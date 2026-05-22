Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει «καταστροφική» λένε γνωστές ΜΚΟ
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 02:04

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει «καταστροφική» λένε γνωστές ΜΚΟ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα παραμένει «καταστροφική» όπως ανέφεραν οι Oxfam, Save the Children και Refugees International κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Έξι και πλέον μήνες μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης που επικύρωνε το αμερικανικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, η ανθρωπιστική κατάσταση στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο παραμένει «καταστροφική», στηλίτευσαν χθες Πέμπτη τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας οι αρχές του Ισραήλ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει.

«Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα παραμένει καταστροφική, με μεγάλες παρεκκλίσεις ανάμεσα στις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί και την υλοποίησή της επί του πεδίου», κατήγγειλαν οι Oxfam, Save the Children και Refugees International κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η απόφαση του ΣΑ που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2025 το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προέβλεπε ιδίως την πλήρη επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τις τρεις οργανώσεις, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζουν να στερούνται ακόμη τα πάντα, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο απόλυτα απαραίτητων προμηθειών, όπως σωληνώσεων για να επισκευαστούν τα δίκτυα ύδρευσης, σκηνών, ιατρικών εφοδίων σε επαρκείς ποσότητες (…) Η έλλειψη υλικού αποχέτευσης και υγιεινής εκθέτουν τις οικογένειες σε ασθένειες που συνδέονται με την παρουσία λυμάτων» σε ουσιαστικά όλο τον θύλακο, τόνισε η Άμπι Μάξμαν, η πρόεδρος της Oxfam America.

«Παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό»

Ελλείψει υγιεινής και θρεπτικής τροφής σε επαρκείς ποσότητες, «παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό. Τον Απρίλιο μάλιστα αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Ιανουάριο», υπογράμμισε η Γιάντι Σερίπτο, της ΜΚΟ Save the Children. Και, ελλείψει εκπαιδευτικού συστήματος, «600.000 παιδιά στερούνται το σχολείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά».

Εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών, που συνεχίζονται ουσιαστικά καθημερινά, «νέοι ασθενείς συρρέουν κάθε μέρα» καθώς «το παλαιστινιακό σύστημα υγείας έχει αποδεκατιστεί», είπε από την πλευρά της η Τερίσα Σόλντνερ, αμερικανίδα χειρουργός που μόλις επέστρεψε από εκεί.

Οι ΜΚΟ κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα—κυρίως τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων υπήρξε αρχιτέκτονας της συμφωνίας—να υποχρεώσει το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τονίζοντας πως αν δεν γίνει αυτό το υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να μην έχει αύριο.

«Πρόκειται (…) για το ευκολότερο τμήμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, και μολαταύτα οδεύει να αποτύχει. Αποτυγχάνει διότι αφήνεται να αποτύχει», στηλίτευσε ο Τζέρεμι Κονάνταϊκ, πρόεδρος της Refugees International.

Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

