Οι κουτοπονηριές του Γιώργου Φλωρίδη θα ήταν απλώς καταγέλαστες, εάν δεν ήταν επικίνδυνες
Editorial 24 Μαΐου 2026, 10:30

Οι κουτοπονηριές του Γιώργου Φλωρίδη θα ήταν απλώς καταγέλαστες, εάν δεν ήταν επικίνδυνες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προσβάλλει βάναυσα το δικαίωμα του ελληνικού λαού να μάθει την αλήθεια για τις υποκλοπές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η ΕΥΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: Εάν η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους;»

Με αυτό τον τρόπο θεώρησε ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης ότι αποστόμωσε όσους ζητούσαν να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών, χρησιμοποιώντας ως βασικό επιχείρημα ότι υπήρξαν κοινοί στόχοι «νόμιμων επισυνδέσεων» της ΕΥΠ και μόλυνσης με Predator και ότι αυτό αποδεικνύει ότι οι παρακολουθήσεις με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό δεν ήταν υπόθεση απλώς κάποιων ιδιωτών, αλλά ήταν τμήμα ενός κυβερνητικού σχεδίου.

Προφανώς, ο κ. Φλωρίδης θεωρεί ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση έγινε σαφές ότι ο λόγος που επιλέχτηκε το Predator ήταν ότι έδινε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες παρακολούθησης σε σχέση με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Η ΕΥΠ νομίμως μπορεί να παρακολουθεί μόνο τηλεφωνικές συνομιλίες. Λογισμικά όπως το Predator παρακολουθούν και όλες τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι φορτωμένες σε ένα τηλέφωνο, όπως Whatsapp ή Telegram και ουσιαστικά μετατρέπει το τηλέφωνο σε σταθμό παρακολούθησης.

Με αυτή την έννοια εξαρχής, δηλαδή από το 2022, γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη κοινών στόχων αποδεικνύει το προφανές.

Και το προφανές είναι πως όταν ήρθε στην εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 και μία από τις πρώτες του αποφάσεις ήταν να υπαγάγει την ΕΥΠ απευθείας στον Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο και της αρχιτεκτονικής του «Επιτελικού Κράτους, αυτό είχε ως σκοπό το Μέγαρο Μαξίμου να αξιοποιήσει τη δυνατότητα απεριόριστων παρακολουθήσεων «για λόγους εθνικής ασφαλείας» που δυστυχώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσφέρει.

Ο κατάλογος των ονομάτων που παρακολουθήθηκαν «νόμιμα» από την ΕΥΠ , και που περιλάμβανε υπουργούς, υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΔ, δημοσιογράφους, δικαστικούς, ανώτατους αξιωματικούς, επιχειρηματίες, πολιτικούς καταδεικνύει ότι προφανώς δεν υπήρχε κανένας λόγος «εθνικής ασφάλειας».

Να το πούμε διαφορετικά: εάν θεωρείς ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας πρέπει να παρακολουθείται το τηλέφωνο του Κωστή Χατζηδάκη, το πιο λογικό είναι να μην τον συμπεριλαμβάνεις στο υπουργικό συμβούλιο.

Αντίστοιχα, εάν θεωρείς τον Νίκο Ανδρουλάκη «νόμιμο στόχο» παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, βγαίνεις και λες στα μέλη του ΠΑΣΟΚ «μην τον εκλέξετε αρχηγό, είναι επικίνδυνος».

Ο λόγος που παρακολουθούνταν ήταν γιατί το Μέγαρο Μαξίμου ήθελε αφενός να «κρατά» τους υπουργούς και τα άλλα στελέχη, και να τα ελέγχει, αφετέρου να μπορεί να συλλέξει πληροφορίες προς εκβιασμό για όσους θεωρούσε απειλή.

Κάποια στιγμή είναι προφανές ότι κατάλαβαν ότι οι παρακολουθήσεις μέσω ΕΥΠ δεν απέδιδαν. Οπότε ήρθε η εταιρεία Intellexa, που την εκπροσωπούσαν επιχειρηματίες που είχαν πρόσβαση στο Μαξίμου, πρώτα και κύρια στον τότε «άρχοντα» του Μαξίμου, Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Chief of Staff του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αρέσκεται να αυτοπαρουσιάζει τον τότε ρόλο του, και προσέφερε το λογισμικό που θα έλυνε τα τεχνικά προβλήματα.

Το λογισμικό αυτό έπρεπε να το προμηθευτεί η ΕΥΠ με τρόπο που να μη φαίνεται ότι το προμηθεύτηκε γιατί ήταν παράνομο. Όπερ και εγένετο με το λογισμικό να λειτουργεί ένα «μικτό» κλιμάκιο στο διαβόητο ΚΕΤΥΑΚ. Μέχρις ότου άρχισαν οι αποκαλύψεις, οπότε και βιαστικά «μάζεψαν» την επιχείρηση.

Όλα αυτά ο κύριος Φλωρίδης τα γνωρίζει πολύ καλά. Όπως και ξέρει πολύ καλά ότι είναι ακριβώς η ύπαρξη κοινών στόχων ΕΥΠ και Predator που επιβεβαιώνει και δεν διαψεύδει τις καταγγελίες για την ύπαρξη κοινού κέντρου και τελικά για την απλή αλήθεια ότι όλα αυτά τα συντόνισε το Μέγαρο Μαξίμου.

Παρ’ όλα αυτά  ο κ. Φλωρίδης, ο πολιτικός προϊστάμενος του δικαϊκού συστήματος της χώρας και ο υπουργός που έχει το κράτος δικαίου ως άμεση αρμοδιότητά του, αντί να πρωτοστατήσει στην διαλεύκανση της υπόθεσης, επιλέγει να ηγείται της προσπάθειας εξευτελισμού των θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των κουτοπόνηρων σοφισμάτων.

Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί εάν ο κ. Φλωρίδης ήταν απλώς ένας βουλευτής ή ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που αφού διάβασε το κυβερνητικό non paper για τις υποκλοπές, αποφάσισε ότι δεν αρκούσε και ότι έπρεπε να προσθέσει και τη δική του «εξυπνάδα», τότε η αντίδρασή μας θα ήταν απλώς, «παιδιά λίγο μέτρο στην… εξυπνάδα», ίσως συνδυασμένη με κάποια πικρόχολη αναφορά στα κριτήρια επιλογής βουλευτών.

Όμως, ο Γιώργος Φλωρίδης είναι υπουργός Δικαιοσύνης. Και όταν ένας υπουργός με αυτό το χαρτοφυλάκιο επιλέγει να μιλάει, μέσα στη Βουλή, σε μια συνεδρίαση όπου η κυβερνητική πλειοψηφία για άλλη μια φορά επιχείρησε να «μπαζώσει» την υπόθεση των υποκλοπών, με τέτοιο τρόπο, απλώς δείχνει ότι έχουμε περάσει σε μια φάση πλήρους περιφρόνησης των θεσμών, στο όνομα απλώς και μόνο της συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών.

Μόνο που αυτή η εργαλειοποίηση των θεσμών δεν είναι απλώς ένα πολιτικό ατόπημα, είναι και ένα συνεχές θεσμικό τραύμα. Γιατί εθίζει την κοινωνία στην αίσθηση ότι δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις δικαίου και υπονομεύει κάθε εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των θεσμών να προστατεύουν την Δημοκρατία και τους πολίτες.

Και αυτή είναι η χειρότερη υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει ένας υπουργός Δικαιοσύνης.

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν Πανελλαδικές - Τι περιλαμβάνει

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Σύνταξη
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Σύνταξη
Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Σύνταξη
Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Νέα Φιλαδέλφεια 24.05.26

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση

Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Μπάσκετ 24.05.26

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ

Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

Σύνταξη
«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Στο Σύνταγμα 24.05.26

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή

Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Σύνταξη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Οι ΗΠΑ καθυστερούν την παράδοση Tomahawk στην Ιαπωνία, λόγω ελλείψεων μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Σύνταξη
Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Μπάσκετ 24.05.26

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ

Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Σύνταξη
Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Πυρηνικές κεφαλές 24.05.26

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ

Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Σύνταξη
