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Οι ΗΠΑ… διασπείρουν πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη – Ποιες εταιρείες κερδίζουν
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 00:45

Οι ΗΠΑ… διασπείρουν πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη – Ποιες εταιρείες κερδίζουν

Μια ενίσχυση της ανάπτυξης σε πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες κερδών για πολλές εταιρείες

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Το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν τα πυρηνικά όπλα τους σε περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Έξι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ — το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Τουρκία — συμμετέχουν επί του παρόντος στις συμφωνίες κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων της Συμμαχίας και έχουν λάβει έγκριση να φιλοξενούν αμερικανικά αεροσκάφη διπλής χρήσης, ικανά να εκτοξεύουν πυρηνικούς πυραύλους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δώσει ώθηση σε ορισμένες εταιρείες του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή, τη συντήρηση και την αλυσίδα εφοδιασμού ανταλλακτικών για αεροσκάφη διπλής χρήσης

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η οποία επικαλείται τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις άκρως εμπιστευτικές συζητήσεις, η ομάδα αυτή ενδέχεται πλέον να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Ώθηση σε αμυντικές βιομηχανίες

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δώσει ώθηση σε ορισμένες εταιρείες του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή, τη συντήρηση και την αλυσίδα εφοδιασμού ανταλλακτικών για αεροσκάφη διπλής χρήσης, όπως οι BAE Systems, Lockheed Martin και Rolls-Royce.

Όσοι είναι εξοικειωμένοι με το θέμα υποδεικνύουν ότι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία και ορισμένες χώρες της Βαλτικής — όπου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα την αποστολή χιλιάδων νέων στρατιωτών — ενδέχεται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βομβαρδιστικά αεροσκάφη με πυρηνική ικανότητα, όπως σημειώνει το δημοσίευμα των FT.

Η πιθανή αυτή επέκταση έρχεται σε μια περίοδο που ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να περιορίσει τη συμβατική στρατιωτική υποστήριξη προς τη Συμμαχία, ενώ η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες εν μέσω ανησυχιών για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ασφάλειας.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο CNBC ότι ο οργανισμός «παρακολουθεί συνεχώς» το περιβάλλον ασφάλειας και «προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες».

«Οι εργασίες για την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη προσαρμογή της στάσης πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και δεν συνδέονται με οποιαδήποτε απόφαση των ΗΠΑ να προσαρμόσουν τη συμβατική τους στάση στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Νταν Κόουτσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, δήλωσε ότι μια ευρύτερη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη θα απαιτούσε περισσότερα αεροσκάφη διπλής χρήσης, όπως το F-35, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τόσο πυρηνικά όσο και συμβατικά όπλα.

Ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί «σημαντικό παράγοντα» στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού για αυτά τα αεροσκάφη, επισημαίνοντας σημαντικές εταιρείες όπως η BAE Systems, η Cobham, η Qinetiq και η Rolls-Royce. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλες εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή των αεροσκαφών F-35 περιλαμβάνουν τις Lockheed Martin, Northrop Grumman και RTX.

«Αυτά τα αεροσκάφη κοστίζουν σημαντικά ποσά μόνο για να απογειωθούν, και πολύ περισσότερα αν συνυπολογιστεί η συνεχής συντήρησή τους», δήλωσε ο Coatsworth στο CNBC. «Επομένως, μια ενίσχυση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες κερδών για πολλές εταιρείες και να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας».

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα να ενισχύσει την ετοιμότητα της συμμαχίας για «αποτροπή και άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής», μετά την πρόσκρουση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στο X, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της Ρωσίας «απερίσκεπτη» και «κίνδυνο για όλους μας».

Πηγή: ΟΤ

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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