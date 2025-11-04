Στο Δήμο Ορεστιάδας αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα 4 Νοεμβρίου στον Δήμαρχο Ορεστιάδας, κ. Αδαμάντιο Παπαδόπουλο, αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο πλαίσιο της περιοδείας της ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραβατικότητας των Νέων, κ. Μιχάλης Καραμανλάκης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Ένωσης, ενώ στις συζητήσεις συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Γκιλιλούδη Χριστίνα και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μαργαρίτη Αστεριάδη.

Ο στρατηγικός ρόλος της Ορεστιάδας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Ορεστιάδας και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Βορείου Έβρου. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της πόλης και την ανάγκη στήριξης των ακριτικών δήμων από την Πολιτεία.