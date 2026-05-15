Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ο Υπουργός Εσωτερικών

Το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε χθες, 14 Μαΐου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Ο Β’ βαθμός αυτοδιοίκησης, στον 16ο χρόνο της λειτουργίας του με τη σημερινή μορφή των αιρετών Περιφερειών, αποκτά Κώδικα Λειτουργίας που ουδέποτε είχε και πορεύθηκε με κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΝΠΕ και προσθέτει:

«Αυτό το, πάγια και διαχρονικά διατυπωμένο, αίτημα των Περιφερειών της χώρας, φτάνει στην ολοκλήρωση του με την επεξεργασία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και απέχει ελάχιστο διάστημα από την έναρξη της διαβούλευσης προ της κατάθεσης του στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επί των προβλέψεων των 6 σχετικών Βιβλίων του νέου Κώδικα:

Συγκρότηση και Εκλογή

Σύστημα Διακυβέρνησης

Οργανωτικό και Λειτουργικό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων

Οικονομική Διοίκηση

Εποπτεία

Ειδικές διατάξεις

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με το πέρας της πολύωρης συζήτησης δήλωσε μεταξύ άλλων σχετικά:

«Στο αμέσως επόμενο διάστημα και προ της ολοκλήρωσης της σχετικής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, θα έχουμε επεξεργαστεί και την ταξινόμηση των ανοικτών ζητημάτων ανά χαρτοφυλάκιο Υπουργείου. Η ευκαιρία είναι μεγάλη και η πρόκληση δεν αφορά μόνο στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης αλλά της χώρας της ίδιας. Μία τολμηρή μεταρρύθμιση σήμερα, μπορεί να βελτιώσει καθοριστικά την καθημερινότητα του πολίτη από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο.»