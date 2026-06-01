Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01 Ιουνίου 2026, 12:22

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η εισαγωγή της νέας φάσης πρωταθλήματος στις διοργανώσεις της UEFA από το 2024 είχε ως βασικό στόχο να ενισχύσει τη σημασία της σταθερότητας και της συνέπειας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των δύο πρώτων ετών εφαρμογής του νέου συστήματος δείχνουν ότι οι τελικοί νικητές δεν χρειάζεται απαραίτητα να κυριαρχούν στην πρώτη φάση για να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς να διακριθεί στη φάση πρωταθλήματος, γεγονός που οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η αξία της κανονικής περιόδου έχει περιοριστεί.

Το νέο σύστημα αντικατέστησε τους παραδοσιακούς ομίλους των τεσσάρων ομάδων με μία ενιαία βαθμολογική κατάταξη και περισσότερους αγώνες στην πρώτη φάση. Παρά το γεγονός ότι η μορφή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ανταμοιβή στη σταθερότητα, οι πρόσφατοι πρωταθλητές απέδειξαν ότι η πραγματική μάχη εξακολουθεί να κρίνεται στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ακολούθησε και φέτος τον πιο δύσκολο δρόμο προς την κορυφή. Την προηγούμενη σεζόν εξασφάλισε οριακά την πρόκριση, ενώ τη φετινή αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα απέναντι στις Αταλάντα, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Μπάγερν Μονάχου, Τότεναμ, Ατλέτικ Μπιλμπάο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νιούκαστλ. Από αυτές τις ομάδες μόνο η Ατλέτικ Μπιλμπάο δεν κατάφερε να φτάσει στα πλέι οφ. Οι Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν τη φάση πρωταθλήματος στην 11η θέση με 14 βαθμούς, έχοντας τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, γεγονός που τους υποχρέωσε να αγωνιστούν σε επιπλέον γύρο απέναντι στη Μονακό.

Παρά το θεωρητικό μειονέκτημα της χαμηλότερης κατάταξης, η ομάδα του Παρισιού αξιοποίησε στο έπακρο την έδρα της. Στο «Παρκ ντε Πρενς» επικράτησε της Τσέλσι με 5-2 (8-2 συνολικά), της Λίβερπουλ με 2-0 (4-0 συνολικά) και της Μπάγερν Μονάχου με 5-4. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις προκρίσεις εκτός έδρας και τελικά σήκωσε το τρόπαιο στη Βουδαπέστη, αποδεικνύοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ότι η μέτρια πορεία στην πρώτη φάση δεν αποτελεί εμπόδιο για την κατάκτηση του τίτλου.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η Κρίσταλ Πάλας στο Conference League. Η αγγλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, παρότι είχε τερματίσει μόλις στη 10η θέση της φάσης πρωταθλήματος, η οποία αποτελούνταν από έξι αγωνιστικές. Την πρώτη θέση είχε καταλάβει η Στρασμπούρ, η οποία αποκλείστηκε αργότερα στα ημιτελικά από τη Ράγιο Βαγιεκάνο του Ίνιγο Πέρεθ με συνολικό σκορ 2-0.

Η μοναδική εξαίρεση μέχρι στιγμής αποτελεί η Άστον Βίλα. Ο σύλλογος από το Μπέρμιγχαμ κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας ολοκληρώσει τη φάση πρωταθλήματος στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς, όσους και η Ολιμπίκ Λυών. Στον τελικό επικράτησε της Φράιμπουργκ, η οποία είχε τερματίσει έβδομη.

Κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μοναδική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή από χαμηλή θέση στην κατάταξη. Στο Europa League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ, που είχαν τερματίσει τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα, διεκδίκησαν το τρόπαιο, το οποίο κατέληξε στο βόρειο Λονδίνο. Παράλληλα, η Τσέλσι εξακολουθεί να κατέχει ένα μοναδικό επίτευγμα στη νέα εποχή των διοργανώσεων της UEFA, καθώς παραμένει η μόνη ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας ταυτόχρονα τερματίσει στην κορυφή της φάσης πρωταθλήματος, συνδυάζοντας την πρωτιά στην κανονική περίοδο με την ευρωπαϊκή κούπα τον Μάιο.

Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)

Το Παρίσι «υποκλίθηκε» για δεύτερη σερί χρονιά κάτοχο του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια εντυπωσιακή φιέστα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Παριζιάνων.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Champions League 31.05.26

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

Σύνταξη
Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Champions League 31.05.26

Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Σύνταξη
Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)

Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Σύνταξη
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

