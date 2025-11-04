Στο Δήμο Ορεστιάδας αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Ορεστιάδας συζητήθηκαν μεταξύ της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου και του Δημάρχου Ορεστιάδας.
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα 4 Νοεμβρίου στον Δήμαρχο Ορεστιάδας, κ. Αδαμάντιο Παπαδόπουλο, αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο πλαίσιο της περιοδείας της ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραβατικότητας των Νέων, κ. Μιχάλης Καραμανλάκης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Ένωσης, ενώ στις συζητήσεις συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Γκιλιλούδη Χριστίνα και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μαργαρίτη Αστεριάδη.
Ο στρατηγικός ρόλος της Ορεστιάδας
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Ορεστιάδας και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Βορείου Έβρου. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της πόλης και την ανάγκη στήριξης των ακριτικών δήμων από την Πολιτεία.
