνει βαριά εκτεθειμένο το Μαξίμου και την χωρίς «φρένο» ακρίβεια που βιώνουν τα νοικοκυριά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το κυβερνών κόμμα εξηγούν απόλυτα πως μέσα σε λίγες μέρες εξανεμίστηκε το «εφέ του πολέμου».

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σαφή υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας την ώρα που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σταδιακή άνοδο. Παράλληλα, το πολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται λόγω της δυναμικής που αναπτύσσουν υπό ίδρυση κόμματα

Με την Ολομέλεια της Βουλής να δίνει το «πράσινο φως» για την παραπομπή των 13 «γαλάζιων» βουλευτών (αναφέρονται στις δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ) στη Δικαιοσύνη, ολοκληρώνεται ένας μήνας «φωτιά» για την κυβέρνηση που ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί σε μια εποχή που φουντώνει η εκλογολογία.

Απρίλιος: Τι έδειξαν οι δημοσκοπήσεις

Νέες δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στην δημοσιότητα προς τα τέλη Απριλίου καταγράφουν τη δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας που όμως δεν είναι ικανή να αμφισβητήσει την πρώτη θέση, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Όμως, το πολιτικό σκηνικό μοιάζει με κινούμενη άμμος αν αναλογιστεί κανείς πως τα υπό ίδρυση κόμματα (Τσίπρα, Καρυστιανού, ίσως και Σαμαρά) είναι ικανά να ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Η δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, δείχνει ξεκάθαρα πως το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ίδια έρευνα δίνει στη ΝΔ 30,6% (από 30,8% τον Μάρτιο), χωρίς φυσικά να υπολογίζονται τα υπό δημιουργία κόμματα που μοιάζουν ικανά να ανατρέψουν τις υπάρχουσες ισορροπίες.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% στην προηγούμενη μέτρηση και 12,7% τον Φεβρουάριο).

Το δημοσκοπικό άλμα του «κόμματος Τσίπρα»

Το «κόμμα Τσίπρα» στη δημοσκόπηση της RealPolls καταγράφει τον Απρίλιο σημαντική ανοδική (+4,3%) κίνηση: Ένα 12,3% λέει πως είναι «πολύ πιθανό» (από 9,6% τον Μάρτιο) να το ψηφίσει, 7,4% «αρκετά πιθανό» (από 5,8%), με συνολικό θετικό ποσοστό 19,7% (από 15,4%). Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη δημοσκόπηση, πιθανότατα αντανακλά «την πιο συγκεκριμένη εικόνα του εγχειρήματος: ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη (ANT1) πριν το Πάσχα ότι το κόμμα του θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο, δίνοντας χρονοδιάγραμμα μετά από μήνες αναμονής».

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει υποχώρηση στο «πολύ πιθανό» (10% από 12,6%) και μικρή άνοδο στο «αρκετά πιθανό» (11,1% από 9,6%) — συνολικό θετικό ποσοστό 21,1% (-1,1% από την προηγούμενη μέτρηση).

Η μεγαλύτερη δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας

Στη μέτρηση της Interview, για λογαριασμό της Politic, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου της ίδιας εταιρείας. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μοναδική που δείχνει το ΠΑΣΟΚ κάτω από τη μέτρηση του Μαρτίου και -0,4% (13,5% σήμερα έναντι 13,9%).

Η Interview μετρά στην πρόθεση ψήφου και το «κόμμα Καρυστιανού» που κατατάσσεται τρίτο με 7,9%.

Αύξηση των αναποφάσιστων

Τέλος, στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά που διεξήχθη μεταξύ 20-23 Απριλίου και δημοσιεύτηκε την 25η Απριλίου το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου κατρακυλά στο 23,8% από το 26,1% τον Μάρτιο (-2,3%), στο χαμηλότερο σημείο του 2026.

Την ίδια στιγμή, μικρή άνοδο εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, από το 11,4% του Μαρτίου βρίσκεται στο 12,8%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων διευρύνεται ακόµα περισσότερο και φτάνει στο 17,2%, ενώ ψηλά παραµένει και το ποσοστό των απαντήσεων «άλλο κόµµα», µε τις αυθόρµητες αναφορές να εστιάζουν κυρίως στους υπό ίδρυση σχηµατισµούς της κ. Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα ∆ηµοκρατία είναι πρώτο κόμμα με 29,6% και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 15,9%.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

