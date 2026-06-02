02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Νέες, διεθνούς απήχησης, πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών
Ελλάδα 02 Ιουνίου 2026, 16:31

Νέες, διεθνούς απήχησης, πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Με θέμα «The Future of Humanity», οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Ιουλίου 2026 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών..

Στις καινούργιες πρωτοβουλίες διεθνούς βεληνεκούς, που δίνουν το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι σήμερα οι Δελφοί είναι ομφαλός της παγκόσμιας σκέψης και πολιτιστικής ζύμωσης με άξονα το δελφικό παράγγελμα του «γνώθι σαυτόν», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθηγητής στο Harvard, Παναγιώτης Ροϊλός, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Ο διεθνής χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Φωκίδας, Ιωάννης Δ. Μπούγας, ο δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής, και ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, Γεώργιος Δελμούζος, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Φάνη Σπανό.

Παναγιώτης Ροϊλός: Εκσυγχρονισμένες υποδομές και νέοι θεσμοί διεθνούς ακτινοβολίας

Ο Παναγιώτης Ροϊλός τόνισε: «Μόλις ανέλαβα την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών τον Αύγουστο του 2022, έθεσα ως προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω τον ρόλο του Κέντρου ως όντως διεθνούς επίκεντρου, ομφαλού διακίνησης και, κατά το δυνατόν, παραγωγής, όχι μόνο ανα-παραγωγής, πολιτισμού (και στον πολιτισμό συμπεριλαμβάνω βεβαίως και τον στοχασμό) και προαγωγής διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Ο πολιτισμός (θεμελιώδες συστατικό του οποίου αποτελεί ο στοχασμός) νοούμενος ως μέσο συνάντησης διαφορετικών παραδόσεων, όχι ως “soft” ή όποιας άλλης υφής, power, όχι ως όργανο οπoιασδήποτε μορφής ηγεμονοποίησης, αλλά προσφοράς και ατομικής και συλλογικής αυτογνωσίας, σύμφωνα με τα αρχαία δελφικά παραγγέλματα, αλλά και το όραμα του Άγγελου Σικελιανού».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Ροϊλός, η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης του συνεδριακού κέντρου του Ε.Π.Κε.Δ., χάρη στην πρωτοβουλία και τις ενέργειες της Υπουργού Πολιτισμού Δρ. Λίνας Μενδώνη, που θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού, εγγυάται την απόκτηση εξαιρετικών, εκσυγχρονισμένων υποδομών. Μεταξύ των νέων πρωτοβουλιών, αναφέρθηκε στη δημιουργία του «Διεθνούς πολιτιστικού δικτύου/forum Δελφών», που αφορά στην δημιουργία πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ διαφόρων χωρών της Ευρώπης αλλά και πέρα από την Ευρώπη, οι οποίες προάγουν και προβάλλουν πτυχές της πολιτιστικής παραγωγής μίας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής χώρας, αλλά και μιας μη ευρωπαϊκής. Όπως επίσης ανέφερε, οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι που θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Ιουλίου 2026 στους Δελφούς θα είναι προανάκρουσμα ενός καινούργιου, τρίτου, διεθνούς θεσμού, ο οποίος ονομάζεται Delphic Oracle Project: The Future of Humanity «Το Σύγχρονο Μαντείο των Δελφών: Το Μέλλον της Ανθρωπότητας».

Επιστήμονες από τους χώρους κυρίως των λεγόμενων θετικών επιστημών (τεχνητή νοημοσύνη, αστροφυσική, βιοτεχνολογία, ιατρική), αλλά και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών, θα συναντώνται στους Δελφούς για να αναγγέλλουν και αναλύουν εξελίξεις στους επιστημονικούς χώρους τους και πώς αυτές θα επιδράσουν στην ανθρωπότητα, στο ανθρώπινο είδος και τις κοινωνίες του. Σημειωτέoν, ότι τους τρείς πρώτους Δελφικούς Διαλόγους τους παρακολούθησαν διαδικτυακά μέχρι τώρα πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι από όλον τον κόσμο, επιτυχία πρωτοφανής, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα. «Οι Δελφικοί Διάλογοι έχουν πραγματοποιηθεί χάρη στην δωρεά της EurolifeFFH. Όλοι εμείς στο Κέντρο είμαστε ευγνώμονες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της EurolifeFFH, τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου. Η δωρεά αυτή εξασφάλισε την πραγματοποίηση όχι μόνο του προγράμματος των Δελφικών Διαλόγων, αλλά και άλλων δράσεων του Κέντρου, όπως η σπουδαία προπερυσινή έκθεση του Πικάσο», ανέφερε ο Παναγιώτης Ροϊλός.

