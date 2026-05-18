Το μανιφέστο Τσίπρα – Έτοιμη η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος – Πριν τον «Θεριστή» η ανακοίνωση

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το μόνο που απομένει είναι η ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης και παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα.

Μετά από δυο διαδοχικές αναρτήσεις στα social media ο κ. Τσίπρας θα δώσει στη δημοσιότητα και το τρίτο βίντεο με το οποίο θα ενημερώνει για το πότε και ίσως για το που θα γίνει η παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.

Οι εξελίξεις δεν φαίνεται να είναι αποκομμένες από όσα συντελούνται και στον ευρύτερο χώρο, με την Αμαλίας να θέλει να κάνει φυγή προς τα μπρος.

Μανιφέστο Τσίπρα

Το νέο κόμμα μπορεί να αποτελεί τη βασική αιτία της μεγάλης αναστάτωσης στην Αριστερά ωστόσο ο κ. Τσίπρας προχωρά στο σχέδιό του χωρίς να κοιτά αυτή την ώρα τους πρώην συντρόφους του, ακόμη και αυτούς που θα πάρει μαζί του.

Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται το μανιφέστο του νέου κόμματος.

Ο συγγραφέας του μανιφέστου είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος φαίνεται ότι έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη συγγραφή του και το μόνο που απομένει σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι τελικές διατυπώσεις.

Ο κ. Τσίπρας είναι σαφές ότι θέλει να βάλει το δικό του στίγμα στο ιδρυτικό κείμενο με το «μανιφέστο της Κυβερνώσας Αριστεράς» που παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα να έχει ήδη θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Είναι μια υπόθεση για την οποία ο πρώην πρωθυπουργός συμβουλεύεται συγκεκριμένα πρόσωπα, ωστόσο όπως έγινε και με το βιβλίο του την «Ιθάκη», έτσι και τώρα θέλει να έχει ο ίδιος την ευθύνη του κειμένου, καθώς είναι ο ίδιος που θα τη διαβάσει σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

300 υπογραφές

Η ιδρυτική διακήρυξη θα είναι και το κείμενο που θα κατατεθεί στον Άρειο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που χρειάζονται για την επικύρωση του ονόματος και του σήματος του κόμματος.

Και τα δυο αυτά στοιχεία που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό και ελάχιστοι γνωρίζουν πως θα λέγεται το κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση οι υπογραφές που θα συγκεντρωθούν θα είναι σίγουρα περισσότερες σύμφωνα με πληροφορίες και το μανιφέστο Τσίπρα θα το υπογράψουν το σύνολο των ανθρώπων που έχει δίπλα του είτε στο γραφείο του στην Αμαλίας, είτε στο κόμμα είτε και στο Ινστιτούτο.

Σε αυτούς αναμένεται να προστεθούν και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και ο σκοπός είναι κάτω από τη διακήρυξη οι υπογράφοντες να φτάσουν ακόμη και τους 300.

Πριν το «Θεριστή»

Στο θεατράκι της ρεματιάς στο Χαλάνδρι ο κ. Τσίπρας αναθεώρησε το αρχικό του πλάνο που ήταν για τον Σεπτέμβρη και στην πρώην κομματική εκδήλωση μίλησε για τον μήνα «Θεριστή», τον Ιούνιο. Τελικά επικράτησε η άποψη να επισπευστεί η διαδικασία και όλα να γίνουν λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης από τις 26 και μετά.

Ο λόγος δεν φαίνεται να είναι άλλος από το γεγονός ότι στο τραπέζι πάντα βρίσκεται ένας εκλογικός αιφνιδιασμός από τον πρωθυπουργό με προκήρυξη εκλογών ακόμη και τον Σεπτέμβριο επομένως το επιτελείο του κ. Τσίπρα θέλει να έχει την ευκαιρία το νέο κόμμα να μετρηθεί και επίσημα στις τελευταίες μετρήσεις πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.