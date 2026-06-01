Μίλνερ: Τέλος εποχής για τον άνθρωπο – ρεκόρ της Premier League
Ποδόσφαιρο 01 Ιουνίου 2026, 23:59

Μίλνερ: Τέλος εποχής για τον άνθρωπο – ρεκόρ της Premier League

Ο θρυλικός Άγγλος μέσος αποσύρεται στα 40 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο μακροχρόνιες και σταθερές καριέρες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζέιμς Μίλνερ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας σε ηλικία 40 ετών, βάζοντας τέλος σε ένα ταξίδι που διήρκεσε 24 σεζόν στην Premier League και τον καθιέρωσε ως τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο έμπειρος Άγγλος μέσος, που την τελευταία του σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπράιτον, αποχωρεί αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά συνέπειας, επαγγελματισμού και διαχρονικής αξίας σε όλα τα επίπεδα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η πορεία του Μίλνερ ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία στη Λιντς Γιουνάιτεντ, την ομάδα της καρδιάς του, όπου έκανε το ντεμπούτο του μόλις στα 16 του χρόνια, γράφοντας ιστορία ως ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Premier League. Από εκεί και πέρα, η καριέρα του εξελίχθηκε σε ένα μοναδικό ταξίδι που τον οδήγησε σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Νιούκαστλ, η Άστον Βίλα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ και τελικά η Μπράιτον, ενώ ένα σύντομο πέρασμα από τη Σουίντον Τάουν αποτέλεσε το πρώτο βήμα της επαγγελματικής του διαδρομής.

Με 658 συμμετοχές στην Premier League, ο Μίλνερ κατέχει πλέον το απόλυτο ρεκόρ αγώνων στη διοργάνωση, ένα επίτευγμα που αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη μακροβιότητά του αλλά και την αξιοσημείωτη σταθερότητα και προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα και απαιτήσεις. Στην τροπαιοθήκη του περιλαμβάνονται 12 τίτλοι, μεταξύ των οποίων τρία πρωταθλήματα Αγγλίας — δύο με τη Μάντσεστερ Σίτι και ένα με τη Λίβερπουλ — καθώς και ένα Champions League με τους «κόκκινους», επιβεβαιώνοντας την παρουσία του σε ομάδες κορυφαίου επιπέδου και σε εποχές μεγάλων επιτυχιών.

Πέρα από τους αριθμούς, η καριέρα του Μίλνερ χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετική του ευελιξία στο γήπεδο, καθώς αγωνίστηκε σε πολλαπλές θέσεις, από μέσος έως ακραίος παίκτης, προσφέροντας πάντα αξιόπιστες λύσεις σε κάθε προπονητή που τον εμπιστεύτηκε. Η επαγγελματική του νοοτροπία, η φυσική του κατάσταση και η αφοσίωση στη δουλειά τον μετέτρεψαν σε πρότυπο για συμπαίκτες και νεότερους ποδοσφαιριστές.

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Μίλνερ εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα όσα έζησε στο ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί μια τέτοια διαδρομή από τα πρώτα του βήματα στη Λιντς μέχρι την καθιέρωση στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αναφέρθηκε με συγκίνηση σε όλες τις ομάδες του, στους συμπαίκτες, τους προπονητές και τους φιλάθλους που στάθηκαν δίπλα του σε κάθε στάδιο της καριέρας του.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Premier League, καθώς φεύγει ένας από τους πιο αξιόπιστους, σταθερούς και πολυδιάστατους ποδοσφαιριστές που γνώρισε το αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Τζέιμς Μίλνερ δεν υπήρξε ποτέ ο πιο «φαντεζί» παίκτης, αλλά υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους στην ιστορία της σύγχρονης Premier League, ένας αθόρυβος ηγέτης που κέρδισε τον σεβασμό όλων μέσα από τη συνέπεια και τη διάρκεια.

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Serie A 01.06.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
On Field 28.05.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ανάρτηση 01.06.26

Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01.06.26

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας
Η ανάρτηση 01.06.26

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

