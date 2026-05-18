«Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον»

Νέες αποκαλύψεις για τον 44χρονο οδηγό του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, έρχονται στη δημοσιότητα.

Οι αποκαλύψεις για τον 44χρονο οδηγό που συνελήφθη, οι μαρτυρίες ατόμων που τον γνώριζαν στο MEGA μαζί με την πορεία της έρευνας για την τραγωδία, πυροδοτούν τις συζητήσεις στο νησί και όχι μόνο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και για κατά συρροή ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τι υποστήριξε στις Αρχές

Ο 44χρονος ρίχνει όλη την ευθύνη για το τροχαίο στις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο άλλο όχημα που ενεπλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηριζεί από την πρώτη στιγμή πως πήγαινε κανονικά στο ρεύμα του κι πως δεν παραβίασε κόκκινο πριν χτυπήσει το άλλο ΙΧ.

Ωστόσο, μάρτυρες του τροχαίου δίνουν άλλη εξήγηση στην τραγωδία, μιλώντας για ιλιγγιώδη ταχύτητα από τον 44χρονο.

«Οι εκλιπόντες, η μητέρα και η κόρη, ερχόντουσαν από την κατεύθυνση από Ρόδο προς Λίνδο. Εκεί ακριβώς στο φανάρι όταν σταματήσει, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία συνεχίζει για Λίνδο και η άλλη πάει προς παραλία αριστερά κάτω. Το άλλο αυτοκίνητο ερχόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από Λίνδο προς Ρόδο. Προφανώς οι κοπέλες στρίψανε νόμιμα αριστερά για να πάνε προς παραλία» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου δυστυχήματος.

«Ήταν η κακιά στιγμή» λέει η αδελφή του 44χρονου

Η αδελφή του οδηγού υποστήριξε, μιλώντας στο MEGA, ότι ο 44χρονος είναι ένας έμπειρος οδηγός, που του άρεσε η ταχύτητα και γι’ αυτό έτρεχε και σε αγώνες.

Για το φονικό τροχαίο, όπως ανέφερε, ο αδελφός της υποστήριξε ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως το άλλο ΙΧ έκανε αναστροφή στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε ‘δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει’. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει από την Αστυνομία. (…) Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι πολύ έμπειρος οδηγός», λέει η αδερφή του στο MEGA.

«Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον»

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον 44χρονο αναφέρουν πως η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον.

Υπογραμμίζουν ότι οδηγούσε σε αγώνες ακόμα και εκτός συνόρων και διατηρούσε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Ρόδου.

Φίλοι του, λένε ότι πρόσεχε όταν έπιανε τιμόνι στους δρόμους του νησιού: «Πολύ καλός οδηγός. Και όσον αφορά αυτά που ακούγονται, ο Κ… πριν από μία εβδομάδα ήταν στη Βουλγαρία σε μία πίστα. Αυτό φαίνεται κιόλας στα social του».

Στο μικροσκόπιο μετά το δυστύχημα έχουν μπει και οι μαρτυρίες που ανέφεραν πως η μοιραία BMW έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν την παράσυρση.