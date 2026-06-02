«Εξακριβωμένα ακροδεξιά» η AfD της Κάτω Σαξονίας με απόφαση δικαστηρίου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος επιτρέπεται να χαρακτηρίζει «εξακριβωμένα ακροδεξιά» την τοπική οργάνωση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην Κάτω Σαξονία και να παρακολουθεί τη δράση της, αποφάνθηκε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο του Ανόβερου, απορρίπτοντας σχετική προσφυγή του κόμματος.

Η Υπηρεσία είχε ταξινομήσει την οργάνωση ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά», προκαλώντας την αντίδραση της AfD, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι, αντιθέτως, πρόκειται για «μετριοπαθή» ομάδα.

Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή και επέτρεψε στην Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος να θεωρεί την τοπική οργάνωση στην Κάτω Σαξονία ως «αντικείμενο παρατήρησης μεγάλης σημασίας» και να παρακολουθεί τη δράση της, μεταξύ άλλων με τηλεφωνικές υποκλοπές και ανάπτυξη πληροφοριοδοτών.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε επίσης το επιχείρημα ότι η AfD «είναι εχθρική προς το Σύνταγμα και ενεργεί κατά παράβαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ειδικά όταν σχολιάζει με υποτιμητικά σχόλια μουσουλμάνους και μετανάστες, ενώ αντιμετωπίζει εκ συστήματος τα άλλα κόμματα και τους πολιτικούς τους με περιφρόνηση, υπονομεύοντας τη δημοκρατία».

Ο επικεφαλής της AfD Κάτω Σαξονίας δηλώνει πως το κόμμα του είναι φιλελεύθερο

Η AfD Κάτω Σαξονίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει την απόφαση του δικαστηρίου και έκανε λόγο για «αβάσιμη συλλογιστική -χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση- εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος». «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τυχόν ισχυρισμούς περί του αντιθέτου!», δήλωσε ο επικεφαλής της AfD Κάτω Σαξονίας Άνσγκαρ Σλέντε.

Πρόσθεσε ότι «παραμένουμε ένα κόμμα που βασίζεται σταθερά στις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατικής τάξης». Ο κ. Σλέντε τόνισε ακόμη ότι το κόμμα του είναι διατεθειμένο να ακολουθήσει κάθε δυνατή νομική οδό – συμπεριλαμβανομένης της αμφισβήτησης οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με ενδεχόμενη απαγόρευσή του.

Ως «ορόσημο νίκης της διαδικασίας που δικαιολογεί την υπόθεση ότι η AfD στην Κάτω Σαξονία πρέπει να είναι αντικείμενο παρακολούθησης» υποδέχθηκε την απόφαση η υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Ντανιέλα Μπέρενς.

Ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στην Κάτω Σαξονία το β’ εξάμηνο του 2027, η τελευταία δημοσκόπηση δίνει στα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού, CDU-SPD από 25%, ενώ η AfD ακολουθεί με 20%. Ενδεικτικά, στις προηγούμενες εκλογές, το 2022 είχε λάβει 11% και το 2017 6%.