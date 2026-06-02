magazin
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 09:14
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Live in Style 02 Ιουνίου 2026, 09:00

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

H ανακοίνωση του Τζέικομπ Ελόρντι ως νέου προσώπου της σειράς Bleu της Chanel προκάλεσε αίσθηση. Και όχι μόνο επειδή ο Αυστραλός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο γοητευτικών ανδρών του πλανήτη, αλλά και επειδή παίρνει τη θέση του Τιμοθέ Σαλαμέ, ο οποίος ήταν τόσο πολύ στο προσκήνιο για τόσο καιρό που, παραδόξως, εξάντλησε την ελκυστικότητά του στα μέσα ενημέρωσης, σε έναν κόσμο που επικεντρώνεται πάντα στο «Επόμενο Μεγάλο Όνομα».

Ο πρώτος μη Γάλλος της Chanel

Ο Ελόρντι είναι επίσης ο πρώτος μη Γάλλος ηθοποιός που ενσαρκώνει το άρωμα, το οποίο (πριν από τον Σαλαμέ) ενσάρκωνε ο Γκασπάρ Ουλιέλ, από την κυκλοφορία του το 2010 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 2022.

Chanel

H ανακοίνωση του Τζέικομπ Ελόρντι ως νέου προσώπου της σειράς Bleu της Chanel προκάλεσε αίσθηση.

Bleu de Chanel L’Exclusif

Η μία ταινία μετά την άλλη

Στον κινηματογράφο αυτό το καλοκαίρι με την ταινία «The Dog Stars» του Ρίντλεϊ Σκοτ, στο πλευρό της Μάργκαρετ Κουάλεϊ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πλατφόρμες με την τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria», αμέσως μετά την επιτυχία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της έμεραλντ Φενέλ (η οποία τον είχε ήδη σκηνοθετήσει στο «Saltburn», την καλύτερη ερμηνεία του μέχρι σήμερα) και μετά από μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Φράνκενσταϊν», που δίνει μια εικόνα του κύρους του στον κλάδο, ο Τζέικομπ συνεχίζει να γυρίζει τη μία ταινία μετά την άλλη.

Για τον Τόμας ντε Πρέ ντε Σεν Μωρ, η επιλογή του Ελόρντι οφείλεται στο γεγονός ότι «δεν ταιριάζει με τη συμβατική εικόνα του ήρωα δράσης. Ενσαρκώνει μια ευγένεια και ευαισθησία που προσδίδουν μια νέα διάσταση στην αρρενωπότητα»

YouTube thumbnail

Η επιλογή

Σκηνοθέτης της διαφήμισης της Chanel είναι ο Αλφόνσο Κουαρόν (βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες «Gravity» και «Roma»), τον οποίο επέλεξε ο Τόμας ντε Πρέ ντε Σεν Μωρ (Επικεφαλής του τμήματος Global Creative Resources Fragrance and Beauty του γαλλικού οίκου) «για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει την αρρενωπότητα».

Πρόκειται για την «πρώτη ταινία δράσης του Blue μετά από 16 χρόνια ενδοσκόπησης», με σκηνικό το Victoria Harbour, σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ όπου ο Ελόρντι και το μοντέλο Λίμπι Τάβερνερ κυνηγούν ο ένας τον άλλον και εμπλέκονται σε μια ρευστή χορογραφία πολεμικών τεχνών για να κλέψουν το άρωμα.

Για τον Τόμας ντε Πρέ ντε Σεν Μωρ, η επιλογή του Ελόρντι οφείλεται στο γεγονός ότι «δεν ταιριάζει με τη συμβατική εικόνα του ήρωα δράσης. Ενσαρκώνει μια ευγένεια και ευαισθησία που προσδίδουν μια νέα διάσταση στην αρρενωπότητα».

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η μοντέλο Λίμπι Τάβερνερ για τη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L’Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν.

Μια λεπτή μορφή αποπλάνησης

«Σήμερα, η δύναμη έγκειται στην ισορροπία και στη φροντίδα για τους άλλους, και αυτή η καμπάνια αντιπροσωπεύει μια μορφή δύναμης που βασίζεται στο μοίρασμα, όχι στην κυριαρχία», ενώ το βίντεο μικρού μήκους αποτελεί έναν τρόπο «να προσθέσουμε μια επιπλέον δόση ψυχής, να προκαλέσουμε ένα συναίσθημα, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα στη φαντασία.

»Το βασικό ζήτημα είναι να διατηρήσουμε την ουσία του οίκου, παραμένοντας πιστοί στο όραμά του, στις αξίες του και στη φιλοσοφία του, ανανεώνοντας συνεχώς τον τρόπο έκφρασής τους, ώστε να συμβαδίζουν πάντα με την εποχή.


»Για μένα, η κληρονομιά παραμένει ζωντανή μόνο αν συνεχίζει να αμφισβητείται και να ερμηνεύεται εκ νέου. Στόχος μου, λοιπόν, είναι να αφηγηθώ αυτή την ιστορία με έναν τρόπο που να φαίνεται επίκαιρος σήμερα, αξιοποιώντας τα ταλέντα και τα δημιουργικά εργαλεία της εποχής μας.

»Στη νέα ταινία για το Bleu de Chanel L’Exclusif (την τελευταία εκδοχή του Ολιβιέ Πολζέ για το αρχικό άρωμα που δημιούργησε ο πατέρας του, Ζακ Πολζέ), αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σύγχρονη ενέργεια που ρέει μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών: μια λεπτή μορφή αποπλάνησης, μια αποφασιστικά σύγχρονη ισορροπία που διαμορφώνεται από την ανεξαρτησία, τη δύναμη και την κομψότητα που ήταν τόσο αγαπητές στη Γκαμπριέλ Σανέλ. Είναι μέσα σε αυτή την ένταση που αναδύεται η διαχρονικότητα».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Μόνο φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα: Οι δύο πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Σύνταξη
Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Relationsex 01.06.26

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
«Δεν το έκανα» 01.06.26

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι - Όταν όμως την είδε, ζήτησε διπλή βότκα

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Σύνταξη
Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας» - Η Ουγγαρία σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

Σύνταξη
Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Culture Live 02.06.26

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα
Ελλάδα 02.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Τρίτη (02/06) ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα.

Σύνταξη
Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο

Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Με τους καύσωνες να αναδεικνύονται ως το κύριο κλιματικό πρόβλημα, πώς προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι;

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα

Αλλαγές αρμοδιοτήτων και κοινοβουλευτική αντεπίθεση ελλείψει Τσίπρα στη Βουλή σχεδιάζει ο Ανδρουλάκης, ενώ στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι εσωκομματικοί τριγμοί με φόντο τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προοδευτική πολιτική είναι αυτή που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και όχι αυτή που φαντάζει «ριζοσπαστική» με βάση το «αριστερόμετρο»
Editorial 02.06.26

Προοδευτική πολιτική είναι αυτή που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και όχι αυτή που φαντάζει «ριζοσπαστική» με βάση το «αριστερόμετρο»

Κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ερώτημα είναι εάν θα αλλάξουν προς το καλύτερο οι ζωές των ανθρώπων και όχι εάν κάτι ταιριάζει με τη μία ή την άλλη ιδεολογική εμμονή μας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Αβεβαιότητα 02.06.26

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 02.06.26

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies