Αποτύχαμε
Opinion 16 Μαΐου 2026, 11:54

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή; 

Αναστασία Γιάμαλη
Δεν είναι σενάριο ταινίας. Μπορεί το άλμα στο κενό των δύο 17χρονών κοριτσιών πιασμένων χέρι – χέρι με ακουστικά στ’ αυτιά, να θυμίζει το φινάλε της ταινίας “Θέλμα και Λουίζ” του 1991 όπου οι δύο ηρωίδες, κολλητές φίλες, περικυκλωμένες από την αστυνομία και παγιδευμένες στο χείλος του γκρεμού στο Φαράγγι του Κολοράντο, επιλέγουν αντί να παραδοθούν να πατήσουν γκάζι και να κάνουν άλμα στο κενό, όμως σε τραγικότητα το ξεπερνά κατά πολύ. Τα δύο κορίτσια δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Ήταν μόλις 17. Η είδηση πως το βράδυ της Πέμπτης ξεψύχησε και το δεύτερο κορίτσι που νοσηλευόταν, ανακίνησε το συλλογικό τραύμα κι ήρθε να θέσει εκ νέου τα ερωτήματα που εκ των υστέρων και αμήχανα τέθηκαν σε διάλογο.

Οι δημοσιογράφοι μεταξύ κλειδαρότρυπας και ουσίας κλήθηκαν να μιλήσουν για το ταμπού θέμα των αυτοκτονιών. Το πολιτικό σύστημα μουδιασμένο ψέλλισε συλλυπητήρια, η αρμόδια υπουργός σε ρόλο σχολιάστριας βολικά επέλεξε να εκκινήσει την ανάρτηση της στηλιτεύοντας τα μέσα που κακώς δημοσιοποίησαν την επιστολή του πρώτου κοριτσιού κι έπειτα ψέλλισε “συμβουλές” κι ευχές για την περαιτέρω ενίσχυση των δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης. Την Παρασκευή, προχώρησε λέγοντας πως έχει εκφραστεί “υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως από την άλλη αγγίζει τα όριά του”. Μια ακόμη συζήτηση που γίνεται αργά και με τραγική αφορμή.

Ενδεικτικά, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε πέρυσι συνολικά 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς,  ήτοι δύο περιστατικά ημερησίως, αριθμός αυξημένος κατά 31,6% σε σχέση με το 2021. Μάλιστα, το 2025 από το σύνολο των περιστατικών το 33,5% αφορούσε νεαρά κορίτσια, ηλικίας 13-15 ετών.

Σημειώνεται πως  και από το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών της «Κλίμακα» παρατηρείται αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19 ετών. Αξίζει να τονιστεί πως η  αυτοχειρία είναι πολυπαραγοντικό και δυναμικό φαινόμενο. Με αφορμή όμως την πρόσφατη τραγωδία της Ηλιούπολης κι όπως προκύπτει από το σημείωμα που άφησε στους δικούς της ανθρώπους το ένα κορίτσι στο οποίο μιλά για την κατάθλιψη, για το άγχος των πανελληνίων, για το βάρος της επιτυχίας και της οικονομικής εξασφάλισης μπορούμε – πάλι εκ των υστέρων- να θέσουμε κάποια κρίσιμα ερωτήματα.

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να συζητήσουμε για το τι απελπίζει τα νέα παιδιά σε σημείο που να μη βλέπουν κανένα μέλλον;

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να αναγνωρίσουμε ότι το σχολείο περιορίζεται σε ένα εξετασιοκεντρικό πλαίσιο που μόνο πιέζει;

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή;

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να αναγνωρίσουμε την κοινωνική εμμονή με την επιτυχία και το πώς αυτή εξισώνεται με τον πλούτο και τον όλεθρο που συνεπάγεται η αποτυχία;

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να αναγνωρίσει το υπουργείο – στα λόγια – την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας ειδικών στα σχολεία; Η αλήθεια είναι ότι οι ψυχολόγοι γίνονται λάστιχο κι αντιστοιχεί ένας/μία για κάθε τέσσερα ή και πέντε σχολεία. Ακόμη και τότε όμως, όσες κι όσοι ψυχολόγοι κι αν προσληφθούν, όσο καλά κι αν κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το βάρος των κοινωνικών προβλημάτων που μένουν άλυτα ή επιδεινώνονται, όσο δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά σε συλλογικό και πολιτικό επίπεδο

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να αναγνωρίσουμε ότι οι γονείς γίνονται λάστιχο και συνθλίβονται σε μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και χωρίς ελεύθερο ποιοτικό χρόνο; Κι ακόμη και τώρα, τους συμβουλεύουμε -προσχηματικά-  να αφουγκράζονται, να ακούνε τα παιδιά και να “διαβάζουν” τα σημάδια την ώρα που αποκαμωμένοι προσπαθούν να προλάβουν τα πάντα;

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό, για να μην θέλει ερώτημα η αποτυχία μας.

Σημείωση:

Αν κάνετε άσχημες σκέψεις ή βλέπετε ένα κοντινό σας άτομο να δυσκολεύεται, μιλήστε σε ενήλικο που εμπιστεύεστε, σε κάποιον άνθρωπο που νιώθετε κοντά σας, ζητήστε βοήθεια και πρόσβαση σε ειδικό. Για έκτακτες περιπτώσεις μπορείτε να καλείται και στο 1018, την 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία της ΚΛΙΜΑΚΑ, ή στο 112/166 σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιπλέον μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

