Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την ομιλία του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που ξεκίνησαν σήμερα 13 Νοεμβρίου, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της ΚΕΔΕ και τονίζοντας τη σημασία μιας πραγματικής μεταρρύθμισης που θα προάγει την αυτονομία και τη διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση.

«Οι προκλήσεις του αύριο απαιτούν αποφάσεις σήμερα» δήλωσε ο κ. Κυρίζογλου, υπογραμμίζοντας ότι η σύγχρονη και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να προκύψει από αποσπασματικές και πρόχειρες λύσεις, αλλά μόνο μέσω μιας συντεταγμένης και διαρκούς διαδικασίας διαλόγου με την Πολιτεία.

Επισημαίνοντας ότι μετά την κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ–ΕΝΠΕ της 28ης Απριλίου 2025, η ΚΕΔΕ ξεκίνησε έναν εντατικό κύκλο διαβουλεύσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και τις επιτροπές σύνταξης του Κώδικα, ο κ. Κυρίζογλου ανέφερε ότι η ΚΕΔΕ εργάστηκε με συνέπεια και τεκμηρίωση, καταθέτοντας συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε άρθρο και κάθε θεματική ενότητα του νέου Κώδικα.

Σημαντικό βήμα – αλλά όχι αρκετό από μόνο του

Ο κ. Κυρίζογλου εξέφρασε την ικανοποίησή του που η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης: την κωδικοποίηση των περίπου 530 διάσπαρτων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ένα ενιαίο, σύγχρονο νομοθέτημα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο νέος Κώδικας πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα μίας συνολικής, ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης.

Η μεταρρύθμιση αυτή, όπως ανέφερε, οφείλει να διασφαλίσει:

Ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες ανάμεσα σε Κράτος, Περιφέρειες και Δήμους.

Επαρκείς, σταθερούς και θεσμικά κατοχυρωμένους οικονομικούς πόρους, που εξελίσσονται παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη.

Πραγματική λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύγχρονα θεσμικά και ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέπουν αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.

Αντιμετώπιση κρίσιμων καθημερινών ζητημάτων όπως αντιπλημμυρική προστασία, κλιματική κρίση, διαχείριση απορριμμάτων, οδική ασφάλεια, σχολικές και κοινωνικές υποδομές.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι τα Συνέδρια της Ρόδου (2024) και της Αλεξανδρούπολης (2025) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έχουν καταγράψει με σαφήνεια το ζητούμενο για τους δήμους: αρμοδιότητες, προσωπικό, πόροι, σαφές θεσμικό πλαίσιο και ενίσχυση των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων.

Υπογράμμισε επίσης:

την ανάγκη νέου πλαισίου για τις Μητροπολιτικές Διοικήσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

την οριστική επίλυση της συνύπαρξης ΔΚΚ – Καλλικράτη – Κλεισθένη,

τον περιορισμό της γραφειοκρατίας,

την επανεξέταση των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ο κ. Κυρίζογλου επανέλαβε τη σταθερή θέση της ΚΕΔΕ υπέρ της επιστροφής στο μοντέλο των Ν. 1828/1989, 2672/1998 και 3852/2010, δηλαδή οι ΚΑΠ να προκύπτουν ως ποσοστό δυναμικών φορολογικών εσόδων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).

Παράλληλα ζήτησε τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση των νέων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Καταστατική Θέση των Αιρετών – Μόνιμη εκκρεμότητα που πρέπει να λυθεί

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε εκ νέου:

την οριστική ρύθμιση του μισθολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος των αιρετών,

την ανάγκη επαναφοράς της χορηγίας των αιρετών που καταργήθηκε το 2012,

την αναθεώρηση των άρθρων που οδηγούν σε αργία αιρετών,

την εξίσωση και σαφήνεια στα κωλύματα και ασυμβίβαστα,

τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη διαρκή παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου.

«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο κ. Κυρίζογλου αναγνώρισε ότι έχουν γίνει βήματα από πλευράς Κυβέρνησης —όπως η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και η νέα κατανομή των ΚΑΠ (1.1.2024)— αλλά τόνισε ότι «τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας».

Κάλεσε σε μια «νέα συμφωνία εμπιστοσύνης» ανάμεσα στο Κράτος, την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, και την Κοινωνία των Πολιτών, στηριγμένη στις τρεις αξίες που αποτελούν το μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΠΕ: Διαφάνεια – Ευελιξία – Αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, κ. Γιώργο Χατζημάρκο, για τη διοργάνωση και ευχαρίστησε για την πρόσκληση και τη συνεργασία.