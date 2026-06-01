Η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα ότι το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος.

BREAKING: Iran says it is suspending indirect message exchanges with the U.S. over ongoing Israeli military actions in Gaza and Lebanon. Tehran insists talks will not resume unless Israeli operations stop and forces withdraw from occupied areas in Lebanon. Iranian officials… — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Στο «κόκκινο» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Ιράν

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πέρασαν στο «κόκκινο» μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη της διακοπής των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την ισχυρή αύξηση των τιμών του πετρελαίου που ακολούθησε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,64%, απηχώντας την υποχώρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων: Παρίσι – 0,79%, Φρανκφούρτη – 0,80%, Μιλάνο – 0,81%, ενώ το Λονδίνο δεν επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και υποχώρησε κατά 0,87%.

Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν νωρίτερα τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.