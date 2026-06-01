Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6) σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Το Σάββατο 23 Μαΐου είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα, συγκεκριμένα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», και έκτοτε έδινε μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. Εν τέλει δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εννέα ημέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Οικονόμου ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα. Από το 2011 έως το 2013 βρισκόταν στην πρώτη ομάδα των Ηπειρωτών, έχοντας 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το 2013 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κάλιαρι, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Στη Σαρδηνία έπαιξε για έναν χρόνο πριν μετακομίσει το 2014 στην Μπολόνια.

Με την Μπολόνια είχε τρεις σεζόν με αρκετά παιχνίδια, πραγματοποιώντας 74 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα κατάφερε να πανηγυρίσει με την ομάδα την άνοδο στη Serie A το 2015. Ακολούθησαν δανεισμοί σε ΣΠΑΛ και Μπάρι στις οποίες ωστόσο δεν είχε μεγάλο ρόλο.

Στη συνέχεια, το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, αρχικά ως δανεικός, με την Ένωση να δίνει το ποσό των 700.000 χιλιάδων ευρώ για να τον κάνει δικό της το 2019.

Με τα κιτρινόμαυρα αγωνίστηκε σε 64 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δίνοντας και τέσσερις ασίστ.

Το 2020 μετακόμισε στη Δανία για λογαριασμό της Κοπεγχάγης και έπαιξε σε 20 παιχνίδια, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα το 2022.

Την σεζόν 22/23 αγωνίστηκε για έξι παιχνίδια στην Σαμπντόρια πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, όπου και φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού, με τον οποίο είχε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Οι συμμετοχές του Μάριου Οικονόμου με τις ομάδες που αγωνίστηκε