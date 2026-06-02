Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε κρατούμενος

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις ναρκωτικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε την ώρα της τροφοδοσίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να άνοιξαν ταυτόχρονα δύο διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, γεγονός που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ο κρατούμενος προκειμένου να διαφύγει.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.