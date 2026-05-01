Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01 Μαΐου 2026, 18:18

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Η UEFA εισέρχεται σε μια νέα, πρωτόγνωρη οικονομική διάσταση, καθώς τα έσοδα από τις τηλεοπτικές και εμπορικές συμφωνίες των διασυλλογικών της διοργανώσεων παρουσιάζουν κατακόρυφη άνοδο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό όριο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η τελευταία σειρά συμφωνιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε 19 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής (εξαιρουμένων των ΗΠΑ) αντικατοπτρίζει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 40% σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο, γεγονός που δικαιώνει τη στρατηγική του Αλεξάντερ Τσέφεριν και των επιτελών του.

Κεντρικός πυλώνας αυτής της οικονομικής εκτόξευσης είναι το νέο format του Champions League. Η κατάργηση της παραδοσιακής φάσης των ομίλων και η εισαγωγή του ενιαίου πρωταθλήματος (League Phase) πολλαπλασίασαν τα ντέρμπι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της ηπείρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν.

Αυτό το «μοντέλο» προσφέρει ένα πιο ελκυστικό προϊόν για τους φιλάθλους και, κατ’ επέκταση, για τους τηλεοπτικούς παρόχους, οι οποίοι καλούνται πλέον να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά για να εξασφαλίσουν τη μετάδοση αγώνων με εγγυημένη υψηλή τηλεθέαση.

Ωστόσο, η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στην ελίτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Το Europa League και το Conference League καταγράφουν επίσης σημαντική άνοδο στις προσφορές για τα δικαιώματά τους. Η απόφαση της UEFA να καταργήσει το λεγόμενο «ασανσέρ» —τη μετακίνηση δηλαδή των ομάδων που αποκλείονται από μια ανώτερη διοργάνωση στην αμέσως κατώτερη κατά τη φάση των νοκ-άουτ— κατέστησε τους δύο αυτούς θεσμούς πιο αυτόνομους, ανταγωνιστικούς και δίκαιους.

Η στρατηγική των συμβούλων της UEFA, όπως η Relevent Football Partners, εστίασε στη δημιουργία πακέτων που απευθύνονται τόσο στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και στις σύγχρονες πλατφόρμες streaming, διευρύνοντας το πεδίο του ανταγωνισμού και των προσφορών.

Η τρέχουσα άνοδος αποτελεί τη δεύτερη συνεχή σημαντική αύξηση, μετά το +20% που είχε σημειωθεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία) στον προηγούμενο κύκλο. Το βλέμμα της UEFA είναι πλέον στραμμένο στο 2030, όταν θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση των δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την ώθηση που αναμένεται να δώσει το Μουντιάλ του 2026 και την αυξανόμενη δημοτικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αμερικανική αγορά θεωρείται πλέον ένας από τους πιο κερδοφόρους «αιμοδότες» για τα ταμεία της ομοσπονδίας, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά ρεκόρ στο μέλλον.

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Αθλητική Ροή
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Μπάσκετ 01.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Πόλο 01.05.26

Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Σύνταξη
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Μπάσκετ 01.05.26

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Σύνταξη
«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Σύνταξη
Ο Γκουαρδιόλα προτίμησε να δει αγώνα Γ’ κατηγορίας αντί τη ματσάρα Παρί – Μπάγερν! – Πώς το εξήγησε
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο Γκουαρδιόλα είδε αγώνα Γ' κατηγορίας αντί τη ματσάρα: Παρί - Μπάγερν - Πώς το εξήγησε

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε διάθεση για χιούμορ, εξηγώντας στους δημοσιογράφους γιατί προτίμησε να παρακολουθήσει ματς της Γ' Αγγλίας, παρά το επικό τη ματσάρα των 9 γκολ Παρί – Μπάγερν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

