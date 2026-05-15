Ισραηλινά ΜΜΕ: «Θα παραιτηθεί ο Αταμάν όπως υποσχέθηκε;»

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και δεν θα βρεθεί στο Final Four της Αθήνας το οποίο γίνεται στην έδρα του. Εδώ και κάποιες μέρες τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν σχετικά με το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των πράσινων.

Το ισραηλινό «Israel Hayom» αναφέρεται στην υπόθεση του Τούρκου τεχνικού και στέκεται στο γεγονός πως σε άλλες φάσεις ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει αντιδράσει κατά το παρελθόν, ενώ τώρα με την μεγάλη αποτυχία αυτή, τηρεί στάση αναμονής, χωρίς να αντιδράσει εν θερμώ.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τον Αταμάν

Η Israel Hayom στέκεται και στα Instagram stories του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό. Αρχικά, όπως σημειώνει, έστειλε μήνυμα ελπίδας από το σπίτι του στην Ελλάδα, όμως στη συνέχεια ανέβασε ένα story το οποίο ίσως κάνει λόγω για χωρισμό, καθώς έδειχνε μια γυναίκα να επιστρέφει ένα δαχτυλίδι.

Τέλος το δημοσίευμα καταλήγει σε κάποιες παλαιότερες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είχε αναφέρει πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει είτε το τρόπαιο της Euroleague, είτε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι θα παραιτηθεί από τον πάγκο των πράσινων.

Το πρώτο δεν μπορεί να το διεκδικήσει καθώς αποκλείστηκε και πλέον μόνος στόχος είναι το πρωτάθλημα, το οποίο είναι μπροστά, ωστόσο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί, καθώς μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Υπενθυμίζεται πως ο τεχνικός του τριφυλλιού δέχθηκε παρόμοια ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου μετά από το Game 5 με τη Βαλένθια, η οποία τον έκανε να διακόψει και να αποχωρήσει από την αίθουσα, χωρίς να μπει στη διαδικασία να απαντήσει.