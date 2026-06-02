Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Κοζάνη: 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα
Ελλάδα 02 Ιουνίου 2026, 19:39

Κοζάνη: 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα

Την Τετάρτη αναμένεται να φτάσει στην κτηνοτροφική μονάδα στην Κοζάνη κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Μπροστά σε εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής βρέθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης δύο κτηνοτρόφοι, πατέρας και γιος, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων, περίπου οκτώ χιλιόμετρα έξω από το χωριό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκούδα εισέβαλε στον χώρο της μονάδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στις εγκαταστάσεις.

Άγρια επίθεση

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς 15 αιγοπρόβατα βρέθηκαν νεκρά, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα. Παράλληλα, η μαντρότοιχος και τμήματα των εγκαταστάσεων υπέστησαν εκτεταμένες φθορές, με τους ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής.

Οι δύο κτηνοτρόφοι, εμφανώς συγκλονισμένοι από το περιστατικό, αντίκρισαν ένα σχεδόν διαλυμένο μαντρί και ζώα σκορπισμένα στον χώρο, σε μια κατάσταση που, όπως περιγράφουν, δεν έχουν ξαναζήσει. Η οικονομική ζημιά είναι σημαντική, ενώ η αγωνία τους μεγαλώνει καθώς καλούνται να διαχειριστούν τόσο τις απώλειες του κοπαδιού όσο και την αποκατάσταση της μονάδας.

Καταγραφή των ζημιών

Αμέσως μετά τη διαπίστωση των ζημιών, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι επικοινώνησαν με τον ΕΛΓΑ, ζητώντας την καταγραφή και εκτίμηση των απωλειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο του Οργανισμού αναμένεται να μεταβεί αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να καταγράψει τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων άγριας πανίδας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας των μονάδων τους και ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.

World
HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Ελλάδα 02.06.26

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Ελλάδα 02.06.26

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens

Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ' αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης

Ο φόβος κρατούσε κλειστό το στόμα της 39χρονης στην Καλαμάτα για χρόνια - Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία και προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο: Ο Νάσος Αθανασίου ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Φουρνιέ του τελικού…

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Μπάσκετ 02.06.26

Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)

Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
Interview 02.06.26

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02.06.26

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)

Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
Περιβάλλον 02.06.26

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο

H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

