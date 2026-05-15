Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 99-75: Έκαναν εύκολα το 1-0 οι «πράσινοι» στην πρεμιέρα των play-off της Stoiximan GBL

Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε τη Μύκονο Betsson με 99-75 στο Telekom Center Athens για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Στο πρώτο τους παιχνίδι, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague και μπροστά σε λίγο κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» ξέσπασαν στους νησιώτες, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μήτογλου (24 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Τολιόπουλος (15 πόντοι, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Γκριγκόνις (15 πόντοι, 3 ασίστ).

Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο ο Τζάστιν Μπιγκς, που πέτυχε double-double με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ.

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Τολιόπουλο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου. Η Μύκονος παρατάχθηκε με τους Άπλμπι, Μουρ, Καββαδά και Σκουλίδα.

Οι Πράσινοι ήταν «εκρηκτικοί» από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Μάλιστα, προηγήθηκαν με 10-0 στο 2′.

Ενορχηστρωτές της επίθεσης του Τριφυλλιού ήταν οι Toλιόπουλος και Μήτογλου. Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε 3/3 τρίποντα στο ξεκίνημα του ματς για το 13-0 και ο φόργουορντ των Πράσινων προσφέροντας λύσεις στο σκοράρισμα, «έγραψε» ακολούθως το 23-7 στο 7′.

Η Μύκονος ήταν ανήμπορη να αντιδράσει στο «ξέσπασμα» του Παναθηναϊκού και η πρώτη περίοδος τελείωσε με προβάδισμα 31-9 υπέρ της ομάδας του Αταμάν.

Στη δεύτερη περίοδο, οι νησιώτες προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους στο παιχνίδι και μείωσαν προσωρινά με πόντους των Μπρικς και Ερμίδη (34-15) στο πρώτο τρίλεπτο.

Οι Πράσινοι όμως, επέβαλαν ξανά την κυριαρχία τους και διεύρυναν το προβάδισμά τους από δύο σερί τρίποντα του Γκριγκόνις και του Χουάντσο για το 40-17 στο 14′.

Οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του αγώνα και η διαφορά άγγιξε για πρώτη φορά το +30 από δίποντο του Σαμοντούροφ για το (54-24). Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 56-31.

Κράτησε τη διαφορά, σοβαρός ως το τέλος ο Παναθηναϊκός

Στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, η Μύκονος επεδίωξε να ανεβάσει στροφές και «έτρεξε» ένα επιμέρους 8-0 με πόντους των Χέσον και Μπριγκς μειώνοντας σε 60-41.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να «ψαλιδίσουν» τη διαφορά, οι Πράσινοι ήταν επιβλητικοί και συνέχισαν να κυριαρχούν στο παιχνίδι.

Στο 25′ προέκυψε απρόοπτο με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος στραβoπάτησε πάνω στο πόδι του Άπλμπι και γύρισε κάπως τον αστράγαλό του, καθώς έδινε ασίστ στον Μήτογλου. Ο Έλληνας περιφερειακός πήγε κουτσαίνοντας στον πάγκο.

Ο Μήτογλου στη συνέχεια έστειλε ξανά τη διαφορά στο +30 με εύστοχες βολές (71-41) και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το Τριφύλλι να έχει.. ισοπεδώσει τους φιλοξενούμενους (82-53).

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην τέταρτη περίοδο και οι Πράσινοι πήραν με άνεση τη νίκη με 99-75.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/38 δίποντα, 12/28 τρίποντα, 19/21 βολές, 30 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 8 επιθετικά), 26 ασίστ, 8 λάθη, 12 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 21/40 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 9/10 βολές, 38 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 14 επιθετικά), 18 ασίστ, 22 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, στην έδρα της Μυκόνου Betsson, το μεσημέρι της Κυριακής (17/5, 15:15)