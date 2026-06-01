Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η εισαγωγή της νέας φάσης πρωταθλήματος στις διοργανώσεις της UEFA από το 2024 είχε ως βασικό στόχο να ενισχύσει τη σημασία της σταθερότητας και της συνέπειας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των δύο πρώτων ετών εφαρμογής του νέου συστήματος δείχνουν ότι οι τελικοί νικητές δεν χρειάζεται απαραίτητα να κυριαρχούν στην πρώτη φάση για να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς να διακριθεί στη φάση πρωταθλήματος, γεγονός που οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η αξία της κανονικής περιόδου έχει περιοριστεί.

Το νέο σύστημα αντικατέστησε τους παραδοσιακούς ομίλους των τεσσάρων ομάδων με μία ενιαία βαθμολογική κατάταξη και περισσότερους αγώνες στην πρώτη φάση. Παρά το γεγονός ότι η μορφή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ανταμοιβή στη σταθερότητα, οι πρόσφατοι πρωταθλητές απέδειξαν ότι η πραγματική μάχη εξακολουθεί να κρίνεται στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ακολούθησε και φέτος τον πιο δύσκολο δρόμο προς την κορυφή. Την προηγούμενη σεζόν εξασφάλισε οριακά την πρόκριση, ενώ τη φετινή αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα απέναντι στις Αταλάντα, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Μπάγερν Μονάχου, Τότεναμ, Ατλέτικ Μπιλμπάο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νιούκαστλ. Από αυτές τις ομάδες μόνο η Ατλέτικ Μπιλμπάο δεν κατάφερε να φτάσει στα πλέι οφ. Οι Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν τη φάση πρωταθλήματος στην 11η θέση με 14 βαθμούς, έχοντας τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, γεγονός που τους υποχρέωσε να αγωνιστούν σε επιπλέον γύρο απέναντι στη Μονακό.

Παρά το θεωρητικό μειονέκτημα της χαμηλότερης κατάταξης, η ομάδα του Παρισιού αξιοποίησε στο έπακρο την έδρα της. Στο «Παρκ ντε Πρενς» επικράτησε της Τσέλσι με 5-2 (8-2 συνολικά), της Λίβερπουλ με 2-0 (4-0 συνολικά) και της Μπάγερν Μονάχου με 5-4. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις προκρίσεις εκτός έδρας και τελικά σήκωσε το τρόπαιο στη Βουδαπέστη, αποδεικνύοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ότι η μέτρια πορεία στην πρώτη φάση δεν αποτελεί εμπόδιο για την κατάκτηση του τίτλου.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η Κρίσταλ Πάλας στο Conference League. Η αγγλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, παρότι είχε τερματίσει μόλις στη 10η θέση της φάσης πρωταθλήματος, η οποία αποτελούνταν από έξι αγωνιστικές. Την πρώτη θέση είχε καταλάβει η Στρασμπούρ, η οποία αποκλείστηκε αργότερα στα ημιτελικά από τη Ράγιο Βαγιεκάνο του Ίνιγο Πέρεθ με συνολικό σκορ 2-0.

Η μοναδική εξαίρεση μέχρι στιγμής αποτελεί η Άστον Βίλα. Ο σύλλογος από το Μπέρμιγχαμ κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας ολοκληρώσει τη φάση πρωταθλήματος στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς, όσους και η Ολιμπίκ Λυών. Στον τελικό επικράτησε της Φράιμπουργκ, η οποία είχε τερματίσει έβδομη.

Κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μοναδική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή από χαμηλή θέση στην κατάταξη. Στο Europa League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ, που είχαν τερματίσει τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα, διεκδίκησαν το τρόπαιο, το οποίο κατέληξε στο βόρειο Λονδίνο. Παράλληλα, η Τσέλσι εξακολουθεί να κατέχει ένα μοναδικό επίτευγμα στη νέα εποχή των διοργανώσεων της UEFA, καθώς παραμένει η μόνη ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας ταυτόχρονα τερματίσει στην κορυφή της φάσης πρωταθλήματος, συνδυάζοντας την πρωτιά στην κανονική περίοδο με την ευρωπαϊκή κούπα τον Μάιο.