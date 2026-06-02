newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 06:00

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

Μαρία Βασιλείου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Να προχωρήσει το ΝΑΤΟ στον καθορισμό πιο μακροπρόθεσμων και πανευρωπαϊκών στόχων αμυντικών ικανοτήτων και όχι μόνο στόχων που αφορούν μεμονωμένα τα κράτη – μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μεγάλων αμυντικών έργων της ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας, προτείνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο επίτροπος Αμυνας Αντριους Κουμπίλιους. Ο ευρωπαίος αξιωματούχος επισημαίνει επίσης ότι η ελληνική σύμβαση του SAFE είναι έτοιμη για υπογραφή, ενώ τονίζει την ανάγκη ισχυρότερης λογικής αμοιβαίας βοήθειας στην ΕΕ μέσω του άρθρου 42.7.

Η άμυνα κατά των drones είναι εμβληματικό έργο της ΕΕ. Ωστόσο, βλέπουμε τις εξελίξεις στις βαλτικές χώρες με τις «εισβολές» των drones. Γιατί παραμένουμε ευάλωτοι;

Τα κράτη – μέλη πρέπει να έχουν σαφή σχέδια και να ενισχύουν τις προσπάθειές τους. Προτείναμε να αναπτύξουν εμβληματικά έργα, τα Ευρωπαϊκά Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος για την Αμυνα (EDPCI). Ενα από αυτά είναι το παρατηρητήριο ανατολικής πτέρυγας (Eastern Flank Watch), όπου η άμυνα κατά των drones είναι σημαντική. Αλλά δεν αντικαθιστούμε τα κράτη – μέλη. Μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως με τα δάνεια SAFE, και τώρα για τα EDPCI υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν χρήματα από το EDIP. Επίσης η περιφερειακή ηγεσία είναι απαραίτητη. Στα τέλη Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του Eastern Flank Watch. Ελπίζω οι χώρες να προχωρήσουν σε πρακτικές αποφάσεις και να έχουν καλό συντονισμό. Η περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρία της Ουκρανίας. Εκτός από την Eastern Flank Watch και την Πρωτοβουλία Αμυνας για τα Drones (Drone Defence Initiative), εξετάζουμε επίσης μια συμμαχία drone ΕΕ – Ουκρανίας, την οποία πρότειναν ο πρόεδρος Ζελένσκι και η πρόεδρος της Κομισιόν.

Πότε θα ξεκινήσει;

Ισως μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πρέπει να μάθουμε όλο το οικοσύστημα των drones από την Ουκρανία. Η παραγωγή τους είναι ένα μικρό μέρος της άμυνας. Πρέπει να μάθουμε επίσης να καινοτομούμε άμεσα, να τα λειτουργούμε στην πρώτη γραμμή, να παρακολουθούμε την απόδοσή τους, να εντοπίζουμε τη στιγμή που οι Ρώσοι τα μπλοκάρουν και να επεμβαίνουμε.

Εκτός από τις Βαλτικές, και στην Ελλάδα προκλήθηκε ανησυχία λόγω του ουκρανικού drone που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά.

Το περιστατικό αυτό καθώς και τα άλλα σε άλλες χώρες δημιουργούν έντονες ανησυχίες και για την ασφάλεια των πολιτών. Αλλά ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα και οι χώρες της Βαλτικής αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις είναι ο ρωσικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας.

Υποστηρίζετε ένθερμα τη σύνδεση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας με την ΕΕ. Ομως, υπάρχουν εμπόδια, όπως για παράδειγμα στην προσπάθεια συνεργασίας Ελλάδας – Ουκρανίας σε θαλάσσια drones, η Ουκρανία ζητά να αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιούνται τα drones.

Δεν μπορώ να κατηγορήσω την Ουκρανία. Στη διάρκεια των τεσσάρων ετών πολέμου αύξησαν την αμυντική τους βιομηχανία κατά 50 φορές, από 1 δισ. σε 50 δισ. ευρώ. Οι Ουκρανοί είναι σήμερα ισχυροί παίκτες στην παγκόσμια αγορά άμυνας. Εχουν τα «χαρτιά» στα χέρια τους και θέλουν να πετύχουν σαφείς στρατηγικούς στόχους.

Συζητάτε για την αύξηση της παραγωγής της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην περιοδεία σας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει;

Η ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή είναι το κλειδί για την αμυντική μας ετοιμότητα. Πιέσαμε για την απλοποίηση στην άμυνα για να αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και φραγμοί. Ο διάλογος με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμφωνίας. Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εξακολουθεί να είναι ότι δεν έχουμε ενιαία αγορά στην άμυνα. Υπάρχουν εμπόδια, όπως η έλλειψη εναρμόνισης της πιστοποίησης, των αποτελεσμάτων των δοκιμών, οι μη εναρμονισμένες άδειες μεταφοράς. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι κυβερνήσεις ότι χωρίς την εξάλειψη των εμποδίων η κλιμάκωση της παραγωγής θα είναι προβληματική. Οι βιομηχανίες λένε ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμη ορατότητα. Αναζητούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις και επίσης το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει να κινηθούμε προς πανευρωπαϊκούς στόχους ικανοτήτων. Το ΝΑΤΟ θέτει στόχους ικανοτήτων μεμονωμένα για τα κράτη – μέλη. Δεν υπάρχουν πανευρωπαϊκοί στόχοι ικανοτήτων. Αν περιλαμβάνονται πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι και στόχοι για πανευρωπαϊκά έργα, όπως για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας, τότε θα ήταν πιο εύκολο να συνεργαστούμε με τα κράτη – μέλη, να χρηματοδοτήσουμε και να αναπτύξουμε το έργο. Επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες παράγουν κυρίως πολύ τεχνολογικά εξελιγμένα όπλα. Οι ουκρανικές βιομηχανίες παράγουν αυτά που αποκαλούν «αρκετά καλά», όχι τόσο εξελιγμένα, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή τους. Πέρυσι οι Ρώσοι παρήγαγαν 1.200 πυραύλους κρουζ. Η ΕΕ παρήγαγε κάπου 300, ενώ οι Ουκρανοί άρχισαν να παράγουν πέρυσι αρκετά καλούς πυραύλους Flamingo. Φέτος θα παραγάγουν 700.

Πότε υπογράφετε τη σύμβαση SAFE για την Ελλάδα;

Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει όλες τις συμβάσεις, και την ελληνική, πλην της ουγγρικής, και προχωράμε γρήγορα στην υπογραφή τους.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν το άρθρο 42.7 για την αμοιβαία συνδρομή ως συμπληρωματικό του νατοϊκού άρθρου 5. Θα προχωρήσει τελικά η λειτουργία του;

Το άρθρο 42.7 προβλέπει πολιτική και στρατιωτική βοήθεια, ενώ το άρθρο 5 μόνο στρατιωτική. Η ΕΕ έχει αναπτύξει καλά την πολιτική βοήθεια με αναπτυγμένα θεσμικά πλαίσια. Πρέπει να εναρμονίσουμε τον τρόπο ενεργοποίησής τους. Ως πρωθυπουργός έλεγα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένα εγχειρίδιο, να γνωρίζουμε πώς θα αναζητηθεί βοήθεια. Η πρόεδρος της Κομισιόν στο Βίλνιους (την Τρίτη) μίλησε για πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Μπορεί επίσης να αποτελέσει μέρος του 42.7. Οσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια, εάν γίνει επίκληση του άρθρου 5, τότε η ΕΕ ίσως δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά όταν δεν γίνεται επίκληση του άρθρου 5, για παράδειγμα, για τις χώρες που δεν είναι νατοϊκά μέλη, τότε χρειάζεται να έχουμε κάποιο είδος πρωτοκόλλου ή κοινής γλώσσας και κατανόησης. Επίσης, το άρθρο 42.7 μπορεί να έχει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εάν μια χώρα βλέπει ότι οι κίνδυνοι υπερβαίνουν κάποιο επίπεδο. Θα ήταν επίσης καλό να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Επιτροπής.

Πώς θα λειτουργούσε το άρθρο 42.7 σε σενάριο μιας τουρκικής επίθεσης στην Ελλάδα;

Δεν θα μιλήσω για θεωρητικά σενάρια, αλλά το άρθρο 42.7, σε μακροπρόθεσμη προοπτική, όταν οι Αμερικανοί μειώσουν τον ρόλο τους στην Ευρώπη, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας, εντός του ΝΑΤΟ, αλλά με ισχυρότερη λογική αμοιβαίας βοήθειας. Ο γερμανός καγκελάριος μίλησε για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα πρέπει να βασιστεί στην αρχή του άρθρου 42.7. Επίσης, μιλώντας για το καθεστώς συνδεδεμένου μέλους για την Ουκρανία, είπε ότι θα μπορούσε να καλύπτεται μετά την εδραίωση της ειρήνης από το άρθρο 42.7.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Σύνταξη
O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός – Δεν αφορά ακόμα τα νότια του Λιβάνου
Κόσμος 01.06.26 Upd: 00:17

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Νέοι κλάδοι στις ασφάλειες - Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Προτιμούν έμπειρους 02.06.26

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Σύνταξη
Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Η γύναικα που κατασπαράχθηκε από τη φήμη ή αλλιώς η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies