Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.
Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μιλώντας στο in ανέφερε ότι φέτος το νησί δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει εκτός απροόπτου ζητήματα επάρκειας νερού. Και αυτό, διότι όπως ανέφερε, σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί αν όλα πάνε καλά, μια νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης, αλλά και επειδή σε σχέση με άλλες χρονιές το φράγμα έχει πολύ περισσότερο νερό.
«Το φράγμα έχει 3-4 μέτρα λιγότερο ύψος νερού από το ιδανικό, ωστόσο οι βροχοπτώσεις βοήθησαν πολύ να έχει καλύτερη εικόνα από ότι στο παρελθόν», είπε στο in χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι υπάρχει ένας ολιστικός σχεδιασμός προκειμένου η Πάτμος να μην αντιμετωπίσει στο μέλλον ποτέ προβλήματα με την επάρκεια νερού και αυτό αφορά την δημιουργία δύο νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης νερού.
Παράταση τριών μηνών
Στο μεταξύ με ανάρτηση του ο Δήμαρχος Πάτμου έκανε γνωστό ότι ο «Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε την απόφαση για τη συνέχιση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΑΕΥ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου μας.
Με πολλή δουλειά από τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου, καταθέσαμε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και τις αναγκαίες τεκμηριώσεις προς τη ΡΑΑΕΥ, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση των έκτακτων μέτρων για το νησί μας.
Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σχέδιο και συνεργασία, διεκδικώντας ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης και την προστασία της Πάτμου».
