Connected Childhood: Γιατί οι έφηβοι δυσκολεύονται να αποσυνδεθούν από το διαδίκτυο;

Η ζωή των εφήβων περνά πλέον μέσα από μια οθόνη. Εκεί επικοινωνούν, ενημερώνονται, κοινωνικοποιούνται, ψυχαγωγούνται. Το διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όμως πόσο εύκολο είναι τελικά να διατηρήσουν μια ισορροπία;

Η νέα ευρωπαϊκή έρευνα “Connected Childhood”, που πραγματοποιήθηκε από την Save the Children για το Ίδρυμα Vodafone και στο πλαίσιο του προγράμματος Skills Upload Jr, αποτυπώνει μια πραγματικότητα που προβληματίζει. Με τη συμμετοχή 7.500 εφήβων από 9 χώρες της Ευρώπης, η έρευνα αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη διαχείριση της ψηφιακής τους ζωής, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη.

Στην Ελλάδα, όπου συμμετείχαν 450 έφηβοι ηλικίας 13–18 ετών, η εικόνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Για το 69% των νέων, το internet αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας με φίλους και οικογένεια, επιβεβαιώνοντας τον θετικό ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών. Την ίδια στιγμή όμως, σχεδόν 3 στους 4 εφήβους δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βάλουν όρια στον χρόνο που περνούν online, ενώ μόλις το 26% καταφέρνει να αποσυνδέεται χωρίς δυσκολία.

Πίσω από τα ποσοστά, κρύβεται μια νέα καθημερινότητα γεμάτη συνεχείς ειδοποιήσεις, ατελείωτο scrolling και πίεση για διαρκή παρουσία στον ψηφιακό κόσμο. Άγχος, έλλειψη ποιοτικού ύπνου και δυσκολία αποσύνδεσης είναι μόνο μερικές από τις συνέπειες που καταγράφονται όλο και πιο έντονα στη ζωή των νέων.

Απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το ζητούμενο δεν είναι η απαγόρευση της τεχνολογίας, αλλά η σωστή εκπαίδευση και ενδυνάμωση. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Ίδρυμα Vodafone επενδύει στην Ψηφιακή Ευημερία των παιδιών και των εφήβων, μέσα από εργαλεία και πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους να κινούνται online με μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το Tozi, η δωρεάν εφαρμογή για παιδιά 11+ και εφήβους, που λειτουργεί σαν ένας καθημερινός ψηφιακός σύμβουλος μέσα στο κινητό τους. Μέσα από πρακτικές συμβουλές και διαδραστική υποστήριξη, το Tozi βοηθά τα παιδιά να διαχειρίζονται ζητήματα όπως το cyberbullying, η προστασία προσωπικών δεδομένων και το ψηφιακό αποτύπωμα, με τρόπο απλό και κατανοητό.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του πυλώνα Digital Skills & Inclusion του Ιδρύματος Vodafone, σε συνεργασία με το Κέντρο κατά του Εκφοβισμού του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου, ενώ στην Ελλάδα προσαρμόστηκε με την επιστημονική επιμέλεια του Σωματείου ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού).

Γιατί τελικά, ένας πιο ασφαλής ψηφιακός κόσμος δεν χτίζεται με φόβο και περιορισμούς, αλλά με γνώση, υποστήριξη και σωστά εργαλεία. Και η ψηφιακή ευημερία των νέων είναι μια υπόθεση που αφορά όλους: οικογένειες, σχολεία, οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας.

Το μέλλον της ψηφιακής ζωής δεν είναι να είμαστε λιγότερο συνδεδεμένοι. Είναι να είμαστε πιο προστατευμένοι, πιο ενημερωμένοι και πιο ισορροπημένοι.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να κατεβάσετε την εφαρμογή επισκεφτείτε το https://www.vodafone.gr/idryma-vodafone/toziapp