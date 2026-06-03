Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream
Σημαντική είδηση:
03.06.2026 | 15:19
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το βέλος και η αντίσταση του αέρα
Opinion 03 Ιουνίου 2026, 17:24

Το βέλος και η αντίσταση του αέρα

Η ζωή του πνεύματος, η κίνηση των ιδεών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο προβληματισμός, ο πλούσιος και έντονος, γύρω από το δίπολο «πρόοδος» – «συντήρηση» είναι μια ιστορία παλιά, πολύ παλιά. Σε κάθε εποχή, η τοποθέτηση της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δύο αυτών ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων (ας αποφύγουμε τη λέξη «στρατόπεδα», που τόσο συχνά χρησιμοποιείται εν προκειμένω), και η συνακόλουθη κατάταξη των πάντων —πολιτικών, στοχαστών, ακόμα και απλών ανθρώπων—, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση ήταν. Και ο ευφυής Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε προφανώς επίγνωση τής εν λόγω πραγματικότητας, όταν έγραφε κάποτε ότι «η Ιστορία βρίθει παραδειγμάτων συντηρητικών προοδευτικών και αντιστρόφως».

Το αντιθετικό αυτό σχήμα, οι αντιθετικές αυτές έννοιες, με τις παρεκτροπές τους και τις ακρότητές τους, απασχόλησαν, μεταξύ πολλών άλλων κορυφαίων διανοητών, τον Ευάγγελο Παπανούτσο. Με σκέψη νηφάλια και διαυγή σε καιρούς ταραχώδεις —Εμφύλιος γαρ—, με κρίση αφανάτιστη και λόγο μετρημένο, με άριστη ασφαλώς γνώση του βάθους των λέξεων και της αιώνιας αντιπαλότητας των εννοιών, ο αείμνηστος αχαιός φιλόσοφος έγραφε τα εξής (άρθρο στην εφημερίδα «Το Βήμα», 12/4/1947, υπό τον τίτλο «Πρόοδος και συντήρησις»):


Μέσα στην ιστορική πορεία του πνεύματος δύο αντίθετα ρεύματα υφαίνουν με την ορμή τους την κίνηση των ιδεών. Το ένα ωθεί ακάθεκτα προς τα εμπρός, προς κάτι το ανείπωτο ακόμη, κάτι που δεν έχει άνετα σαρκωθή στη σκέψη και στη διατύπωση, δεν έχει πραγματοποιηθή, αλλά θέλγει σαν το αόριστο νεύμα που υπόσχεται, σαν πυρετώδης προσμονή. Το άλλο αντιστέκεται και προσπαθεί με σύνεση και περίσκεψη να κρατήση το με αγώνες πραγματοποιημένο, το δοκιμασμένο, τη θετική και σίγουρη κατάκτηση που λαμποκοπά σαν ώριμος καρπός. Φυσική τάση του ανθρώπου η πρώτη. Φυσική και η δεύτερη. Ποτέ δεν αναπαύεται το πνεύμα μας σε ό,τι έγινε παρά πολύ οικείο. Αλλά και ποτέ δεν θυσιάζομε αλόγιστα ό,τι με πόνο έγινε επί τέλους δικό μας. Το πρώτο είναι η ακοίμητη λαχτάρα. Το δεύτερο η φρόνιμη πρόνοια. Όταν λείπη η ορμή προς το νέο, πέφτομε στην αποτελμάτωση. Όταν δεν συντηρούμε το κατακτημένο, αίρεται μαζί με τη συνέχεια και κάθε παράδοση, και αιωρούμαστε με τις ρίζες στον αέρα. Και τα δυο μαζί, πρόοδος και συντήρησις, συνθέτουν τη ζωή του πνεύματος, ασφαλίζουν την εσωτερική συνοχή αλλά και την αδιάκοπη ανανέωσή του.

Τη συνθέτουν ακριβώς με την αντίθεσή τους, με τη γόνιμη πάλη τους, όπως λόγος και αντίλογος συνθέτουν και προωθούν τη συζήτηση. Αυτόν το νόμο με τις απέραντες εφαρμογές του τον ανακάλυψε πρώτος με τη σκοτεινή του μεγαλοφυΐα ο Εφέσιος Ηράκλειτος και του έδωσε τη μνημειώδη διατύπωση: πόλεμος πατήρ πάντων. Δική του φαίνεται πως είναι η θαυμαστή εικόνα ότι το βέλος υψώνεται με την αντίσταση του αέρα. Πώς θα μπορούσε να υψωθή, αν στο δικό του λόγο δεν ερχόταν ν’ αποκριθή ο αντίλογος του αντιστεκόμενου στοιχείου; Αργότερα ο Πλάτων είδε τη σημασία αυτού του νόμου στην κίνηση του στοχασμού και διαπαιδαγωγημένος από το ζωντανό παράδειγμα του Σωκράτη εμόρφωσε τη διαλεκτική του μέθοδο. Στα νεώτερα χρόνια ο Έγελος εθεμελίωσε επάνω στο νόμο της διαλεκτικής ολόκληρη τη φιλοσοφία του: τη Φυσική και τη Μεταφυσική, την ίδια την Ιστορία. Αυτή η δυναμική αντίληψη της ζωής, του στοχασμού και της ιστορίας, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ευρωπαϊκού πνεύματος, που δεν μπορεί να νοιώση την ανατολίτικη ευδαιμονία της απόλυτης στατικότητας.

