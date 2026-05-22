Ξεκινά η ανακατασκευή του Δημοτικού κτηρίου στο Νέο Ψυχικό

Η μονοκατοικία, που χτίστηκε το 1956 θα μετατραπεί στο πρώτο βιοκλιματικό κτήριο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές, πλήρη προσβασιμότητα και σύγχρονες λειτουργικές υποδομές. Αποτελείται από δύο ορόφους συνολικού εμβαδού 320 τμ. Βασικός στόχος είναι η διατήρηση της φυσιογνωμίας του κτηρίου, καθώς θα παραμείνουν το κέλυφος, η πέτρινη περίφραξη και βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της αρχικής κατασκευής. Ταυτόχρονα, θα ενσωματωθούν σύγχρονες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο ένα κτήριο λειτουργικό, βιώσιμο και πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες της εποχής. Με την ολοκλήρωσή του, το κτήριο θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου.

Δήλωση του Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαράλαμπου Γ. Μπονάτσου: «Επιλέξαμε τη διατήρηση και αναβάθμιση του κτηρίου αντί της κατεδάφισης, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του προαστίου μας. Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος των πολιτών – μια από τις βασικές προτεραιότητες που προεκλογικά είχαμε θέσει- ξεκινά να γίνεται πράξη».

Ειδικότερα και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «υπογράφηκε χθες η σύμβαση με τον ανάδοχο που ανέλαβε το σημαντικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας του πρώην Παιδικού Σταθμού Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για το κτήριο που βρίσκεται απέναντι από το ομώνυμο εκκλησάκι, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Πίνδου, το οποίο παρέμενε ανενεργό και εγκαταλελειμμένο από το 2007.