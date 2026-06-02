Από τις περιφέρειες της Ευρώπης στο κέντρο των αποφάσεων: Διεκδικήσεις για γεωργία, βιοοικονομία και υγεία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής Φυσικών Πόρων ( NAT ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) την 1η Ιουνίου, οι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι ενέκριναν σχέδια γνωμοδοτήσεων με επίκεντρο το μέλλον της κοινής οργάνωσης αγοράς γεωργικών προϊόντων, την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιοοικονομίας της ΕΕ και την εφαρμογή του σχεδίου της ΕΕ για την ασφάλεια των καρδιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής των Περιφερειών, «η ΚΟΑ( κοινή οργάνωση αγοράς) διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, στην απλούστευση των διαδικασιών των παραγωγών, στη σταθεροποίηση των αγορών, στη βελτίωση της βιωσιμότητας και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας.

Ωστόσο, τα μέλη της NAT τόνισαν ότι αυτοί οι στόχοι απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ και την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ανησυχούν ότι το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 και τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΕΣ) θα μπορούσαν να μειώσουν τους πόρους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και να δώσουν στα κράτη μέλη υπερβολική διακριτική ευχέρεια, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύεται η επανεθνικοποίηση της ΚΟΑ. Ως εκ τούτου, ζήτησαν τη διατήρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά 100% για τις τομεακές παρεμβάσεις της ΚΟΑ.

Τα μέλη του NAT ζήτησαν επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και διατροφικής εκπαίδευσης.

Το σχέδιο γνωμοδότησης , με επικεφαλής τον εισηγητήAlessio Mammi (IT/PES), Υπουργού Γεωργίας της περιφέρειας Emilia-Romagna, θα εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας της ΕτΠ τον Οκτώβριο.

Μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιοοικονομία της ΕΕ

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, τα μέλη της επιτροπής NAT εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιοοικονομία της ΕΕ, τονίζοντας τον βασικό της ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης.

Σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης, τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της βιοοικονομίας μέσω τοποκεντρικών προσεγγίσεων και ζήτησαν ισχυρότερη υποστήριξη για την καινοτομία, τη βιομηχανική κλιμάκωση και τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας βιοπροϊόντων.

Το σχέδιο γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης ισχυρότερα κίνητρα για δημόσιες συμβάσεις, στοχευμένες επενδύσεις και μέτρα για την επιτάχυνση της διείσδυσης στην αγορά, καθιστώντας τα βιοπροϊόντα πιο ανταγωνιστικά και κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις, παραμένοντας παράλληλα προσιτά και ελκυστικά για τους καταναλωτές.

Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της καινοτομίας, για την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στη βιώσιμη βιοοικονομία.

Το σχέδιο γνωμοδότησης , με επικεφαλής τον/τηνKarl Vanlouwe (BE/EA), μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της ΕτΠ τον Οκτώβριο.

Το Σχέδιο Ασφαλών Καρδιών

Όπως επισημαίνει η ίδια ανακοίνωση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΝ) ευθύνονται για κάθε τρίτο θάνατο στην ΕΕ και πλήττουν πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτός ο ανθρώπινος φόρος επιδεινώνεται περαιτέρω από το σημαντικό οικονομικό κόστος, που ανέρχεται σε 282 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για τα μέλη του NAT, το Σχέδιο της ΕΕ για την Ασφάλεια στην Καρδιά αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών απουσιάζει από την ανακοίνωση της Επιτροπής. Από τη σωματική δραστηριότητα έως τη διακοπή του καπνίσματος, τον περιορισμό του αλκοόλ ή την υγιεινή διατροφή στα σχολικά κυλικεία, οι δημόσιες αρχές διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής που κάνουν τη διαφορά στην καρδιαγγειακή υγεία.

Τα μέλη τόνισαν αυτούς τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες και συζήτησαν πώς ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ποιότητα του αέρα, οι μεταφορές και η προσβασιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζουν την ευημερία της καρδιάς μας και πώς η πρόσβαση, η πρόληψη, η ανίχνευση και η θεραπεία δεν μπορούν να εξαρτώνται από μια κλήρωση ταχυδρομικού κώδικα.

Οι εκπρόσωποι του NAT ζήτησαν επίσης καλύτερα δεδομένα και μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση για τη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε ψηφιακές και παραδοσιακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και καλύτερης χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποστήριξη της περιφερειακής δράσης, ιδίως σε αγροτικές και υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Το σχέδιο γνωμοδότησης , με επικεφαλής τον/τηνΗ πρόταση του Carmine Pacente (IT/Renew Europe), δημοτικού συμβούλου του Μιλάνου, θα εγκριθεί στην ολομέλεια της ΕτΠ τον Οκτώβριο.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης

Ο Luca Zaia (IT/ECR), Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βένετο, εξελέγη 1ος Αντιπρόεδρος της επιτροπής NAT.

Τα μέλη πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον του τομέα του ρυζιού στην Ευρώπη (εισηγητήςAlberto Cirio , IT/EPP, Πρόεδρος της περιφέρειας Piedmont) και σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών (εισηγητής Δημήτριος Καφαντάρης , EL/EPP, Δημοτικός Σύμβουλος Πούλου).

Η Ruth María Merino Peña (ES/EPP) παρουσίασε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός «Μεσογειακού Κέντρου για την Κλιματική Ευφυΐα και την Ανθεκτικότητα», με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάκαμψης της Περιφέρειας της Βαλένθια, Raúl Mérida.

*πηγή πρωτότυπου κειμένου και φωτογραφίας: https://www.cor.europa.eu/en/news/regions-call-stronger-local-role-eu-agriculture-bioeconomy-and-health-policies