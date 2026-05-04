Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας τέθηκε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαίου, η Αστυπάλαια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών.

Επίσης, αποφασίστηκε η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.