Αν όμως πρόοδος και συντήρησις είναι ροπές φυσικές, και φυσιολογικές ακόμη, γιατί αποτελούν τάσεις υγιείς και κανονικές, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις νοσηρές υπερβολές τους — με την προοδοπληξία και την αντιδραστικότητα. Εδώ πια έχει ξεπερασθή το νόμιμο μέτρο, έχει χαθή η συνείδηση των ορίων, η κάθε ορμή μένει αχαλίνωτη στη φορά της· δεν διατηρεί πια τον έλεγχο των κινήσεών της και γίνεται τυφλή — και φυσικά άγονη. Από την αντίθεσή τους δεν δημιουργείται η ευεργετική προώθηση, αλλά η καταστρεπτική τριβή. Ανάβει ο σπινθήρας του πείσματος, της εμπάθειας, του φανατισμού. Με τη διάβρωση φθείρονται και τα δύο ρεύματα. Το βέλος δεν υψώνεται, συντρίβεται και γύρω απλώνεται σιγά-σιγά το αποκαρδιωτικό κενό. Ο προοδόπληκτος δεν είναι η ένταση, αλλά η γελοιογραφία του προοδευτικού. Ο αντιδραστικός δεν είναι ένας φρονιμώτερος, αλλά ένας μωρός συντηρητικός. Πρέπει να προσέξωμε πολύ αυτή τη διάκριση, γιατί μας εξηγεί πολλά φαινόμενα της ζωής μας. Αν η πρόοδος είναι δύναμη γονιμοποιός, γιατί προσφέρει θετικά, η προοδοπληξία αποτελεί κίνδυνο, γιατί είναι άγονη άρνηση. Αν η συντήρησις είναι ωφέλιμη και σκόπιμη στην κίνηση της ζωής, η αντιδραστικότης με τον εμπαθή μισονεϊσμό της είναι σωστή συμφορά. Και οι δύο ακρότητες όπλα τους έχουν το μονολιθικό δογματισμό και την ανοικτίρμονα (σ.σ. αδυσώπητη, ανελέητη) διαβολή του αντιπάλου. Δεν αντιτίθενται με το συγκαταβατικό χαμόγελο της επιεικείας, όπως ο ορμητικός έφηβος προς τον ώριμο άντρα, αλλά με μωρίες και λύσσα, καθώς το τρελλόπαιδο προς τον ξεμωραμένο γέρο.

Τις σκέψεις αυτές μου εγέννησε το πρώτο μέρος της θαυμάσιας ομιλίας του νέου Ακαδημαϊκού κ. Αλ. Διομήδη κατά την υποδοχή του στο ίδρυμα που τον ετίμησε αλλά και ετιμήθηκε με την εκλογή του. Όταν εξήγησε πως οι Ακαδημίες είναι από τη φύση τους θεσμοί συντηρητικοί, έθεσε το πρόβλημα της αλληλουχίας των δύο ρευμάτων που ωνομάσαμε πρόοδο και συντήρηση, με πολύ σαφή και φωτισμένο τρόπο. «Εις όλας τας χώρας», είπε, «και όλους τους χρόνους αι Ακαδημίαι δεν υπήρξαν πρωτοπόροι. Υπήρξαν κατά βάσιν θεσμοί συντηρητικοί. Είναι λογικόν να μη παρασύρωνται αλογίστως από κάθε τι καινοφανές. Εν τούτοις ως ζωντανός οργανισμός δεν ημπορεί ν’ αγνοή η Ακαδημία ότι επιστήμη, γράμματα, τέχναι δεν στηρίζονται επί αδιασείστων θεμελίων. Εις αυτήν την φύσιν των υπάρχει αδιάκοπος ζωή και κίνησις και μεταμόρφωσις. Ό,τι θεωρείται σήμερον ως αλήθεια ημπορεί αύριον να καταδειχθή ως πλάνη. Κάθε ρηξικέλευθος ιδέα, η οποία ίσως είναι σπινθήρ δημιουργίας, αποτελεί ρήξιν προς το παρελθόν, κάθε δε τυχόν εκ προκαταλήψεως αντίδρασις, κάθε άρνησις ελέγχου, θα εφανέρωνε στατικήν αντίληψιν. Θα περιέπιπτε τότε ο ακαδημαϊκός βίος εις λήθαργον, χωρίς ζωήν και χωρίς συνείδησιν της αμειλίκτου επιβολής του νόμου της αιωνίας εξελίξεως».

