Τελικός FA Cup: Σύγκρουση Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, θέλουν την κούπα για διαφορετικούς λόγους

Το ποδοσφαιρικό… μενού της ημέρας περιλαμβάνει τον τελικό του FA Cup, με τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι να δίνουν ραντεβού στο Γουέμπλεϊ (Σάββατο, 16/5, ώρα 17:00, COSMOTE SPORT 2 HD). Οι δυο ομάδες θέλουν το Κύπελλο για διαφορετικούς λόγους. Η Τσέλσι ψάχνει το βάλσαμο σε μια κακή χρονιά και με υπηρεσιακό προπονητή, η Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της θέλει να παραμείνει στον… χορό του αγγλικού τρέμπλ.

Η Τσέλσι έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το FA Cup από το 2022, καθώς ήταν η προηγούμενη φορά που έφτασε σε τελικό, είναι η 17η φορά στην ιστορία της που το καταφέρνει. Αξιο αναφοράς ότι έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την τελευταία φορά που πανηγύρισε τίτλο στο Νησί. Αν μη τι άλλο πρόκειται για δυνατό κίνητρο.

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη κάνει ρεκόρ. Είναι η πρώτη ομάδα που έφτασε σε τέσσερις σερί τελικούς FA Cup, όμως έχει χάσει τους δυο προηγούμενους!

Υπάρχουν κι άλλα κίνητρα για τις δυο ομάδες. Η Τσέλσι διψά για διάκριση, προκειμένου να σώσει μια χρονιά που δεν θα έχει κανέναν λόγο να θυμάται. Οι «μπλε» δεν βγήκαν στην Ευρώπη καθώς είναι ένατοι στην Premier League, σε μια σεζόν με αλλαγές προπονητών και με έντονη δυσαρέσκεια για την ιδιοκτησία της. Η κατάκτηση του τροπαίου δεν θα σταματήσει απλά τον κατήφορο αλλά θα δώσει και χαραμάδα ελπίδας. Στον πάγκο της θα είναι ο υπηρεσιακός προπονητής Κάλουμ ΜακΦάρλαν, ο οποίος θα κοουτσάρει την Τσέλσι, στο 6ο παιχνίδι της δεύτερης θητείας του στον πάγκο.

Η Μάντσεστερ Σίτι βλέπει ψηλά, όμως ξέρει ότι σε έναν τελικό δεν κερδίζουν τα φαβορί. Οι «πολίτες» έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του League Cup και είναι στον… χορό του εγχώριου τρεμπλ, καθώς είναι παρόντες και στην μάχη τίτλου κόντρα στην ‘Αρσεναλ.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα έχει στη διάθεσή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει ένα στατιστικό κίνητρο. Παρά τα 161 γκολ με τη Σίτι, ο Νορβηγός δεν έχει συμμετοχή σε γκολ σε κανέναν από τους 12 ημιτελικούς ή τελικούς Κυπέλλου που έχει παίξει.