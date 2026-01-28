Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η σύνταξη του οποίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου και των Περιφερειαρχών της χώρας.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας επεξεργάστηκε το θέμα αυτό κατά την τελευταία της συνεδρίαση την περασμένη Δευτέρα και κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου που το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποίησε στην ΕΝΠΕ τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή, αφού ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, με την εφαρμογή είτε διάσπαρτων διατάξεων, είτε με την παραπομπή σε κατ’ αναλογία διατάξεις του Κώδικα λειτουργίας των Δήμων. Εξ αυτού, η αξία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ μεγάλη για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, όπως μεγάλη και κρίσιμη είναι και για το έργο που οι Περιφέρειες επιτελούν, προς όφελος των κοινωνιών που υπηρετούν.

Με στόχο τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του θεσμού, συμφωνήθηκε η συζήτηση να συνεχιστεί στη βάση της πλήρους κατανόησης του συνολικού πλαισίου που ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλείται να καλύψει.

«Χρειάζεται Κώδικας σαφής και λειτουργικός»

Με το πέρας της συνάντησης εργασίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΝΠΕ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια ουσιαστική σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και των Περιφερειαρχών της χώρας, με αντικείμενο την σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τονίσαμε ότι η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να αποτελέσει πραγματικό βήμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που χρειάζεται έναν Κώδικα σαφή και λειτουργικό, που θα μειώνει την γραφειοκρατία, θα επιταχύνει διαδικασίες και θα ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Κρίσιμος όρος επιτυχίας είναι η αντιστοίχιση αρμοδιοτήτων με τους αναγκαίους πόρους και το απαιτούμενο προσωπικό. Οι Περιφέρειες σηκώνουν καθημερινά σημαντικό βάρος σε έργα και υπηρεσίες για τους πολίτες και πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά.

Η ΕΝΠΕ θα συμμετέχει ενεργά, θεσμικά και τεκμηριωμένα στη διαδικασία σύνταξης του νέου Κώδικα, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις από την εμπειρία των Περιφερειών σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά σε μια μεταρρύθμιση που θα κάνει τις Περιφέρειες ακόμα πιο αποτελεσματικές στην στήριξη της ανάπτυξης και της συνοχής της χώρας.»