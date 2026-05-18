Δήμος Αθηναίων: Επαναδιαγράμμιση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών σπαναδιαγράμμισης θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου.
- Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
- Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
- Σε βαρύ κλίμα το 40ήμερο μνημόσυνο για τη 19χρονη Μυρτώ - «Παρακαλάμε να τη δούμε στον ύπνο μας»
- Σοκ στην αγορά: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη κοστίσει 25 δισ. δολάρια σε εταιρείες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Από την περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κολωνακίου, ξεκινούν σήμερα οι εργασίες συντήρησης και επαναδιαγράμμισης των θέσεων Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων και προσθέτει:
Οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της οργάνωσης και στην αποκατάσταση της ορατότητας (λόγω φθοράς), με χρήση ανακλαστικών υλικών.
Θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, με προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στα σημεία παρέμβασης, για τη διευκόλυνση κατοίκων και επισκεπτών. Στις θέσεις κατοίκων, η διαγράμμιση γίνεται με μπλε χρώμα, ενώ στις θέσεις επισκεπτών, με λευκό.
Αναλυτικά, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την Ζώνη 2 (περιοχή Ευαγγελισμού/ Κολωνακίου), στις 18/05/2026 ημέρα Δευτέρα και θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.
Συγκεκριμένα, όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της γραμμογράφησης στις παρακάτω οδούς:
- Ιωάννου Γενναδίου
- Καρνεάδου
- Αλωπεκής
- Υψηλάντου
- Σπευσίππου
- Σουηδίας
- Πλουτάρχου
- Λουκιανού
- Αριστοδήμου
- Χοϊδά
- Δώρας Δίστρια
- Αριστίππου
- Ξανθίππου
- Γλύκωνος
- Αναγνωστοπούλου
- Δεινοκράτους
- Δ. Πατέρα
- Χάρητος
- Αχαιού
- Κλεομένους
- Καραολή και Δημητρίου
- Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια
- Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
- Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
- Δήμος Αθηναίων: Επαναδιαγράμμιση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
- ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
- Chios – Kythira Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για τα 300 ευρώ
- Οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής τον Ιούνιο (pic)
- Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Εκατοντάδες κόσμου στο Μουσείο Ακρόπολης – Ο θεσμός και οι δράσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις