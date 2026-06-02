newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τις περιφέρειες της Ευρώπης στο κέντρο των αποφάσεων: Διεκδικήσεις για γεωργία, βιοοικονομία και υγεία
Αυτοδιοίκηση 02 Ιουνίου 2026, 13:15

Από τις περιφέρειες της Ευρώπης στο κέντρο των αποφάσεων: Διεκδικήσεις για γεωργία, βιοοικονομία και υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει τη διατήρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά 100% για τις τομεακές παρεμβάσεις της ΚΟΑ. 

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής Φυσικών Πόρων ( NAT ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) την 1η Ιουνίου, οι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι ενέκριναν σχέδια γνωμοδοτήσεων με επίκεντρο το μέλλον της κοινής οργάνωσης αγοράς γεωργικών προϊόντων, την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιοοικονομίας της ΕΕ και την εφαρμογή του σχεδίου της ΕΕ για την ασφάλεια των καρδιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής των Περιφερειών, «η ΚΟΑ( κοινή οργάνωση αγοράς) διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, στην απλούστευση των διαδικασιών των παραγωγών, στη σταθεροποίηση των αγορών, στη βελτίωση της βιωσιμότητας και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας.

Ωστόσο, τα μέλη της NAT τόνισαν ότι αυτοί οι στόχοι απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ και την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ανησυχούν ότι το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 και τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΕΣ) θα μπορούσαν να μειώσουν τους πόρους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και να δώσουν στα κράτη μέλη υπερβολική διακριτική ευχέρεια, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύεται η επανεθνικοποίηση της ΚΟΑ. Ως εκ τούτου, ζήτησαν τη διατήρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά 100% για τις τομεακές παρεμβάσεις της ΚΟΑ. 

Τα μέλη του NAT ζήτησαν επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και διατροφικής εκπαίδευσης.

Το σχέδιο γνωμοδότησης , με επικεφαλής τον εισηγητήAlessio Mammi (IT/PES), Υπουργού Γεωργίας της περιφέρειας Emilia-Romagna, θα εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας της ΕτΠ τον Οκτώβριο. 

Μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιοοικονομία της ΕΕ 

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, τα μέλη της επιτροπής NAT εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιοοικονομία της ΕΕ, τονίζοντας τον βασικό της ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης. 

Σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης, τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της βιοοικονομίας μέσω τοποκεντρικών προσεγγίσεων και ζήτησαν ισχυρότερη υποστήριξη για την καινοτομία, τη βιομηχανική κλιμάκωση και τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας βιοπροϊόντων.

Το σχέδιο γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης ισχυρότερα κίνητρα για δημόσιες συμβάσεις, στοχευμένες επενδύσεις και μέτρα για την επιτάχυνση της διείσδυσης στην αγορά, καθιστώντας τα βιοπροϊόντα πιο ανταγωνιστικά και κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις, παραμένοντας παράλληλα προσιτά και ελκυστικά για τους καταναλωτές.

Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της καινοτομίας, για την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στη βιώσιμη βιοοικονομία.

Το σχέδιο γνωμοδότησης , με επικεφαλής τον/τηνKarl Vanlouwe (BE/EA), μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της ΕτΠ τον Οκτώβριο. 

Το Σχέδιο Ασφαλών Καρδιών 

Όπως επισημαίνει η ίδια ανακοίνωση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΝ) ευθύνονται για κάθε τρίτο θάνατο στην ΕΕ και πλήττουν πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτός ο ανθρώπινος φόρος επιδεινώνεται περαιτέρω από το σημαντικό οικονομικό κόστος, που ανέρχεται σε 282 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για τα μέλη του NAT, το Σχέδιο της ΕΕ για την Ασφάλεια στην Καρδιά αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών απουσιάζει από την ανακοίνωση της Επιτροπής. Από τη σωματική δραστηριότητα έως τη διακοπή του καπνίσματος, τον περιορισμό του αλκοόλ ή την υγιεινή διατροφή στα σχολικά κυλικεία, οι δημόσιες αρχές διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής που κάνουν τη διαφορά στην καρδιαγγειακή υγεία.

Τα μέλη τόνισαν αυτούς τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες και συζήτησαν πώς ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ποιότητα του αέρα, οι μεταφορές και η προσβασιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζουν την ευημερία της καρδιάς μας και πώς η πρόσβαση, η πρόληψη, η ανίχνευση και η θεραπεία δεν μπορούν να εξαρτώνται από μια κλήρωση ταχυδρομικού κώδικα.

Οι εκπρόσωποι του NAT ζήτησαν επίσης καλύτερα δεδομένα και μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση για τη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε ψηφιακές και παραδοσιακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και καλύτερης χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποστήριξη της περιφερειακής δράσης, ιδίως σε αγροτικές και υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Το σχέδιο γνωμοδότησης , με επικεφαλής τον/τηνΗ πρόταση του Carmine Pacente (IT/Renew Europe), δημοτικού συμβούλου του Μιλάνου, θα εγκριθεί στην ολομέλεια της ΕτΠ τον Οκτώβριο.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης

Ο Luca Zaia (IT/ECR), Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βένετο, εξελέγη 1ος Αντιπρόεδρος της επιτροπής NAT. 

Τα μέλη πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον του τομέα του ρυζιού στην Ευρώπη (εισηγητήςAlberto Cirio , IT/EPP, Πρόεδρος της περιφέρειας Piedmont) και σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών (εισηγητής Δημήτριος Καφαντάρης , EL/EPP, Δημοτικός Σύμβουλος Πούλου). 

Η Ruth María Merino Peña (ES/EPP) παρουσίασε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός «Μεσογειακού Κέντρου για την Κλιματική Ευφυΐα και την Ανθεκτικότητα», με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάκαμψης της Περιφέρειας της Βαλένθια, Raúl Mérida.

*πηγή πρωτότυπου κειμένου και φωτογραφίας: https://www.cor.europa.eu/en/news/regions-call-stronger-local-role-eu-agriculture-bioeconomy-and-health-policies

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής

«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Σύνταξη
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Σύνταξη
Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σύνταξη
Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Ελλάδα 02.06.26

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου

Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Επιστήμες 02.06.26

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής

«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Σύνταξη
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies