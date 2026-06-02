MEGA: Σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση με τον τελικό του UEFA Champions League

Το MEGA ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στους πίνακες τηλεθέασης το Σάββατο 30 Μαΐου, με τη μετάδοση του συναρπαστικού τελικού του UEFA Champions League, στον οποίο μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Το φίλαθλο τηλεοπτικό κοινό συντονίστηκε μαζικά στο MEGA, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι οι μεγάλες αθλητικές στιγμές παίζουν δυνατά εδώ. Ο μεγάλος τελικός ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του σταθμού για το 2026 και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης με το εντυπωσιακό ποσοστό 33,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ο αγώνας άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με διαφορά τουλάχιστον 24 ποσοστιαίων μονάδων.

Στο γενικό σύνολο, η αναμέτρηση από τη Βουδαπέστη, σε περιγραφή του Κώστα Βερνίκου και του Αντώνη Κατσαρού, κυριάρχησε απόλυτα με 32,8%. Η συνολική κάλυψη της μετάδοσης ξεπέρασε τους 1,3 εκατ. τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό τα ποσοστά τηλεθέασης εκτοξεύτηκαν πάνω από το 40%!

Οι τηλεθεατές εμπιστεύτηκαν το MEGA και κατά τη διάρκεια των ειδικών εκπομπών πριν και μετά τον αγώνα. Οι Παναγιώτης Περπερίδης και Μένιος Σακελλαρόπουλος μετέφεραν τον παλμό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής βραδιάς μέσα από την Post-Game εκπομπή, με πρωτοποριακές αναλύσεις και πλούσιο ρεπορτάζ.

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές βραδιές φέρουν, διαχρονικά, τη σφραγίδα του MEGA. Μόνο τη φετινή σεζόν, οι συναρπαστικές αναμετρήσεις του UEFA Champions League καθήλωσαν το φίλαθλο κοινό, με τη μεγάλη επιστροφή του Ολυμπιακού στα «αστέρια» να σημειώνει μέσο όσο 26,6% στο γενικό σύνολο και 26,2% στο δυναμικό κοινό 18-54. Με εικόνα υψηλών προδιαγραφών, δυναμικές μεταδόσεις και έγκυρη δημοσιογραφική κάλυψη, το MEGA επιβεβαιώνει τη θέση του ως τον απόλυτο προορισμό για κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός.