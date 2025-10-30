newspaper
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Η ΚΕΔΕ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια
Αυτοδιοίκηση 30 Οκτωβρίου 2025 | 12:27

Η ΚΕΔΕ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για την «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

Πραγματοποιήθηκε χθες 29.10.2025 συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, υπό τον Πρόεδρό της Λάζαρο Κυρίζογλου, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο αφορά τις κλήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της Λάζαρος Κυρίζγλου,  δήλωσε την κατηγορηματική αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που είχαν διατυπωθεί και στο Δελτίο Τύπου της 24ης Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ,  κ. Κυρίζογλου ζήτησε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 20 προβλέπει κατανομή πόρων από τις εισπράξεις των κλήσεων του ΚΟΚ σε πλήθος άλλων φορέων, όπως ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, με αποτέλεσμα να στερείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρων που της αναλογούν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή επίσης υπογράμμισε ότι δεν διασφαλίζεται ότι τα ποσά που θα αποδίδονται στους Δήμους θα είναι περισσότερα.

Επιπλέον, προσθέτει η ανακοίνωση, «δεν υπάρχει καμία εγγύηση για κανονικότητα και διαφάνεια στην απόδοση των εσόδων, ούτε προβλέπεται σαφές χρονοδιάγραμμα κατανομής.

Επισημάνθηκε ακόμη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκλείεται από τις επιτροπές που θεσπίζονται στο σχέδιο νόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 15 παρ. 6, όπου η γνωμοδοτική επιτροπή οδικών υποδομών δεν περιλαμβάνει κανέναν εκπρόσωπο των Δήμων.

Το ίδιο ισχύει και για την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.), η οποία, μεταξύ άλλων, θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, χωρίς όμως να υπάρχει συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, το άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η νέα αυτή υπηρεσία μπορεί να στελεχώνεται με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο υπάγονται και οι Δήμοι.

Έτσι, όπως τονίστηκε, από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, οι Δήμοι κινδυνεύουν να απολέσουν όχι μόνο τις εισπράξεις, αλλά και την αρμοδιότητα των εισπράξεων και πολύτιμο προσωπικό».

«Αφαιρούνται πόροι και ανθρώπινο δυναμικό»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αποδεχθεί ρυθμίσεις που υπονομεύουν την οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφαιρεί πόρους, αρμοδιότητες και ανθρώπινο δυναμικό από τους Δήμους. Καλούμε το Υπουργείο να ακούσει τη φωνή της Αυτοδιοίκησης, να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης των εσόδων από τις κλήσεις του ΚΟΚ».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, υπό την προεδρία του κ. Κυρίζογλου, καλεί το Υπουργείο να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις της. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό του συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα, Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)

Σε μία συγκινητική αποκάλυψη προχώρησε ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος σταμάτησε τις εμφανίσεις του σε εκπομπές για να περνάει χρόνο με τον γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
