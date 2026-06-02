Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια

H ανακοίνωση του Τζέικομπ Ελόρντι ως νέου προσώπου της σειράς Bleu της Chanel προκάλεσε αίσθηση. Και όχι μόνο επειδή ο Αυστραλός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο γοητευτικών ανδρών του πλανήτη, αλλά και επειδή παίρνει τη θέση του Τιμοθέ Σαλαμέ, ο οποίος ήταν τόσο πολύ στο προσκήνιο για τόσο καιρό που, παραδόξως, εξάντλησε την ελκυστικότητά του στα μέσα ενημέρωσης, σε έναν κόσμο που επικεντρώνεται πάντα στο «Επόμενο Μεγάλο Όνομα».

Ο πρώτος μη Γάλλος της Chanel

Ο Ελόρντι είναι επίσης ο πρώτος μη Γάλλος ηθοποιός που ενσαρκώνει το άρωμα, το οποίο (πριν από τον Σαλαμέ) ενσάρκωνε ο Γκασπάρ Ουλιέλ, από την κυκλοφορία του το 2010 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 2022.

Η μία ταινία μετά την άλλη

Στον κινηματογράφο αυτό το καλοκαίρι με την ταινία «The Dog Stars» του Ρίντλεϊ Σκοτ, στο πλευρό της Μάργκαρετ Κουάλεϊ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πλατφόρμες με την τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria», αμέσως μετά την επιτυχία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της έμεραλντ Φενέλ (η οποία τον είχε ήδη σκηνοθετήσει στο «Saltburn», την καλύτερη ερμηνεία του μέχρι σήμερα) και μετά από μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Φράνκενσταϊν», που δίνει μια εικόνα του κύρους του στον κλάδο, ο Τζέικομπ συνεχίζει να γυρίζει τη μία ταινία μετά την άλλη.

Η επιλογή

Σκηνοθέτης της διαφήμισης της Chanel είναι ο Αλφόνσο Κουαρόν (βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες «Gravity» και «Roma»), τον οποίο επέλεξε ο Τόμας ντε Πρέ ντε Σεν Μωρ (Επικεφαλής του τμήματος Global Creative Resources Fragrance and Beauty του γαλλικού οίκου) «για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει την αρρενωπότητα».

Πρόκειται για την «πρώτη ταινία δράσης του Blue μετά από 16 χρόνια ενδοσκόπησης», με σκηνικό το Victoria Harbour, σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ όπου ο Ελόρντι και το μοντέλο Λίμπι Τάβερνερ κυνηγούν ο ένας τον άλλον και εμπλέκονται σε μια ρευστή χορογραφία πολεμικών τεχνών για να κλέψουν το άρωμα.

Για τον Τόμας ντε Πρέ ντε Σεν Μωρ, η επιλογή του Ελόρντι οφείλεται στο γεγονός ότι «δεν ταιριάζει με τη συμβατική εικόνα του ήρωα δράσης. Ενσαρκώνει μια ευγένεια και ευαισθησία που προσδίδουν μια νέα διάσταση στην αρρενωπότητα».

Μια λεπτή μορφή αποπλάνησης

«Σήμερα, η δύναμη έγκειται στην ισορροπία και στη φροντίδα για τους άλλους, και αυτή η καμπάνια αντιπροσωπεύει μια μορφή δύναμης που βασίζεται στο μοίρασμα, όχι στην κυριαρχία», ενώ το βίντεο μικρού μήκους αποτελεί έναν τρόπο «να προσθέσουμε μια επιπλέον δόση ψυχής, να προκαλέσουμε ένα συναίσθημα, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα στη φαντασία.

»Το βασικό ζήτημα είναι να διατηρήσουμε την ουσία του οίκου, παραμένοντας πιστοί στο όραμά του, στις αξίες του και στη φιλοσοφία του, ανανεώνοντας συνεχώς τον τρόπο έκφρασής τους, ώστε να συμβαδίζουν πάντα με την εποχή.

»Για μένα, η κληρονομιά παραμένει ζωντανή μόνο αν συνεχίζει να αμφισβητείται και να ερμηνεύεται εκ νέου. Στόχος μου, λοιπόν, είναι να αφηγηθώ αυτή την ιστορία με έναν τρόπο που να φαίνεται επίκαιρος σήμερα, αξιοποιώντας τα ταλέντα και τα δημιουργικά εργαλεία της εποχής μας.

»Στη νέα ταινία για το Bleu de Chanel L’Exclusif (την τελευταία εκδοχή του Ολιβιέ Πολζέ για το αρχικό άρωμα που δημιούργησε ο πατέρας του, Ζακ Πολζέ), αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σύγχρονη ενέργεια που ρέει μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών: μια λεπτή μορφή αποπλάνησης, μια αποφασιστικά σύγχρονη ισορροπία που διαμορφώνεται από την ανεξαρτησία, τη δύναμη και την κομψότητα που ήταν τόσο αγαπητές στη Γκαμπριέλ Σανέλ. Είναι μέσα σε αυτή την ένταση που αναδύεται η διαχρονικότητα».