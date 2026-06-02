Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε κρατούμενος
Η απόδραση σημειώθηκε την ώρα της τροφοδοσίας - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις ναρκωτικών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε την ώρα της τροφοδοσίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να άνοιξαν ταυτόχρονα δύο διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, γεγονός που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ο κρατούμενος προκειμένου να διαφύγει.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
- Κομισιόν: Βάζει ξανά στο «μικροσκόπιό» της, την ελληνική οικονομία
- Κάρπαθος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας το νησί
- Ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε συμφωνία-μαμούθ με κινεζική αθλητική εταιρεία (vid)
- Οι Αθώοι: Φινάλε με πρωτιά στην τηλεθέαση
- Γερμανία: Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
- Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
- Η «γραμμή της κόλασης» επιστρέφει: Το viral λεωφορείο 666 ξανά στους δρόμους της Πολωνίας
- ΕΛΑΣ για Ντίλιαν: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις