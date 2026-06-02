Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στο ΣΕΦ για το Game 1 και το Game 3 των τελικών

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Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για τα Game 1 (3/6, 21:00) και Game 3 (5/6, 21:00) της σειράς των τελικών της GBL με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Κάτι αναμενόμενο ειδικά με τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει στον κόσμο της ομάδας η κατάκτηση της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει πλέον να κάνει δικό της και το πρωτάθλημα ώστε να κλείσει με ονειρικό τρόπο τη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.

Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!»