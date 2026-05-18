newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρόδος: «Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον» – Τι αναφέρουν μαρτυρίες για τον 44χρονο οδηγό
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 18:10

Ρόδος: «Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον» – Τι αναφέρουν μαρτυρίες για τον 44χρονο οδηγό

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στη Ρόδο, όπου χάθηκαν μητέρα και κόρη έρχονται στη δημοσιότητα - Τι αναφέρει η αδελφή του 44χρονου οδηγού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέες αποκαλύψεις για τον 44χρονο οδηγό του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, έρχονται στη δημοσιότητα.

Οι αποκαλύψεις για τον 44χρονο οδηγό που συνελήφθη, οι μαρτυρίες ατόμων που τον γνώριζαν στο MEGA μαζί με την πορεία της έρευνας για την τραγωδία, πυροδοτούν τις συζητήσεις στο νησί και όχι μόνο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και για κατά συρροή ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τι υποστήριξε στις Αρχές

Ο 44χρονος ρίχνει όλη την ευθύνη για το τροχαίο στις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο άλλο όχημα που ενεπλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηριζεί από την πρώτη στιγμή πως πήγαινε κανονικά στο ρεύμα του κι πως δεν παραβίασε κόκκινο πριν χτυπήσει το άλλο ΙΧ.

Ωστόσο, μάρτυρες του τροχαίου δίνουν άλλη εξήγηση στην τραγωδία, μιλώντας για ιλιγγιώδη ταχύτητα από τον 44χρονο.

«Οι εκλιπόντες, η μητέρα και η κόρη, ερχόντουσαν από την κατεύθυνση από Ρόδο προς Λίνδο. Εκεί ακριβώς στο φανάρι όταν σταματήσει, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία συνεχίζει για Λίνδο και η άλλη πάει προς παραλία αριστερά κάτω. Το άλλο αυτοκίνητο ερχόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από Λίνδο προς Ρόδο. Προφανώς οι κοπέλες στρίψανε νόμιμα αριστερά για να πάνε προς παραλία» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου δυστυχήματος.

«Ήταν η κακιά στιγμή» λέει η αδελφή του 44χρονου

Η αδελφή του οδηγού υποστήριξε, μιλώντας στο MEGA, ότι ο 44χρονος είναι ένας έμπειρος οδηγός, που του άρεσε η ταχύτητα και γι’ αυτό έτρεχε και σε αγώνες.

Για το φονικό τροχαίο, όπως ανέφερε, ο αδελφός της υποστήριξε ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως το άλλο ΙΧ έκανε αναστροφή στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε ‘δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει’. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει από την Αστυνομία. (…) Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι πολύ έμπειρος οδηγός», λέει η αδερφή του στο MEGA.

«Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον»

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον 44χρονο αναφέρουν πως η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον.

Υπογραμμίζουν ότι οδηγούσε σε αγώνες ακόμα και εκτός συνόρων και διατηρούσε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Ρόδου.

Φίλοι του, λένε ότι πρόσεχε όταν έπιανε τιμόνι στους δρόμους του νησιού: «Πολύ καλός οδηγός. Και όσον αφορά αυτά που ακούγονται, ο Κ… πριν από μία εβδομάδα ήταν στη Βουλγαρία σε μία πίστα. Αυτό φαίνεται κιόλας στα social του».

Στο μικροσκόπιο μετά το δυστύχημα έχουν μπει και οι μαρτυρίες που ανέφεραν πως η μοιραία BMW έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν την παράσυρση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Τουρισμός
Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 18.05.26

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Κρήτη: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια – Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 18.05.26

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια - Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Σύνταξη
Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Ελλάδα 18.05.26

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18.05.26

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Σύνταξη
Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Σύνταξη
Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Βάιος Μπαλάφας
Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
«Είναι το ίδιο» 18.05.26

Ο Άνταμ ΜακΚέι επιτίθεται στους Δημοκρατικούς «που κερδίζουν χρήματα από το διεφθαρμένο σύστημα»

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 18.05.26

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
(Περίπου) τέλος 18.05.26

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Κρατικό χρέος 18.05.26

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Τζούλη Καλημέρη
Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Σύνταξη
Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
Ποδόσφαιρο 18.05.26

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

Σύνταξη
«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
Βlockbuster ολκής 18.05.26

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies