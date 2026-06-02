ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες
Οι ΗΠΑ συζητούν εάν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε επιπλέον ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ, σε μια κίνηση που αποσκοπεί να καθησυχάσει τους συμμάχους ότι η μειωμένη συμβατική στρατιωτική υποστήριξη δεν αποδυναμώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας, αναφέρουν σε άρθρο τους οι Financial Times.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοικτοί στην ανάπτυξη των όπλων αυτών και σε άλλες χώρες πέραν των έξι που ήδη φιλοξενούν στρατηγικά βομβαρδιστικά ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι τρία πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.
Αυτό θα σήμαινε ότι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη θα υποδεχθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (dual capable aircraft- DCA), τα οποία μπορούν να φέρουν και πυρηνικά όπλα, σημείωσε η εφημερίδα, αν και πρόσθεσε ότι η σχετική συμφωνία δεν αναμένεται σύντομα.
Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ—περιλαμβανομένης της Πολωνίας και κάποιων κρατών της Βαλτικής— που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, φέρονται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βάσεις για DCA, επεσήμανε το άρθρο, εξηγώντας ότι διεξάγονται συνομιλίες μέσω διαύλων του ΝΑΤΟ.
Το πρόγραμμα πυρηνικής κατανομής του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει συμμάχους — επί του παρόντος το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο — που έχουν εγκριθεί για να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ στο πλαίσιο της DCA και «προωθημένα» πυρηνικά όπλα.
Αυτά βρίσκονται υπό την προστασία των ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να διατηρεί την αποκλειστική εξουσιοδότηση για τη χρήση τους. Η σχετική συμφωνία καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
Η μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων των ΗΠΑ
Τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκές χώρες αποθηκεύονται και φυλάσσονται από αμερικανικές δυνάμεις. Οι αεροπορικές ομάδες των συμμαχικών χωρών, που χρησιμοποιούν αεροσκάφη F-35, F-15 και Tornado, εκπαιδεύονται για να συμμετέχουν σε ασκήσεις και αποστολές με σκοπό την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και, τελικά, την ανάπτυξη των βομβών όταν αυτό εγκριθεί από τις ΗΠΑ.
Οι πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει προγραμματισμένες αποστολές βασικών οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη και να ανακοινώσει την απόσυρση στρατευμάτων, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μεταφέρει περισσότερα στρατιωτικά μέσα στην Ασία και σε άλλες περιοχές, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Φοβούνται ότι αυτό θα δημιουργήσει κενά στην άμυνα της ηπείρου και στην ικανότητά της να αποτρέψει ή να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση. Ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές δαπάνες και τις επενδύσεις τους σε βασικές συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες που τους παρέχονται επί του παρόντος από τις ΗΠΑ, η πυρηνική ομπρέλα θεωρείται αναντικατάστατη.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε μετά από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας τον περασμένο μήνα ότι υπήρχε «κοινή αντίληψη ότι, ενώ οι ΗΠΑ θα στραφούν περισσότερο προς άλλα θέατρα… η συνολική αποτροπή και άμυνα στην Ευρώπη πρέπει να παραμείνει η ίδια». «Θα είμαι απολύτως σαφής… Αν κάποιος ήταν τόσο ανόητος ώστε να μας επιτεθεί, η απάντηση θα ήταν καταστροφική», δήλωσε ο Ρούτε.
- ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
