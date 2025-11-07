newspaper
Η επιτροπή ισότητας της ΚΕΔΕ με τις παρεμβάσεις της εξασφάλισε παράταση στη λειτουργία κρίσιμων δομών
Αυτοδιοίκηση 07 Νοεμβρίου 2025 | 18:11

Η επιτροπή ισότητας της ΚΕΔΕ με τις παρεμβάσεις της εξασφάλισε παράταση στη λειτουργία κρίσιμων δομών

Για δικαίωση της επιτροπής ισότητας της ΚΕΔΕ κάνει λόγο η Δήμαρχος καλαμαριάς στην οποία είναι πρόεδρος.

Μια σημαντική είδηση για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, από το Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και που απαντά στην ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών, ένα αίτημα που με επιμονή θέτει η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ.

Την ανακοίνωση έκανε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, Υγεία, Ισότητα» στην οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Η κ. Πατσογιάννη ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η χρηματοδότηση και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, καθώς και η επανεκκίνησή τους με νέο κανονισμό λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή είναι θετική και πρόκειται για πάγιο αίτημα που με επιμονή θέτει η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ.

Σύνθετες κοινωνικές ανάγκες

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, στην εισήγησή της, η κ. Αράπογλου ξεκίνησε δηλώνοντας ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Δεν νοείται Αυτοδιοίκηση χωρίς αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής, ούτε κοινωνικές πολιτικές με απούσα την Αυτοδιοίκηση.

«Δεν μιλάμε για διεκδίκηση, αλλά για όρο ύπαρξης -και πλέον, εθνικής ύπαρξης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς αναφέρθηκε στις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετες κοινωνικές ανάγκες με περιορισμένους πόρους και χωρίς επαρκή θεσμική στήριξη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένα μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί «ούτε από την Αθήνα» αλλά απαιτεί αποκέντρωση, σταθερούς θεσμούς και ενεργό ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας έθεσε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο την Ισότητα των Φύλων, υπενθυμίζοντας ότι οι αιρετοί είχαν θέσει με σαφήνεια τα αιτήματα της Επιτροπής στο περσινό συνέδριο της Ρόδου, ωστόσο «έναν χρόνο μετά, καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει σημειωθεί».

«Οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας λειτουργούν χωρίς σταθερούς πόρους, χωρίς διοικητική υποστήριξη, χωρίς προσωπικό. Οι δομές για την αντιμετώπιση της βίας επιβιώνουν χάρη στον υπερβάλλοντα ζήλο των στελεχών τους, αλλά χωρίς καμία εγγύηση βιωσιμότητας.

Και όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ΔΕΠΙΣ συνεχίζουν να εκπαιδεύουν, να ενημερώνουν, να στηρίζουν γυναίκες και ευάλωτες ομάδες, να υλοποιούν δράσεις με πενιχρά μέσα» είπε.

Η κ. Αράπογλου τόνισε πως αυτή η προσπάθεια τιμά την Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται επ’ άπειρον μόνο στο φιλότιμο και την εθελοντική προσφορά.

«Η Ισότητα, η πρόληψη της βίας, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι “παράλληλες” δράσεις· είναι το μέτρο της Δημοκρατίας μας. Και η Δημοκρατία απαιτεί δομές, πόρους και συνέπεια» επισήμανε.

Ο οδικός χάρτης

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς παρουσίασε το σχέδιο της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ, της οποίας είναι επικεφαλής.

  • Σταθερή χρηματοδότηση των ΔΕΠΙΣ από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων δράσης.
  • Συνέχιση λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών.
  • Επιμόρφωση των μελών των ΔΕΠΙΣ μέσα από οργανωμένο, ενιαίο και πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
  • Σύσταση οργανικών μονάδων Ισότητας στους Δήμους με εξειδικευμένα στελέχη.
  • Ένταξη θεμάτων ισότητας και πρόληψης της βίας στα σχολεία, ώστε η νέα γενιά να εκπαιδεύεται στον σεβασμό, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.
  • Εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων σε ζητήματα αντιμετώπισης στερεοτύπων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Καθολική εφαρμογή του Οδηγού μη χρήσης σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα, γιατί «ο σεβασμός στη γλώσσα σημαίνει σεβασμό στον άνθρωπο· είναι στοιχείο πολιτισμού και όχι τυπική συμμόρφωση».

«Η Ισότητα δεν είναι ευκαιριακό αίτημα – είναι υπόθεση Δημοκρατίας. Η Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι φορέας αλλαγής, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και σταθερή υποστήριξη από την Πολιτεία.

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης οφείλει να ενσωματώσει τις εισηγήσεις μας και να δώσει επιτέλους θεσμική υπόσταση και χρηματοδοτική σταθερότητα στις πολιτικές Ισότητας.

Γιατί η Ισότητα δεν είναι πολυτέλεια — είναι δικαίωμα. Και ο ρόλος μας είναι να το διασφαλίσουμε, για όλες και για όλους», τόνισε η κ. Αράπογλου.

