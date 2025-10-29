newspaper
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Αυτοδιοίκηση 29 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με θετικό πρόσημο για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο σήμερα 29 Οκτωβρίου, η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, παρουσία και του ΥΠΕΣ, Θεόδωρου Λιβάνιου, κατέδειξε και πάλι το δίκαιο των αιτημάτων της ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα υπήρξε σύμφωνα με την ΚΕΔΕ δέσμευση από πλευράς Πολιτείας για την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το 2026 , η διασφάλιση ποσού δωρεάν χρηματοδότησης για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ άλλων.

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της επισημαίνει:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή παρέθεσε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με συντομία τα πλέον σοβαρά και πιεστικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν  οι δήμοι της χώρας.

Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, κατά τη διάρκεια της κρίσης, την προηγούμενη 10ετία, οι δήμοι είχαν τεράστια μείωση των εσόδων, ιδιαίτερα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ), κατά 60% περίπου. Σήμερα οι δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία, παρά την αύξηση των ΚΑΠ των προηγούμενων ετών, επιβαρύνθηκαν από το μισθολογικό κόστος (αυξήσεις που καλώς δόθηκαν στους εργαζομένους, αύξηση του κατώτατου μισθού), από το ενεργειακό κόστος (ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, καύσιμα κ.λπ..), που δεν αποκλιμακώθηκε.

Από πλευράς της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ τονίστηκε η ανάγκη, για να κλείσει το οικονομικό έτος 2025 με ισοσκελισμένα δημοσιονομικά δεδομένα, να δοθούν οπωσδήποτε 468 εκατ. ευρώ, δηλαδή τρείς (3) επιπλέον δόσεις τακτικής επιχορήγησης, πέραν των 12 μηνιαίως προβλεπόμενων δόσεων.

«Επισημαίνουμε ότι πρέπει ακολουθήσουμε την πιστή εφαρμογή του άρθρου 259 του ν.3852/10 (Καλλικράτης) και την κατάργηση της διάταξης που αλλάζει κάθε φορά το άρθρο 38 παρ. 4 Ν. 3986/2011 και θεσπίζει ανώτατο πλαφόν στους ΚΑΠ, ανεξάρτητα από το ανωτέρω άρθρο και την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ), που χρηματοδοτούν το καλάθι των ΚΑΠ» τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου και πρόσθεσε:

«Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τα τελευταία χρόνια περισσότερους πόρους για την εκτέλεση έργων και τη συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδότησης. Εμείς αναφερόμαστε όμως για το λειτουργικό κόστος, το οποίο αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε.

Η αλλαγή του τρόπου κατανομής των ΚΑΠ το 2024, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση διότι αυξήθηκαν και οι πόροι των μικρών δήμων συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιωτικών και ορεινών, την οποία ως ΚΕΔΕ ζητήσαμε και το Υπ. Εσωτερικών δια του κ. Θ. Λιβάνιου Υπ. Εσωτερικών υλοποίησε.

Είναι στη θετική κατεύθυνση η εφαρμογή του προγράμματος επισκευών και συντηρήσεων των σχολικών εγκαταστάσεων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Το 2009 τα κονδύλια για την ΣΑΤΑ ανέρχονταν σε 1.107.000.000 €, εκ των οποίων για συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων ήταν 49.000.000 €, ενώ το 2025 το αντίστοιχο ποσό είναι 30.000.000 € (ΣΑΤΑ σχολείων). Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοσθεί με την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων της χώρας».

Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε:

«Ενώ οι δημοσιονομικοί δείκτες της χώρας έχουν θετική τροχιά και το πλεόνασμα στο τέλος του 2025 θα έχει φτάσει τα 9,1 δις ευρώ,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ακόμα δέσμια μνημονιακών υποχρεώσεων του παρελθόντος, ενώ υπάρχει ανώτατο όριο αποδόσεων (πλαφόν) στους ΟΤΑ στο ποσό των 3.958 εκ. ευρώ, όπως ήδη αναφέραμε.

Με βάση το κατατεθέν Σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, τον απολογισμό για το 2025 και την καλή πορεία των φορολογικών εσόδων, θα πρέπει να αποδοθούν το 2025 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010, πάνω από 8,1 δισ. Ευρώ»!

Οι διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ αποτύπωσε με σαφήνεια τις διεκδικήσεις της που ακολουθούν:

