Παιδιά χάρισαν ποδήλατα και …χαμόγελα σε συνομηλίκους τους

Αποδέκτης μια ξεχωριστής και ιδιαίτερης προσφοράς έγινε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας καθώς τρεις ανήλικοι δημότες του, χάρισαν ποδήλατα και πατίνια για να διανεμηθούν σε συνομηλίκους τους που είναι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο 5χρονος με την 9χρονη αδελφή του και την 13χρονη ξαδέρφη τους συνοδευόμενοι από τον παππού τους δώρισαν ποδήλατα και πατίνια που αγόρασαν με χρήματα που είχαν συγκεντρώσει στους ατομικούς τους κουμπαράδες, και μοίρασαν …χαμόγελα σε παιδιά της ηλικίας τους.

Φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης

«Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία και προσφορά» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος Χριστίνα Παπαδημητρίου και ευχαρίστησε πολύ την οικογένεια για τη δωρεά καθώς και για το γεγονός πως έχει αναπτύξει στα παιδιά της από αυτή την ηλικία τα αισθήματα της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ενσυναίσθησης.«Αποτελείτε για όλους μας φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης και ελπίζω να βρεθούν και άλλοι μιμητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο παππούς του 5χρονου δήλωσε «πως θα πρέπει όλοι όσοι μπορούμε να στεκόμαστε στο πλευρό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζίτσας με δωρεές και προσφορές».