Ο Πρόεδρος του Ε.Π.Κε.Δ. ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μιας ακόμα πρωτοβουλίας που ονομάζεται «Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία: Διεθνής Κοινότητα Φίλων της Δελφικής Ιδέας και του Ε.Π.Κε.Δ.», που αποτελούσε, όπως υπογράμμισε, ένα παλαιό του όνειρο και εντάσσεται στις δραστηριότητες του «Διεθνούς πολιτιστικού δικτύου/forum Δελφών». Τόνισε ότι έχει ήδη συσταθεί μια διεθνής Συντονιστική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας τέθηκε ο σύμβουλος διεθνών σχέσεων του Κέντρου, πρέσβης επί τιμή, Τάσος Κριεκούκης.

Ανδρέας Γκόφας: Το Ε.Π.Κε.Δ. περνά σε μια νέα εποχή, σε μια στιγμή επανεκκίνησης

«Από το Χάρβαρντ και την Οξφόρδη μέχρι διεθνείς πολιτιστικούς και επιστημονικούς οργανισμούς, άνθρωποι με πραγματική παγκόσμια επιρροή επενδύουν σήμερα στη νέα φάση των Δελφών. Και αυτό μας οδηγεί στο 2027. Μια χρονιά με διπλό συμβολισμό: 100 χρόνια από τις Δελφικές Εορτές του Σικελιανού και 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια στιγμή επανεκκίνησης», ανέφερε στη συνέχεια ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ανδρέας Γκόφας. «Κάθε φορά που ο κόσμος χάνει τον προσανατολισμό του, οι Δελφοί επιστρέφουν. Επέστρεψαν μετά την κατάρρευση του αρχαίου κόσμου. Επέστρεψαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Άγγελος Σικελιανός και η Eva Palmer προσπάθησαν να ξαναδώσουν στην ανθρωπότητα ένα σημείο πνευματικής συνάντησης. Επέστρεψαν το 1977, όταν ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών», σημείωσε ο ίδιος. «Ίσως σήμερα βρισκόμαστε σε μια τέταρτη στιγμή των Δελφών. Σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, γεωπολιτικής αβεβαιότητας και βαθιάς κρίσης νοήματος, όπου οι κοινωνίες επικοινωνούν περισσότερο από ποτέ — αλλά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να σκεφτούν μαζί», ανέφερε επίσης.

Και συνέχισε: «Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών διαθέτει σήμερα μια μοναδική υποδομή: 100 στρέμματα στο δελφικό τοπίο, συνεδριακό κέντρο, ξενώνα, υπαίθριο θέατρο, πάρκο γλυπτικής. Αλλά η πραγματική σημασία αυτού του τόπου δεν βρίσκεται μόνο στις εγκαταστάσεις του. Βρίσκεται στο γεγονός ότι εδώ, ακόμη και σήμερα, διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να βγουν — έστω για λίγο — από τον συνηθισμένο ρυθμό του κόσμου και να συναντηθούν διαφορετικά. Και αυτή τη στιγμή, το Κέντρο περνά σε μια νέα εποχή. Η ενεργειακή αναβάθμιση και πλήρης ανακαίνιση του συνεδριακού μας κέντρου ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι. Δεν εκσυγχρονίζουμε απλώς ένα κτίριο. Προετοιμάζουμε μια νέα πλατφόρμα διεθνούς συνάντησης», υπογράμμισε.

Και κατέληξε: «Αλλά τέτοια εγχειρήματα δεν συντηρούνται από μόνα τους. Οι πολιτιστικοί θεσμοί δεν επιβιώνουν επειδή έχουν παρελθόν. Επιβιώνουν όταν άνθρωποι αποφασίζουν ότι έχουν μέλλον. Οι Δελφικοί Διάλογοι έγιναν πραγματικότητα χάρη σε μια γενναιόδωρη δωρεά της Eurolife. Χωρίς αυτήν, θα παρέμεναν μια ιδέα πάνω σε χαρτί. Σήμερα, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε κάτι ευρύτερο: μια κοινότητα ανθρώπων και θεσμών που αντιλαμβάνονται ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποδομή δημοκρατίας. Υποδομή φαντασίας. Υποδομή μέλλοντος. Και ότι σε έναν κόσμο όλο και πιο κατακερματισμένο, οι χώροι πραγματικής συνάντησης αποκτούν τεράστια σημασία».

Τάσος Κριεκούκης: Οι παγκόσμιας εμβέλειας προσωπικότητες της διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής της Σύγχρονης Δελφικής Αμφικτυονίας

«Το Κέντρο τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει δυναμικά στη διεθνή εξωστρέφειά του. Τώρα ιδρύει μια πρόσθετη διεθνή πρωτοβουλία. Εμπνευσμένη από τον αρχαίο θεσμό της Δελφικής Αμφικτυονίας, η Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία επιδιώκει να υποστηρίξει ενεργά και να διαδώσει σε διεθνή πλέον κλίμακα τη νέα Δελφική Ιδέα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προωθείται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Ο κύριος στόχος της Σύγχρονης Δελφικής Αμφικτυονίας είναι η διάδοση σε διεθνή αλλά και ελληνικά πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτικά φόρα, των πρωτοβουλιών του Κέντρου και της Δελφικής Ιδέας που υπηρετεί», ανέφερε με τη σειρά του ο πρέσβης επί τιμή, Τάσος Κριεκούκης. Όπως ακόμα είπε, για την ανάδειξη της φιλόδοξης, αλλά και ιδιαίτερα γοητευτικής αυτής πορείας του Ε.Π.Κε.Δ. σε διεθνές επίπεδο, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση της διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής της Σύγχρονης Δελφικής Αμφικτυονίας, μιας steering committee.

Σύμφωνα με τον Τάσο Κριεκούκη, μέλη της συντονιστικής Επιτροπής είναι ο διεθνής δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, ο διακεκριμένος Βρετανός ηθοποιός Simon Callow, η Καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Melani Cammett, η πρώην πρέσβης της Χιλής στην Ελλάδα Marcia Covarrubias, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου των φίλων της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά στην Ελβετία, Μαρία Εμπειρίκου, ο καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στο Worcester College της Οξφόρδης και Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινής Έρευνας της Οξφόρδης, Peter Francopan, η Αμερικανίδα, μέλος του World Monuments Fund και μεγάλη χορηγός καλλιτεχνικών ιδρυμάτων Alice Goldet, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, βραβευμένος με Πούλιτζερ, Stephen Greenblatt, ο Ισραηλινοαμερικανός καθηγητής Φυσικών Επιστημών και πρόεδρος του Τμήματος Αστρονομίας από το 2011 έως το 2020 στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Avi Loeb, η βυζαντινολόγος με ρίζες τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ελλάδα, Δρ. Anne McCabe, ο διάσημος Γερμανός ιστορικός και αρχαιολόγος, Hermann Parzinger, ο ιστορικός και πρέσβης, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, Gilles Pėcout και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της EurolifeFFH Ασφαλιστικής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Aντιπρόεδρος της Insurance Europe, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Δελφικοί Διάλογοι 2026

Με θέμα «The Future of Humanity», οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Ιουλίου 2026 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στους Δελφούς.

Ομιλητές: Helen Margetts/Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Abraham Loeb/Πανεπιστήμιο Harvard, Markus Gabriel/Πανεπιστήμιο Βόννης, Marcello Ienca/Technical University of Munich (TUM), Ofrit Liviatan/Πανεπιστήμιο Harvard, Lord Martin Rees/Πανεπιστήμιο Cambridge, Lenart Skof/Science and Research Centre Koper της Σλοβενίας.

Η Δελφική Ακαδημία επικεντρώνεται στη διαχρονική και συγχρονική μελέτη της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και στους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη σήμερα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες προκλήσεις της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης.

Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο Καθηγητής του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Τα σεμινάρια της φετινής χρονιάς θα διδάξουν οι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, Timothy Campbell/Πανεπιστήμιο Cornell, Alex Csiszar/Πανεπιστήμιο Harvard και η Emily Dolan/Πανεπιστήμιο Brown.

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο: Ο Νάσος Αθανασίου ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Ελλάδα 02.06.26

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου

Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