  • Την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και την κατάργηση όλων των μνημονιακών περιορισμών στην Τ.Α., που θεσπίστηκαν για λόγους που σήμερα δεν υφίστανται.
  • Την κατάργηση του άρθρου 44 του Ν 5071/23 που θεσπίζει ανώτατο πλαφόν των αποδόσεων του κρατικού προϋπολογισμού στην ΤΑ, ανεξάρτητα από τον Ν. 3852/2010 και την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων (Φόρος Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ), που χρηματοδοτούν το καλάθι των ΚΑΠ.
  • Την κατάργηση του άρθρου 31 Ν 5047/23, με το οποίο αποδίδεται το 90% των προβλεπόμενων πόρων στους δήμους.
  • Την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους στους δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα, και τις ΔΕΥΑ, ώστε να μην χρειαστεί να μεταφερθεί αυτό στους δημότες. Στόχος, η ενεργειακή αυτονομία των ΟΤΑ.
  • Τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος λειτουργίας.
  • Τη σταδιακή αποπληρωμή των παρακρατηθέντων και μη αποδοθέντων πόρων.
  • Την επαναφορά τελών που αφαιρέθηκαν από τους δήμους από το 2010 μέχρι και σήμερα.
  • Τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δήμων με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και τον τραπεζικό τομέα (πχ. την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των δήμων, σε υποδομές που υπάρχει μεγάλη ανάγκη σήμερα, αλλά και σε τομείς που υπάρχει υποχρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος.
  • Την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • Την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων με σαφή προσανατολισμό στην επιχειρηματική ανάπτυξη.
  • Τη στήριξη για υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για τους μικρούς, τους ορεινούς και τους νησιωτικούς δήμους.
  • Την απόδοση του ποσοστού (60%) στους οικείους δήμους, σύμφωνα με τον νόμο για την παραχώρηση χρήσης δραστηριοτήτων, όπως η τοποθέτηση ξαπλωστρών, ομπρελών, η λειτουργία αναψυκτηρίων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Για το 2024 και 2025 δεν έχουν αποδοθεί καθόλου χρήματα στους οικείους δήμους.
  • Την ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία απόδοσης στους δήμους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Είναι ανάγκη να γνωρίζουν οι ταμειακές υπηρεσίες των δήμων, πού αναφέρεται το ποσό που τους αποδίδεται με την ΤΟ (Ταυτότητας Οφειλής).
  • Την απόδοση στους δήμους του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση ως ακολούθως:
  • Το 48% στους οικείους Δήμους
  • Το 12% στους 332 Δήμους της χώρας κατ’ αναλογία αναδιανομής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και
  • Το 40% μόνο για Ανθεκτικά Έργα Πολιτικής Προστασίας και υποδομής θωράκισης και αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές, μέσω Ειδικού Προγράμματος για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
  • Την απόδοση επιπλέον τριών (3) έκτακτων δόσεων στους ΚΑΠ του 2025, ύψους 468 εκ. € , για να κλείσουν οι προυπολογισμοί του 2025 και να μην αυξηθούν οι προβληματικοί και ελλειμματικοί δήμοι.
  • Τη συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίος ο τακτικός διάλογος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) επί των θέσεων και των προτάσεών της, για τα οικονομικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας. Η ΚΕΔΕ, μέσω της Επιτροπής Οικονομικών, έχει επεξεργαστεί τεκμηριωμένες θέσεις για όλα τα ανωτέρω θέματα, ελπίζοντας στη συνεργασία μας που θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Τα «κέρδη» σύμφωνα με την ΚΕΔΕ

Η συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέδωσε καρπούς σε σημαντικά ζητήματα των Δήμων, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

  • Σε ότι αφορά την απόδοση του ποσοστού 60% στους οικείους Δήμους σύμφωνα με τον νόμο για την παραχώρηση χρήσης δραστηριοτήτων, όπως η τοποθέτηση ξαπλωστρών, ομπρελών, η λειτουργία αναψυκτηρίων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε για την άμεση απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους δήμους μέσω άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.
  • Θα υπάρξει άμεση παρέμβαση από το Υπουργείο προκειμένου να θεσπιστεί ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία απόδοσης στους δήμους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων αλλά και η απόδοση να γίνεται με την ταυτότητα οφειλής.
  • Το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για το 2026 θα είναι αυξημένο και θα φτάσει στα 2,8 δις. Ευρώ από τα 2,7 δις. Ευρώ που θα είναι στο τέλος του 2025
  • Σε ότι αφορά τις ΔΕΥΑ υπήρξε δέσμευση για θετική νομοθετική ρύθμιση στο Νέο Κώδικα με ταυτόχρονη δωρεάν οικονομική ενίσχυσή τους ύψους 200 εκατ. Ευρώ(δηλαδή χωρίς δανεισμό)
  • Υπήρξε δέσμευση και για το 2026 καταβολής στους Δήμους του ποσού που αναλογεί στο Τέλος Ταφής.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σωστό επισημαίνει ότι στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Λ. Κυρίζογλου: «Έγιναν αποδεκτές ορισμένες από τις προτάσεις μας»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση είχε σημειακού χαρακτήρα θετικά αποτελέσματα, καθώς έγιναν αποδεκτές ορισμένες από τις προτάσεις μας. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για τη βιωσιμότητα των Δήμων και την ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει με συνέπεια και επιμονή να διεκδικεί λύσεις που θα διασφαλίζουν την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων μας.»

Από πλευράς Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ παρέστησαν:

  • Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου
  • O Α’ Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
  • Ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Παπαναστασίου
  • Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Καφαντάρης

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.κ. : Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Κώστας Τσιάκος, Συμεών Δανιηλίδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Λευτέρης Ραβιόλος, Βαγγέλης Μπαρμπάκος, Χρήστος Τεντόμας. Στην σύσκεψη παρέστη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, κ. Γιάννης Μουράτογλου.

Από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας παρέστησαν: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς,  καθώς και Υπηρεσιακά στελέχη.

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ

Ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αγώνων της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
