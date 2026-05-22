Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε μέσω της πλατφόρμας ιδιοκτησίας του, Truth Social, την ανάπτυξη 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Απέδωσε την απόφασή του αυτή εν μέσω αβεβαιότητας των σχέσεων των ΗΠΑ με την ΕΕ και ξεχωριστά με το ΝΑΤΟ στη σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτηση ότι «Βασιζόμενος στην επιτυχημένη εκλογή του τωρινού Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είχα την υπερηφάνεια να υποστηρίξω και την σχέση μου με αυτόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».

Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy.

Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 21, 2026

Η απάντηση του Ναβρότσκι στον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη συμμαχία Πολωνίας-ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε ως «έναν ζωτικό πυλώνα ασφάλειας για κάθε πολωνικό νοικοκυριό και για ολόκληρη την Ευρώπη».

Συνέχισε λέγοντας ότι οι «καλές συμμαχίες είναι εκείνες που βασίζονται στη συνεργασία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στη δέσμευση για την κοινή μας ασφάλεια».

Στην συνέχει ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για τη φιλία του προς την Πολωνία και για τις αποφάσεις των οποίων τη πρακτική διάσταση διαπιστώνουμε σήμερα με μεγάλη σαφήνεια».

Κλείνοντας την δήλωσή του, ο Ναβρότσκι έγραψε πως η «ασφάλεια της Πολωνίας και του πολωνικού λαού αποτελεί την πρώτη μου προτεραιότητα!» και τοποθέτησε 3 εμότζι, την σημαία της Πολωνίας, μια χειραψία και την σημαία των ΗΠΑ, ως σημάδι της συνεργασίας των δύο χωρών.

Decyzja prezydenta D. Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem 🇵🇱🤝🇺🇸 Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 21, 2026

Η αντίδραση του πολωνού υπουργού Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ, Κόσινιακ – Καμίς σσχολίασε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου, να στείλει επιπλέον 5.000 στρατεύματα στην Πολωνία λόγω της εκλογικής νίκης του Προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι και «των σχέσεών τους μαζί του».

Ο Κόσινιακ – Καμίς έγραψε πως «η απόφαση του προέδρου Ν. Τραμπ να στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία επιβεβαιώνει ότι οι πολωνοαμερικανικές σχέσεις είναι πολύ ισχυρές και ότι η Πολωνία αποτελεί πρότυπο και ακλόνητο σύμμαχο (και τοποθέτησε τα ίδια εμότζι συνεργασίας με τις σημαίες και την χειραψία)».

«Είναι θετικό το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε μαζί για τα θεμελιώδη ζητήματα της ασφάλειας της πατρίδας μας. Πρόκειται για ένα καθήκον που μετατρέπεται σε αποτελεσματικότητα» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα εν μέσω αβεβαιότητας την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αναδιοργάνωση που προχωρά η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην «ανάθεση διαφορετικών ταξιαρχιών σε μεμονωμένες χώρες», αλλά ότι ο αριθμός των στρατιωτών στην Πολωνία θα παραμείνει στο σημερινό επίπεδο των περίπου 10.000 στρατιωτών.

Επίσης την Πέμπτη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάβελ Ζαλέβσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον ότι έλαβε μια κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη, η δήλωση του Τραμπ να μην μειώσει τις δυνάμεις του στην Πολωνία θα ληφθεί υπόψη σε αυτή τη διαδικασία.