13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου
Ελλάδα 13 Μαΐου 2026, 18:12

Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου

To in φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας την επιστολή της υπαλλήλου που περιγράφει όσα της συνέβησαν. Κώδωνα κινδύνου, για «τριτοκοσμικές» συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κρούει μέσω του in ο πρόεδρος του συλλόγου, Τριαντάφυλλος Φούντας.

Γεωργία Κακή
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Σοκ έχει προκαλέσει το σοβαρότατο εργατικό ατύχημα που υπέστη μία δικαστική υπάλληλος στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όταν κατά τη λήξη του ωραρίου της την Παρασκευή 8 Μαΐου, έπαθε ηλεκτροπληξία όταν πήγε απλά να κλείσει το διακόπτη αίθουσας με αποτέλεσμα να μουδιάσει το αριστερό της χέρι και το μισό της κεφάλι.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το τρομακτικό περιστατικό, το in, φέρνει στο φως την επιστολή της συγκεκριμένης υπαλλήλου, η οποία περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη την ηλεκτροπληξία.

Η επιστολή – «κραυγή αγανάκτησης» της δικαστικής υπαλλήλου: «Πετάχτηκε φωτιά από τον διακόπτη!»

Η δικαστική υπάλληλος περιγράφει στην επιστολή της, πως απλά προσπάθησε να κλείσει το φως καθώς το ωράριό της πλησίαζε στο τέλος του και τότε, πώς το ρεύμα την πέταξε μέτρα μακριά από τον τοίχο.

«Αναφέρω επακριβώς το εργατικό ατύχημα μου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 08-05-2026 και ώρα 14:30 μμ. Πάτησα το διακόπτη τον έναν από τους δύο να μειώσω το φως-κλείσω το φως του γραφείου μου λόγω ώρας, καθώς σε λίγο τελείωνε το εργασιακό ωράριο μας. Πετάχτηκε φωτιά από το διακόπτη, έκανε μεγάλο θόρυβο, κάηκαν όλα τα φώτα με αποτέλεσμα να πάθω ηλεκτροπληξία. Πέρασε το ρεύμα μέσα μου, στο χέρι και στο κεφάλι, καθώς με πέταξε έξω από την πόρτα με βήματα αρκετά, χωρίς ευτυχώς να πέσω στο πάτωμα!! Μετά από ζάλη , πόνο στο χέρι κάψιμο στο αυτί και έντονη ημικρανία με πόνο στο κεφάλι μου και στον αυχένα μου, όπως και γενική αδυναμία και κατόπιν εξέτασης πίεσης και οξυγόνου από την νοσοκόμα που υπάρχει στο κτίριο των Δικαστηρίων, (χρήσιμη πάντα), έκρινε κ αυτή κ όλοι οι συνάδελφοι, όπως με είδαν, ότι χρειαζόταν να μεταφερθώ στην κατάσταση μου στο εφημερεύον Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις μου λόγω ψυχολογικού σοκ, διακομίσθηκα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου ήταν εξαιρετικοί, καθώς με έλεγχαν σε όλα και ο ένας σύνοδος δίπλα μου μου μιλούσε συχνά , καθώς διέκρινε ότι είχα πάθει κρίση πανικού. Η οδηγός του ΕΚΑΒ οδηγούσε πολύ προσεκτικά και γρήγορα. Φτάσαμε με φορείο και με άφησαν για αρκετή ώρα στο διάδρομο με άλλους ασθενείς, έως να με παραλάβουν για εξετάσεις. Μετά μεγάλης ταλαιπωρίας στο διάδρομο με το φορείο στο Νοσοκομείο, εφόσον έκανα όλες τις εξετάσεις αίματος, θώρακος κ καρδιογραφήματος, οι ιατροί ΤΕΠ έκριναν και μου ανακοίνωσαν ότι, θα μου έκαναν εισαγωγή στην Στεφανιαία Μονάδα, όπως αναφέρει το πρωτόκολλο για 24ωρες, προς εξέταση και παρακολούθηση καθώς τυχόν αρρυθμίες καρδιάς κρίνονται σοβαρές μετά από ηλεκτροπληξία και πολλές φορές θανατηφόρες, όπως με ενημέρωσαν. Συμφώνησα να μείνω 24ωρες και μου έκαναν εισαγωγή στη Στεφανιαία Μονάδα του Νοσοκομείου, όπου με συνέδεσαν προς παρακολούθηση (μηχάνημα πίεσης- καρδιάς -οξυγόνου κλπ) Οι ιατροί που με εξέτασαν ήτοι: ο Καρδιολόγος της μονάδας και η ιατρός ΩΡΛ επίσης εξαιρετικοί με πρόσεξαν στην εξέταση τους κάνοντας μου όλες τις απαραίτητες ερωτήσεις του ιστορικού υγείας μου. Μετά από όλες αυτές τις ώρες , στο κρεβάτι εφόσον δεν παρουσίασα κανένα περιστατικό σοβαρό, τους εξέφρασα τη επιθυμία μου να φύγω από το Νοσοκομείο, καθώς ήμουν απίστευτα ταλαιπωρημένη από όλη αυτή την περιπέτεια της ημέρας και του περιστατικού και όπως τους είπα :»θα υπογράψω ως είθισται, έγγραφο με δική μου ευθύνη ώστε να μπορέσω να φύγω από το Νοσοκομείο πριν το 24ωρο. (Εφόσον με βεβαίωσαν και οι δύο ιατροί ότι είμαι καλά και ότι έτσι δείχνουν όλα έως εκείνη την ώρα και μου είπαν εφόσον δεν έγινε κάποιο σοβαρό περιστατικό τόσες ώρες που αφορά στην υγεία μου, έχω μικρή πιθανότητα να γίνει κάτι το βράδυ. Σαφώς ελέγχω τα πάντα από εκείνη την ώρα έως σήμερα). Ο ιατρός – Καρδιολόγος, μου έφερε το έγγραφο και το υπέγραψα . Είχαν σαφώς αντιρρήσεις αλλά ο ασθενής, παίρνει περαιτέρω την ευθύνη», αναφέρει στην επιστολή της η υπάλληλος.

«Από θαύμα γλίτωσα τα χειρότερα!»

Στη συνέχεια της επιστολής της η δικαστική υπάλληλος θίγει τι θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών ενώ αναφέρει πως υπέστη τεράστιο ψυχολογικό σοκ από το οποίο δεν έχει επανέλθει ακόμη.

«Αναφέρομαι στο θέμα που αφορά το άτομο μου ως το εργατικό ατύχημα!!

1. Έφυγα από το Νοσοκομείο καθώς, δεν άντεξα εκεί “καλωδιωμένη” 4ωρες κ ακίνητη με όλες τις φυσικές ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος (της δίψας πείνας κ εξάντλησης- ανάγκης ύπνου).

2. Σε τέτοια Μονάδα υπάρχουν πολύ σοβαρά περιστατικά με εισαγωγές κλπ πανικό κλπ. Ούτως ώστε δεν μπορείς να βρεις ούτε ησυχία ούτε να ηρεμήσεις εννοείται.

3. Ήμουν ξύπνια από τις 5 π.μ. όπως κάθε ημέρα προς εργασία και πολύ κουρασμένη από τη δουλειά και δεν άντεχα Άλλη ταλαιπωρία.

Εφόσον είμαι εντελώς μόνη μου σε όλο το τμήμα δεν μου φέρνει κάνεις βοήθεια τόσους μήνες ενώ το γνωρίζουν όλοι και το έχω κάνει γνωστό στους προϊσταμένους, με ένα άτομο είναι αδύνατη η διεκπεραίωση όλων των αντικειμένων του τμήματος που με επιτυχία αλλά τεράστια εξάντληση διεκπεραιώνω μόνη μου καθημερινά μήνες με πολλά αντικείμενα και πλήθος κόσμου προς εξυπηρέτηση 8ωρες.

4. Δεν μου έδωσαν καμία βεβαίωση του περιστατικού από το Νοσοκομείο, αν και ζήτησα, ούτε σαφώς αναρρωτική άδεια την οποία δικαιούμαι, καθώς υπέγραψα και έφυγα από το Νοσοκομείο είπαν. Ούτε τις εξετάσεις μου έδωσαν, δεν τις δίνουν είπαν.

5. Έχω υποστεί ήδη τεράστιο ψυχολογικό σοκ από το σοβαρό τροχαίο κατά το παρελθόν (1.5 έτη 2023- 1024 κλινήρης με πολλαπλά θέματα κλπ κ στα νοσοκομεία και στην οικία μου), και έπαθα πάλι σοκ σε αυτήν την Μονάδα και τις μνήμες από τέτοια περιβάλλοντα , ένας ακόμα λόγος για να φύγω από το Νοσοκομείο και όχι επειδή ρίσκαρα με κίνδυνο την υγεία μου -υπέγραψα για να φύγω.

6. Σαφώς η υγεία μου απαιτεί περαιτέρω ιατρική διερεύνηση, καθώς έχω ακόμα 4η μέρα ημικρανία, χθες πονούσε το χέρι μου και η όραση μου είναι ακόμα θολή.
Θα επισκεφθώ εξωτερικούς ιατρούς: οφθαλμίατρο νευρολόγο και παθολόγο.

Θίγω την επικινδυνότητα του κτιρίου σε διάφορα θέματα. Το περιστατικό ήταν σοβαρό , απέφυγα τα χειρότερα ως εκ θαύματος , κατά το οποίο θα μπορούσε να είχε κινδυνεύσει οποιοσδήποτε συνάδελφος πολίτης, δικηγόρος.

Υπογραμμίζω επίσης ότι σε όλο αυτό το περιστατικό, δεν με συνόδευσε ΚΑΝΕΙΣ από την Υπηρεσία, καθώς γνωρίζει η Υπηρεσία ότι είμαι εντελώς μόνη μου στη Θεσσαλονίκη, μετά από την μετάθεση μου από την Εισαγγελία Πατρών. Η προϊσταμένη του Τμήματος, ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί τηλεφωνικά από το Νοσοκομείο για την κατάσταση μου και οι συνάδελφοι μου με τηλεφωνήματα και μηνύματα , τους οποίους ευχαριστώ θερμά και για τις ευχές τους και την στήριξη τους!», τονίζει κλείνοντας την επιστολή της η δικαστική υπάλληλος.

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Η συγκεκριμένη είδηση έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες αναφορές δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και απλών πολιτών για «τριτοκοσμικές» συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια της χώρας.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο ΙΝ, ο πρόεδρος δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας, κος Τριαντάφυλλος Φούντας:

«Έχουμε ξεκινήσει από προηγούμενες διοικήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και μιλάμε για τα προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο και τις εγκαταστάσεις και την ανακαίνιση και την συντήρηση που πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε καν τεχνική υπηρεσία. Υπάρχει μόνο μία ιδιωτική εταιρεία με την οποία έχουμε σύμβαση, όπου σε ένα τόσο μεγάλο κτήριο μ ε τόσες ανάγκες δεν αρκούν. Δεν υπάρχουν καν ηλεκτρολογικά σχέδια. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι ότι τα κτήρια είναι ασφυκτικά γεμάτα. Στα αρχεία γίνεται χαμός, είναι γραφεία χωρίς εξαερισμό, χωρίς παράθυρα καν. Η καθαριότητα των χώρων είναι ελλιπής. Οι τουαλέτες των υπαλλήλων είναι σε κακή κατάσταση, οι τουαλέτες του κοινού είναι τριτοκοσμικές. Υπάρχουν καλώδια γυμνά στα πατώματα κάτω από τις καρέκλες που καθόμαστε, πίνακες εκτεθειμένους κλπ».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε ενώπιο του ανακριτή στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντα από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των απεργών πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44’

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια

Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε ενώπιο του ανακριτή στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.

Νέο φαινόμενο – Bιντεοσκοπούν κρυφά γυναίκες για τα social
Μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων μίλησε στο BBC για την ταραχή που βίωσε αφού βιντεοσκοπήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της - Το βίντεο ανέβηκε στα social media.

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

