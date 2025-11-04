Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Στο πλαίσιο των παράπλευρων εκδηλώσεων εν όψει του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που ξεκινάει στην Αλεξανδρούπολη στις 6 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δημήτριο Καφαντάρη και υπηρεσιακά στελέχη, επισκέφτηκαν στην Ξάνθη, τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Στράτο Κοντό. Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα της αυτοδιοίκησης αλλά και ειδικότερα όσα σχετίζονται και απασχολούν τον Δήμο Ξάνθης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επισκέφτηκε τον Στρατηγό Διοικητή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης στην έδρα της στρατιωτικής διοίκησης στην Ξάνθη. Ο Λάζαρος Κυρίζογλου εξέφρασε την συμπαράσταση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας και τόνισε την άριστη συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης και στρατού σε περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κ. Κυρίζογλου και Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ επισκέφτηκαν στην Κομοτηνή τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Ιωάννη Γκαράνη όπου είχαν διεξοδική συζήτηση για τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Κομοτηνής.

Αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, θα επισκεφτούν τον Δήμο Ορεστιάδος και τον Δήμο Διδυμοτείχου, καθώς επίσης την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, την Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς καθώς και τον Δήμο Σουφλίου.

Πιστός σε όσα είχε εξαγγείλει όταν ανέλαβε Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Λάζαρος Κυρίζογλου είναι κοντά σε όλους τους Δημάρχους της χώρας προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.