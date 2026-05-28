28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Opinion 28 Μαΐου 2026, 17:37

Ένταξη στην ΕΟΚ: Όσα έγιναν αλλά και όσα δεν έγιναν…

Η ουσιαστικότερη πλευρά της εντάξεώς μας στην ΕΟΚ

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Λίγους μήνες πριν από την υπογραφή της συνθήκης εντάξεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Δευτέρα 28 Μαΐου 1979, εξ ου και το επετειακού χαρακτήρα σημερινό άρθρο μας), την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 1979, η Βουλή των Ελλήνων συνεδριάζει. Ο τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέας Παπανδρέου, διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Η αντιπαράθεσή τους αφορά τα ελληνοτουρκικά (Κυπριακό – Αιγαίο), τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του θέματος των αμερικανικών βάσεων επί ελληνικού εδάφους), προπάντων όμως το ζήτημα της ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ, που επίκειται.

Ο τίτλος του σχετικού δημοσιεύματος των «Νέων» (το υπογράφει ο τότε κοινοβουλευτικός συντάκτης Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος, διακεκριμένος δημοσιογράφος, συγγραφέας και μεταφραστής, που απεβίωσε το 2016) που κυκλοφορούν την επομένη, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 1979, είναι ο εξής: «Κ. Καραμανλής: Η ένταξη θα ωφελήσει την χώρα – Α. Παπανδρέου: Προτιμούμε ν’ ανήκουμε στην Ελλάδα».


«ΤΑ ΝΕΑ», 17.1.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από το δημοσίευμα αυτό των «Νέων» προέρχονται τα ακόλουθα αποσπάσματα:


[…] Και στο σημείο αυτό ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο θέμα της ένταξης στην ΕΟΚ και είπε ότι την ένταξη καταπολεμούν με πάθος το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, που επιδιώκουν «να αποκόψουν την Ελλάδα από τη δημοκρατική Δύση». Ειδικά για το ΚΚΕ είπε ότι δεν παραδειγματίστηκε από τα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης, που υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα όχι μόνο την ΕΟΚ αλλά και το ΝΑΤΟ, όπως αποδείχθηκε από τον εκπρόσωπο του ΚΚΙ, που «έδωσε στους δικούς μας ένα μάθημα πολιτικού ρεαλισμού και θάρρους».

Ο κ. πρωθυπουργός επεσήμανε ότι υπήρξαν πολλά εμπόδια, αλλά ξεπεράστηκαν και οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις τερματίσθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1979 θα υπογραφεί η συμφωνία της εντάξεως.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Η ένταξή μας στην ΕΟΚ θ’ αποτελέσει τον μεγαλύτερο σταθμό στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, γιατί θα επηρεάσει βαθύτατα το μέλλον του έθνους. Η πολιτική αυτή σχετίζεται με την κρίσιμη γεωπολιτική μας θέση, που μας υποχρεώνει όχι μόνο να δεχόμαστε αλλά πολλές φορές και να επιζητούμε την προστασία μιας μεγάλης δυνάμεως. Τώρα που εντασσόμεθα στην πανίσχυρη ευρωπαϊκή οικογένεια, η χώρα μας απαλλάσσεται από το άγχος αυτό, γιατί και μόνο η συμμετοχή μας στην ΕΟΚ θα επενεργεί αποτρεπτικά κατά των όποιων κινδύνων. Αυτή είναι η ουσιαστικότερη πλευρά της εντάξεώς μας στην ΕΟΚ.

Ο κ. πρωθυπουργός είπε ότι με την ένταξη κατοχυρώνεται η εθνική μας ανεξαρτησία, γιατί θα μετέχουμε ισότιμα στα κέντρα των αποφάσεων αντί να βρισκόμαστε στα περιθώρια της διεθνούς ζωής. Και πρόσθεσε: «Δεν θα μιλήσω για την αδέσμευτη πολιτική που κατά τρόπο πονηρό μάς προσφέρει η Αριστερά ως εναλλακτική λύση. Και λέγω πονηρό, διότι με την αδέσμευτη πολιτική κάπου αλλού θέλει να μας οδηγήσει. Η πολιτική αυτή μπορεί να μας εκθέσει σε κινδύνους. Κοιτάξτε στους κόλπους των αδεσμεύτων. Χώρες αλληλοσπαράσσονται και καταλήγουν να ζητούν την προστασία των μεγάλων. Κι άλλωστε μια αδέσμευτη πολιτική θα ενίσχυε την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδος».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην ΕΟΚ, ο κ. Καραμανλής είπε ότι η ένταξη θα ωφελήσει οικονομικά τη χώρα και θα επιταχύνει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, θα προωθήσει την ανάπτυξη της γεωργίας μας κ.λπ.

[…]


«ΤΑ ΝΕΑ», 17.1.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Α. Παπανδρέου, που τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί μόνο σ’ ένα σημείο: ότι η απόφαση της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει παρθεί για το έθνος. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε στο βωμό τού ανήκομεν εις την Δύσιν».

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Όταν λέγω ότι ανήκομεν εις την Δύσιν, δεν εννοώ ότι είμαστε αιχμάλωτοι. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να φύγουμε.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν το θέλετε όμως. Και αναλύσατε τους λόγους.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Δεν το θέλουμε, διότι πιστεύουμε ότι δεν μας συμφέρει. Η Ελλάδα ανήκει στον Δυτικό κόσμο από παράδοση και από συμφέροντα.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.

[…]

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είναι περίεργο που ο κ. πρωθυπουργός θεωρεί την ένταξη σαν βήμα για την ανεξαρτησία της χώρας μας. Κατ’ αρχήν γίνεται μια μετάθεση αρμοδιοτήτων από τις συντεταγμένες εξουσίες του κράτους στην Ελλάδα στα κοινοβουλευτικά όργανα της ΕΟΚ. Υποστηρίζει ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ότι η συμμετοχή μας θα είναι ισότιμη και η ψήφος μας ισοδύναμη. Αλλά αυτό είναι νομικιστικό επιχείρημα. Οι μεγάλες αποφάσεις παίρνονται από το διευθυντήριο της ΕΟΚ. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να επηρεάσει αποφασιστικά την πορεία των εξελίξεων στην ΕΟΚ. Όσο για το επιχείρημα ότι η ένταξη στην ΕΟΚ θα μας απαλλάξει από προστάτιδες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να πω ότι είναι σαθρό. Η Δυτική Ευρώπη κυριαρχείται από τις ΗΠΑ. Ακόμα και το αν το ΚΚΙ μπορεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Ιταλίας, κρίνεται από τον Πρόεδρο Κάρτερ (σ.σ. τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ). Και πώς θα προστατεύσει η ΕΟΚ τους δημοκρατικούς μας θεσμούς; Τι έκανε στα χρόνια της στυγνής δικτατορίας των συνταγματαρχών; Η ΕΟΚ δεν είναι παρά η άλλη όψη του ΝΑΤΟ, η ιστορία του οποίου στην Ελλάδα είναι γνωστή. Ευθύνεται για όλα τα δεινά που έχουν συσσωρευθεί στη χώρα μας. Και εμείς δεν θεωρούμε δεσμευτική την απόφαση της κυβερνήσεως για την ένταξη στην ΕΟΚ. Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί με δημοψήφισμα. Κι αν δεν γίνει τώρα αυτό, είναι πρόθεσή μας, όταν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην εξουσία, να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διενεργήσει αδιάβλητο δημοψήφισμα ύστερα από πλήρη και πολύπλευρη ενημέρωση του ελληνικού λαού.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο στην ένταξη στην ΕΟΚ, γιατί όταν στον ίδιο στίβο μπαίνουν άνισοι ανταγωνιστές, η ανισότητα μεταξύ τους δεν μικραίνει, αλλά μεγαλώνει, και αυτό αποδεικνύεται από όλα τα στατιστικά στοιχεία, αλλά και από το κλασικό παράδειγμα της Ιταλίας.