Λαμπρό μάθημα και έπρεπε να έχουν στηθή μεγάφωνα και έξω από τους μαρμάρινους τοίχους του Σιναίου οικοδομήματος, για ν’ ακουσθή και στο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο και σε όλα τα ανώτατα πνευματικά μας ιδρύματα και παντού όπου οι νεοέλληνες σκυμμένοι καλλιεργούν την επιστήμη και τα γράμματα, καθώς και εις τις μεγάλες αίθουσες με τα δρύινα γραφεία, όπου ρυθμίζεται η πολιτική ζωή του Έθνους ή όπου συνεδριάζουν τα επιτελεία των κομμάτων και συντάσσουν τα μανιφέστα των. Άλλο συντήρησις και άλλο αντιδραστικότης. Άλλο πρόοδος και άλλο προοδοπληξία. Οι πρώτοι όροι των ζευγών τροφοδοτούν κάθε μορφή ζωής και την προάγουν. Οι δεύτεροι τη σκοτώνουν. Και αν τα νειάτα ορμητικά καθώς είναι και ασυλλόγιστα πηδούν πολύ συχνά τα εσκαμμένα, εκείνοι που κοσμούνται από το λευκό φωτοστέφανο της ωριμότητος δεν πρέπει να σπεύδουν να τα μιμηθούν σ’ αυτό το θανάσιμο πήδημα από το άλλο μέρος της τάφρου, αλλά νηφάλιοι και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης των να δίνουν πάντα το χρυσό παράδειγμα του μέτρου. Γιατί η παρεκτροπή τους δεν πρόκειται να βρη την κατά συγκατάβαση συγγνώμη που δίνεται στην τρυφερή ηλικία.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

World
Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Opinion
Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια
Editorial 03.06.26

Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια

Μπορεί να ηγηθεί του θεσμικού εκσυγχρονισμού του κράτους μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τα πράγματα στη σημερινή κρίση θεσμών;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Προοδευτική πολιτική είναι αυτή που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και όχι αυτή που φαντάζει «ριζοσπαστική» με βάση το «αριστερόμετρο»
Editorial 02.06.26

Προοδευτική πολιτική είναι αυτή που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και όχι αυτή που φαντάζει «ριζοσπαστική» με βάση το «αριστερόμετρο»

Κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ερώτημα είναι εάν θα αλλάξουν προς το καλύτερο οι ζωές των ανθρώπων και όχι εάν κάτι ταιριάζει με τη μία ή την άλλη ιδεολογική εμμονή μας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Editorial 01.06.26

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά

Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ειδικός Συνεργάτης
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης
Ελλάδα 03.06.26

Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης

Εκατοντάδες είναι οι εμφανίσεις μεδουσών στις ελληνικές ακτές το τελευταίο διάστημα - Ποια είδη είναι τα πιο συχνά και πώς σκέφτονται οι Αρχές να επέμβουν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις
Νέες δηλώσεις 03.06.26

Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στην Ουκρανία τον Μαρκ Ρούτε - Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη»

Σύνταξη
Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Φωτογραφία 03.06.26

Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Σύνταξη
Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά
Το «μάντρα» πυρηνικά 03.06.26

Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική και ενεργειακή κρίση. Αλλά επέμεινε στο επιχείρημα για τα πυρηνικά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 03.06.26

Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου

Την απαλλαγή των τριών νεαρών που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο ζήτησε η Εισαγγελέας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ
Φόρος τιμής 03.06.26

Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ

Το 1971, η Μπιάνκα Τζάγκερ γοήτευσε τον κόσμο της μόδας με το ταγιέρ που φόρεσε στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ. Σήμερα, σε μια αναφορά σε αυτό το στυλ, η Λίπα εγκαινιάζει μια νέα εποχή αντισυμβατικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αμαζόνιος: «Ψηφιακή αποικιοκρατία» – Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών
Επιτόπια έρευνα 03.06.26

«Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία

Τα θετικά και τα αρνητικά της επαφής με το ίντερνετ - Οι κρυμμένοι κίνδυνοι της «ψηφιακής αποικιοκρατίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων
Ελλάδα 03.06.26

Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

«Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

Σύνταξη
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. - Όπως λέει στο MEGA η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

Σύνταξη
Τουρκία: Βαθαίνει η κρίση στο CHP – Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 03.06.26

Βαθαίνει η κρίση του CHP στην Τουρκία - Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο - Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου το απορρίπτει - 12 Ιουλίου: Ημερομηνία ορόσημο για το CHP - Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

Σύνταξη
Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English edition 03.06.26

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece’s heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο
Σφαιρική εικόνα 03.06.26

«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο

Το νέο δελτίο ειδήσεων «MEGA News Επικαιρότητα» θα προσφέρει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση, με εκτενή ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους
Ελλάδα 03.06.26

Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους

Η ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της ηγεσίας ενόψει της αποχώρησης λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας από το δικαστικό σώμα της προέδρου του Αρείου Πάγου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies