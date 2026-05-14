Δήμος της Αττικής αποσύρει προσωρινά κοινόχρηστα ποδήλατα λόγω βανδαλισμών

Δυσάρεστη εξέλιξη για το δίκτυο ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Νέας Σμύρνης, με την δημοτική Αρχή να αποφασίζει την προσωρινή τους απόσυρση. Ακολουθεί η ανάρτηση του Δήμου και όσα ισχυρίζεται:

«Περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών καταγράφηκαν τις πρώτες μόλις ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το γεγονός υποχρεώνει τον Δήμο να τα αποσύρει προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σύστημα από την ανάδοχο εταιρεία.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη δώδεκα (12) ποδήλατα από τα σαράντα πέντε (45) που έχει προμηθευτεί ο Δήμος.

Από αυτά τα δύο (2) υπέστησαν φθορές και τα έξι (6) αφαιρέθηκαν παράνομα. Ωστόσο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της αναδόχου εταιρείας, των υπηρεσιών του Δήμου, των αρμόδιων Αντιδημάρχων και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, όλα τα ποδήλατα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα. Κανένα ποδήλατο δεν χάθηκε.

Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Για λόγους προστασίας του εξοπλισμού και βελτίωσης του συστήματος ο Δήμος προχώρησε προσωρινά στην απόσυρση των ποδηλάτων.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης παραμένει σταθερά προσανατολισμένος σε σύγχρονες, πράσινες λύσεις μετακίνησης και καλεί όλους τους πολίτες να προστατεύουν τις κοινόχρηστες υποδομές της πόλης που ανήκουν σε όλους μας».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057189020554