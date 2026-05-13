Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει το σοβαρότατο εργατικό ατύχημα που υπέστη μία δικαστική υπάλληλος στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όταν κατά τη λήξη του ωραρίου της την Παρασκευή 8 Μαΐου, έπαθε ηλεκτροπληξία όταν πήγε απλά να κλείσει το διακόπτη αίθουσας με αποτέλεσμα να μουδιάσει το αριστερό της χέρι και το μισό της κεφάλι.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το τρομακτικό περιστατικό, το in, φέρνει στο φως την επιστολή της συγκεκριμένης υπαλλήλου, η οποία περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη την ηλεκτροπληξία.

Η επιστολή – «κραυγή αγανάκτησης» της δικαστικής υπαλλήλου: «Πετάχτηκε φωτιά από τον διακόπτη!»

Η δικαστική υπάλληλος περιγράφει στην επιστολή της, πως απλά προσπάθησε να κλείσει το φως καθώς το ωράριό της πλησίαζε στο τέλος του και τότε, πώς το ρεύμα την πέταξε μέτρα μακριά από τον τοίχο.

«Αναφέρω επακριβώς το εργατικό ατύχημα μου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 08-05-2026 και ώρα 14:30 μμ. Πάτησα το διακόπτη τον έναν από τους δύο να μειώσω το φως-κλείσω το φως του γραφείου μου λόγω ώρας, καθώς σε λίγο τελείωνε το εργασιακό ωράριο μας. Πετάχτηκε φωτιά από το διακόπτη, έκανε μεγάλο θόρυβο, κάηκαν όλα τα φώτα με αποτέλεσμα να πάθω ηλεκτροπληξία. Πέρασε το ρεύμα μέσα μου, στο χέρι και στο κεφάλι, καθώς με πέταξε έξω από την πόρτα με βήματα αρκετά, χωρίς ευτυχώς να πέσω στο πάτωμα!! Μετά από ζάλη , πόνο στο χέρι κάψιμο στο αυτί και έντονη ημικρανία με πόνο στο κεφάλι μου και στον αυχένα μου, όπως και γενική αδυναμία και κατόπιν εξέτασης πίεσης και οξυγόνου από την νοσοκόμα που υπάρχει στο κτίριο των Δικαστηρίων, (χρήσιμη πάντα), έκρινε κ αυτή κ όλοι οι συνάδελφοι, όπως με είδαν, ότι χρειαζόταν να μεταφερθώ στην κατάσταση μου στο εφημερεύον Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις μου λόγω ψυχολογικού σοκ, διακομίσθηκα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου ήταν εξαιρετικοί, καθώς με έλεγχαν σε όλα και ο ένας σύνοδος δίπλα μου μου μιλούσε συχνά , καθώς διέκρινε ότι είχα πάθει κρίση πανικού. Η οδηγός του ΕΚΑΒ οδηγούσε πολύ προσεκτικά και γρήγορα. Φτάσαμε με φορείο και με άφησαν για αρκετή ώρα στο διάδρομο με άλλους ασθενείς, έως να με παραλάβουν για εξετάσεις. Μετά μεγάλης ταλαιπωρίας στο διάδρομο με το φορείο στο Νοσοκομείο, εφόσον έκανα όλες τις εξετάσεις αίματος, θώρακος κ καρδιογραφήματος, οι ιατροί ΤΕΠ έκριναν και μου ανακοίνωσαν ότι, θα μου έκαναν εισαγωγή στην Στεφανιαία Μονάδα, όπως αναφέρει το πρωτόκολλο για 24ωρες, προς εξέταση και παρακολούθηση καθώς τυχόν αρρυθμίες καρδιάς κρίνονται σοβαρές μετά από ηλεκτροπληξία και πολλές φορές θανατηφόρες, όπως με ενημέρωσαν. Συμφώνησα να μείνω 24ωρες και μου έκαναν εισαγωγή στη Στεφανιαία Μονάδα του Νοσοκομείου, όπου με συνέδεσαν προς παρακολούθηση (μηχάνημα πίεσης- καρδιάς -οξυγόνου κλπ) Οι ιατροί που με εξέτασαν ήτοι: ο Καρδιολόγος της μονάδας και η ιατρός ΩΡΛ επίσης εξαιρετικοί με πρόσεξαν στην εξέταση τους κάνοντας μου όλες τις απαραίτητες ερωτήσεις του ιστορικού υγείας μου. Μετά από όλες αυτές τις ώρες , στο κρεβάτι εφόσον δεν παρουσίασα κανένα περιστατικό σοβαρό, τους εξέφρασα τη επιθυμία μου να φύγω από το Νοσοκομείο, καθώς ήμουν απίστευτα ταλαιπωρημένη από όλη αυτή την περιπέτεια της ημέρας και του περιστατικού και όπως τους είπα :»θα υπογράψω ως είθισται, έγγραφο με δική μου ευθύνη ώστε να μπορέσω να φύγω από το Νοσοκομείο πριν το 24ωρο. (Εφόσον με βεβαίωσαν και οι δύο ιατροί ότι είμαι καλά και ότι έτσι δείχνουν όλα έως εκείνη την ώρα και μου είπαν εφόσον δεν έγινε κάποιο σοβαρό περιστατικό τόσες ώρες που αφορά στην υγεία μου, έχω μικρή πιθανότητα να γίνει κάτι το βράδυ. Σαφώς ελέγχω τα πάντα από εκείνη την ώρα έως σήμερα). Ο ιατρός – Καρδιολόγος, μου έφερε το έγγραφο και το υπέγραψα . Είχαν σαφώς αντιρρήσεις αλλά ο ασθενής, παίρνει περαιτέρω την ευθύνη», αναφέρει στην επιστολή της η υπάλληλος.

«Από θαύμα γλίτωσα τα χειρότερα!»

Στη συνέχεια της επιστολής της η δικαστική υπάλληλος θίγει τι θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών ενώ αναφέρει πως υπέστη τεράστιο ψυχολογικό σοκ από το οποίο δεν έχει επανέλθει ακόμη.

«Αναφέρομαι στο θέμα που αφορά το άτομο μου ως το εργατικό ατύχημα!!

1. Έφυγα από το Νοσοκομείο καθώς, δεν άντεξα εκεί “καλωδιωμένη” 4ωρες κ ακίνητη με όλες τις φυσικές ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος (της δίψας πείνας κ εξάντλησης- ανάγκης ύπνου).

2. Σε τέτοια Μονάδα υπάρχουν πολύ σοβαρά περιστατικά με εισαγωγές κλπ πανικό κλπ. Ούτως ώστε δεν μπορείς να βρεις ούτε ησυχία ούτε να ηρεμήσεις εννοείται.

3. Ήμουν ξύπνια από τις 5 π.μ. όπως κάθε ημέρα προς εργασία και πολύ κουρασμένη από τη δουλειά και δεν άντεχα Άλλη ταλαιπωρία.

Εφόσον είμαι εντελώς μόνη μου σε όλο το τμήμα δεν μου φέρνει κάνεις βοήθεια τόσους μήνες ενώ το γνωρίζουν όλοι και το έχω κάνει γνωστό στους προϊσταμένους, με ένα άτομο είναι αδύνατη η διεκπεραίωση όλων των αντικειμένων του τμήματος που με επιτυχία αλλά τεράστια εξάντληση διεκπεραιώνω μόνη μου καθημερινά μήνες με πολλά αντικείμενα και πλήθος κόσμου προς εξυπηρέτηση 8ωρες.

4. Δεν μου έδωσαν καμία βεβαίωση του περιστατικού από το Νοσοκομείο, αν και ζήτησα, ούτε σαφώς αναρρωτική άδεια την οποία δικαιούμαι, καθώς υπέγραψα και έφυγα από το Νοσοκομείο είπαν. Ούτε τις εξετάσεις μου έδωσαν, δεν τις δίνουν είπαν.

5. Έχω υποστεί ήδη τεράστιο ψυχολογικό σοκ από το σοβαρό τροχαίο κατά το παρελθόν (1.5 έτη 2023- 1024 κλινήρης με πολλαπλά θέματα κλπ κ στα νοσοκομεία και στην οικία μου), και έπαθα πάλι σοκ σε αυτήν την Μονάδα και τις μνήμες από τέτοια περιβάλλοντα , ένας ακόμα λόγος για να φύγω από το Νοσοκομείο και όχι επειδή ρίσκαρα με κίνδυνο την υγεία μου -υπέγραψα για να φύγω.

6. Σαφώς η υγεία μου απαιτεί περαιτέρω ιατρική διερεύνηση, καθώς έχω ακόμα 4η μέρα ημικρανία, χθες πονούσε το χέρι μου και η όραση μου είναι ακόμα θολή.

Θα επισκεφθώ εξωτερικούς ιατρούς: οφθαλμίατρο νευρολόγο και παθολόγο.

Θίγω την επικινδυνότητα του κτιρίου σε διάφορα θέματα. Το περιστατικό ήταν σοβαρό , απέφυγα τα χειρότερα ως εκ θαύματος , κατά το οποίο θα μπορούσε να είχε κινδυνεύσει οποιοσδήποτε συνάδελφος πολίτης, δικηγόρος.

Υπογραμμίζω επίσης ότι σε όλο αυτό το περιστατικό, δεν με συνόδευσε ΚΑΝΕΙΣ από την Υπηρεσία, καθώς γνωρίζει η Υπηρεσία ότι είμαι εντελώς μόνη μου στη Θεσσαλονίκη, μετά από την μετάθεση μου από την Εισαγγελία Πατρών. Η προϊσταμένη του Τμήματος, ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί τηλεφωνικά από το Νοσοκομείο για την κατάσταση μου και οι συνάδελφοι μου με τηλεφωνήματα και μηνύματα , τους οποίους ευχαριστώ θερμά και για τις ευχές τους και την στήριξη τους!», τονίζει κλείνοντας την επιστολή της η δικαστική υπάλληλος.

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Η συγκεκριμένη είδηση έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες αναφορές δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και απλών πολιτών για «τριτοκοσμικές» συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια της χώρας.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο ΙΝ, ο πρόεδρος δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας, κος Τριαντάφυλλος Φούντας:

«Έχουμε ξεκινήσει από προηγούμενες διοικήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και μιλάμε για τα προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο και τις εγκαταστάσεις και την ανακαίνιση και την συντήρηση που πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε καν τεχνική υπηρεσία. Υπάρχει μόνο μία ιδιωτική εταιρεία με την οποία έχουμε σύμβαση, όπου σε ένα τόσο μεγάλο κτήριο μ ε τόσες ανάγκες δεν αρκούν. Δεν υπάρχουν καν ηλεκτρολογικά σχέδια. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι ότι τα κτήρια είναι ασφυκτικά γεμάτα. Στα αρχεία γίνεται χαμός, είναι γραφεία χωρίς εξαερισμό, χωρίς παράθυρα καν. Η καθαριότητα των χώρων είναι ελλιπής. Οι τουαλέτες των υπαλλήλων είναι σε κακή κατάσταση, οι τουαλέτες του κοινού είναι τριτοκοσμικές. Υπάρχουν καλώδια γυμνά στα πατώματα κάτω από τις καρέκλες που καθόμαστε, πίνακες εκτεθειμένους κλπ».