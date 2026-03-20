Κέρκυρα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κέρκυρα λόγω λειψυδρίας, μετά από απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το νησί θα βρίσκεται υπό το καθεστώς αυτό για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Με την κίνηση αυτή «ξεκλειδώνουν» έργα αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης και νέα έργα που θα ενισχύσουν τα αποθέματα νερού της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι, η Κέρκυρα ήταν μία από τις περιοχές που ήρθαν αντιμέτωπες με σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας, με τους υπόγειους υδάτινους πόρους να εξαντλούνται να δέχονται τα τελευταία τουλάχιστον δύο υδρολογικά έτη μεγάλη πίεση.