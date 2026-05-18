Οι Αθώοι: Η αλήθεια είναι σκληρή
Τι θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 22:10, στο MEGA
Οι ενοχές για τον φόνο του Αράθυμου βασανίζουν τον Πέτρο στο προτελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 22:10.
Η αλήθεια αναδύεται πλέον οδυνηρή και κάθε ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του λίγο πριν το μεγάλο φινάλε. Σε ένα αναπάντεχο γύρισμα της μοίρας, ο πραγματικός ένοχος και ο άδικα καταδικασμένος θα βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη φυλακή.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι
Βυθισμένος στις ενοχές, ο Πέτρος στοιχειώνεται από τη μνήμη του Αράθυμου. Η Μαργαρίτα ανακαλύπτει ένα γράμμα του Γιάννου, γεμάτο τρυφερότητα, και συνειδητοποιεί την απόλυτη αγνότητα της ψυχής του. Στη φυλακή, μια αποτυχημένη απόδραση οδηγεί τον Γιάννο στην απομόνωση, όπου η βαθιά του πίστη αποτελεί το μοναδικό του στήριγμα. Την ίδια στιγμή, ο Σάββας πιέζει τον Πέτρο να ομολογήσει την αλήθεια. Εκείνος, αποδιωγμένος ακόμη και από τη Στεφανία, πρωτοστατεί σε διαμαρτυρία των χωρικών κατά των τοκογλύφων και συλλαμβάνεται. Η μοίρα τον οδηγεί στην ίδια φυλακή με τον Γιάννο.
Δείτε το trailer
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi
