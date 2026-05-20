Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής 8.300 m3 στο Δήμο Καλαμάτας
Σε εξέλιξη η κατασκευή της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον Άη Γιάννη Καρβούνη Καλαμάτας.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου της κατασκευή της νέας δεξαμενής υδροδότησης στον Αη Γιάννη Καρβούνη στην Καλαμάτα.
Οι εν εξελίξει εργασίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Ανδρέα Καραγιάννη, αφορούν την σκυροδέτηση των τοιχείων της δεξαμενής καθώς και επεξεργασία των αρμών διακοπής σκυροδέτησης, με τις εν λόγω εργασίες θεμελίωσης, περιμετρικών και εσωτερικών τοιχείων να αγγίζουν το 80%.
Έργο υποδομής
Σημειώνεται ότι η νέα δεξαμενή υδροδότησης 8.300 m3, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο Καλαμάτας, έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στην ενταγμένη Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας» με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8.000.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορέα υλοποίησης έχει τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
