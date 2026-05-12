Spring Cleaning: Γρήγορη και εύκολη καθαριότητα στο σπίτι

Η άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για να ανανεώσετε το σπίτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσετε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο στο καθάρισμα. Με τα σωστά εργαλεία, το spring cleaning μπορεί να γίνει πιο εύκολο, πιο γρήγορο και σίγουρα πιο αποδοτικό. Από ηλεκτρικές σκούπες που κάνουν τη δουλειά μόνες τους μέχρι πολυεργαλεία που καθαρίζουν κάθε γωνία, συγκεντρώσαμε τα προϊόντα που πραγματικά διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Θα τα βρείτε όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε συσκευές καθαρισμού και είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης.

Ηλεκτρικές λύσεις για πιο εύκολο καθάρισμα

Οι σωστές συσκευές μπορούν πραγματικά να μειώσουν τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτεί το καθάρισμα. Από ελαφριές επαναφορτιζόμενες σκούπες μέχρι ρομπότ που αναλαμβάνουν το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα, οι παρακάτω ηλεκτρικές επιλογές κάνουν την καθημερινή φροντίδα του σπιτιού πιο απλή και άνετη σε κάθε εποχή.

Conga Rockstar – Επαναφορτιζόμενη σκούπα 2 σε 1

Αν θέλετε μια σκούπα που να είναι ελαφριά, ευέλικτη και να φτάνει παντού, η Conga Rockstar είναι από τις πιο πρακτικές επιλογές. Λειτουργεί και ως stick και ως χειρός, καθαρίζοντας εύκολα πατώματα, γωνίες, καναπέδες και αυτοκίνητο. Ιδανική για γρήγορα περάσματα μέσα στη μέρα, χωρίς καλώδια και χωρίς βάρος.

Xiaomi S20 – Ρομποτική σκούπα με σφουγγάρισμα

Η Xiaomi S20 αναλαμβάνει το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα των δαπέδων σας όσο εσείς χαλαρώνετε ή απολαμβάνετε την παρέα των αγαπημένων σας. Χαρτογραφεί το χώρο, κινείται με ακρίβεια και συνδέεται με Wi‑Fi για πλήρη έλεγχο από το κινητό. Ιδανική για καθημερινή συντήρηση, ειδικά αν έχετε κατοικίδια ή μικρά παιδιά.

Teesa Power Clean – Ηλεκτρική σφουγγαρίστρα μπαταρίας

Αν το σφουγγάρισμα είναι η δουλειά που αναβάλλετε συνεχώς, αυτή η συσκευή θα σας αλλάξει γνώμη. Η Teesa Power Clean κάνει την κίνηση μπρος‑πίσω μόνη της, αφαιρεί λεκέδες χωρίς τρίψιμο και αφήνει τα πατώματα καθαρά με ελάχιστη προσπάθεια.