«ΤΑ ΝΕΑ», 17.1.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είμαστε αντίθετοι στην ένταξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε στην απομόνωση ή είμαστε αντιευρωπαϊστές. Δεν είμαστε αφελείς να πιστέψουμε στην αυτάρκεια. Το ΠΑΣΟΚ προωθεί στη θέση της ένταξης μια ειδική συμφωνία. Ξεκινάμε από την απλή διαπίστωση ότι και εμείς έχουμε ανάγκη των αγορών της ΕΟΚ και η ΕΟΚ έχει ανάγκη των αγορών της Ελλάδος. Με την ειδική συμφωνία θα ελέγχουμε τις εισαγωγές μας και την εγκατάσταση ξένου κεφαλαίου στη χώρα, θα προγραμματίζουμε την αυτοδύναμη οικονομική μας ανάπτυξη και θα αναπτύξουμε οικονομικές σχέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι οι επιπτώσεις της ένταξης στη βιομηχανία θα είναι αρνητικές, γιατί θα αντιμετωπίσουμε σκληρό ανταγωνισμό, οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι και αυτές αρνητικές, ιδιαίτερα στον αγροτικό μας πληθυσμό, και το σημαντικότερο είναι ότι θα προχωρήσουμε στον αγροτικό καπιταλισμό, γιατί το σύστημα κινήτρων που προσφέρει η ΕΟΚ  θα δημιουργήσει ανυπέρβλητο σχεδόν πρόβλημα για τον μικρό και μεσαίο αγρότη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αφανισθούν.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πηγαίνουμε σε προλεταριοποίηση των αγροτών μας, που ή θα μεταβληθούν σε αγροτικούς εργάτες ή θα μεταναστεύσουν στην Αθήνα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή θα πάνε στα σκλαβοπάζαρα της Δύσης. Στη βιομηχανία δεν πρόκειται ν’ απασχοληθούν, γιατί εκεί η απασχόληση θα συρρικνωθεί.

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγους να θριαμβολογεί για τους όρους που πέτυχε.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Όλες οι παραγωγικές τάξεις του ελληνικού λαού υποστηρίζουν την ένταξη. Αγνοούν τα συμφέροντά τους;

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Οι εκλεγμένες τους ηγεσίες την υποστηρίζουν. Ο λαός δεν έχει ερωτηθεί.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Μπορεί να μην έχει ενημερωθεί ο μέσος πολίτης, αλλά αυτοί που ηγούνται των παραγωγικών τάξεων είναι καλύτερα ενημερωμένοι και από σας και από μένα. Αυτοί δεν ξέρουν τα συμφέροντά τους;

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είναι ελεγχόμενοι, κ. πρόεδρε.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Για να αναπτύξετε την οικονομία που επαγγέλλεσθε, όταν έρθετε στην εξουσία, θα πρέπει να έχετε πόρους και κεφάλαια και να βρήτε αγορές. Αυτά που δεν μπορείτε να βρήτε εσείς, τα βρίσκουμε εμείς με την ένταξη.


Οι φίλτατοι αναγνώστες και οι φίλτατες αναγνώστριες, έχοντας σήμερα σαφή γνώση όσων έγιναν αλλά και όσων δεν έγιναν από τα ανωτέρω, μπορούν να κρίνουν αμερόληπτα —εφόσον βεβαίως το επιθυμούν— τις απόψεις των δύο ανδρών, την πολιτική τους υπευθυνότητα, ωριμότητα και διορατικότητα.

Η κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου προέρχεται από το εξώφυλλο του περιοδικού «Επίκαιρα» που είχε κυκλοφορήσει στις 30 Νοεμβρίου 1977.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Θαλάσσιοι δρόμοι
Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα

Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Αποτύχαμε
Αποτύχαμε

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή; 

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Πότε αναμένεται η απάντηση του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ
Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων

Δεκάδες τα θύματα του 27χρονου - Μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα, αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος.

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

