Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο

Λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό εργατικό ατύχημα, που έστειλε στο νοσοκομείο με ηλεκτροπληξία μία εργαζόμενη δικαστική υπάλληλο στη Θεσσαλονίκη και ενώ οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα για τις «άθλιες» συνθήκες εργασίας τους συνεχίζονται, το in, πραγματοποίησε αυτοψία, στο Δικαστικό Μέγαρο της συμπρωτεύουσας.

Μια απλή «βόλτα» στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πως η κατάσταση θυμίζει κάτι… τελείως διαφορετικό από ένα σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας μας. Γραφεία κολλημένα μεταξύ τους μέσα σε πολύ μικρούς χώρους. Δικαστικοί υπάλληλοι στοιβαγμένοι ελλείψει χώρου. Χιλιάδες δικογραφίες, εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων, πρόχειρα αρχειοθετημένες, σε καρότσια σούπερ μάρκετ στους διαδρόμους. Γυμνά καλώδια κολλημένα στα πατώματα με κολλητικές ταινίες. Ακόμη και ξεχαρβαλωμένες πρίζες με τον κίνδυνο του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εμφανής. Ηλεκτρολογικοί πίνακες αφύλαχτοι, διάδρομοι και κοινόχρηστοι χώροι που έχουν καταλήξει να είναι «αποθήκες» για ότι «περισσέψει».

Στο in, μιλά ο Τριαντάφυλλος Φούντας – πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι όπως αναφέρει προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

«Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια επισημαίνουμε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στις κτηριακές εγκαταστάσεις των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να γίνουν συντηρήσεις. Υπάρχει μόνο μία ιδιωτική εταιρεία με την οποία υπάρχει σύμβαση με δύο υπαλλήλους ηλεκτρολόγους. Σε ένα κτήριο τόσο μεγάλο και με τόσες ανάγκες, μόνο τις λάμπες να αλλάζουν την ημέρα και να αλλάζουν κανέναν πίνακα, δεν γίνεται σοβαρή δουλειά στη συντήρηση. Δεν υπάρχουν καν ηλεκτρολογικά σχέδια για το κτήριο. Έχουμε ενεργή πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου, η οποία είχε ζητήσει να γίνει μία μελέτη για τα ηλεκτρολογικά και έχει εγκριθεί ένα ποσό για την εκπόνησή της και ουσιαστικά να πιστοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το βασικό μας πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου. Οι υπάλληλοι είμαστε στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Και πρέπει να λάβει κανείς υπόψιν του ότι έχουμε και αρχεία τα οποία είναι μεγάλα και ογκώδη. Με δική μας πίεση ανάβει η θέρμανση και ο κλιματισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Τα σημεία όπου υπήρχαν παράθυρα για να αερίζονται οι χώροι, έχουν πλέον κλείσει με λυόμενα γραφεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί εκ των υστέρων ελλείψει χώρων. Η καθαριότητα φυσικά και είναι ελλιπής: η σύμβαση προβλέπει μόνο ένα σκούπισμα στα γραφεία. Οι τουαλέτες των υπαλλήλων είναι σε κακή κατάσταση, στις τουαλέτες του κοινού κολλάς “χολέρα”».