Κοζάνη: 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα
Την Τετάρτη αναμένεται να φτάσει στην κτηνοτροφική μονάδα στην Κοζάνη κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές
Μπροστά σε εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής βρέθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης δύο κτηνοτρόφοι, πατέρας και γιος, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων, περίπου οκτώ χιλιόμετρα έξω από το χωριό.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκούδα εισέβαλε στον χώρο της μονάδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στις εγκαταστάσεις.
Άγρια επίθεση
Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς 15 αιγοπρόβατα βρέθηκαν νεκρά, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα. Παράλληλα, η μαντρότοιχος και τμήματα των εγκαταστάσεων υπέστησαν εκτεταμένες φθορές, με τους ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής.
Οι δύο κτηνοτρόφοι, εμφανώς συγκλονισμένοι από το περιστατικό, αντίκρισαν ένα σχεδόν διαλυμένο μαντρί και ζώα σκορπισμένα στον χώρο, σε μια κατάσταση που, όπως περιγράφουν, δεν έχουν ξαναζήσει. Η οικονομική ζημιά είναι σημαντική, ενώ η αγωνία τους μεγαλώνει καθώς καλούνται να διαχειριστούν τόσο τις απώλειες του κοπαδιού όσο και την αποκατάσταση της μονάδας.
Καταγραφή των ζημιών
Αμέσως μετά τη διαπίστωση των ζημιών, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι επικοινώνησαν με τον ΕΛΓΑ, ζητώντας την καταγραφή και εκτίμηση των απωλειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο του Οργανισμού αναμένεται να μεταβεί αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να καταγράψει τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων άγριας πανίδας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας των μονάδων τους και ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
