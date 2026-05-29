«Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην αποψινή εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA, με αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην κοινή γνώμη:

Δολοφονία το «ατύχημα» του προέδρου

Η δολοφονική επίθεση στον δημιουργικό και ευγενικό πρόεδρο του χωριού.

Τι ήθελε να αλλάξει στην περιοχή; Ποιους ενόχλησαν οι παρατηρήσεις του και πώς στήθηκε το καρτέρι θανάτου;

Όλο το παρασκήνιο και οι μαρτυρίες- «φωτιά» που φέρνουν την ανατροπή.

Μάριος Παπαγεωργίου: Στο εδώλιο ο πρώην αστυνομικός – γιος του εγκέφαλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που αποκάλυψε το «Τούνελ» και συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια εγκέφαλου, πρώην αστυνομικός, δίνει λόγο στη Δικαιοσύνη.

Τραγική φιγούρα η χαροκαμένη μητέρα που περιμένει -χρόνια τώρα- την απάντηση για το μονάκριβο παιδί της.

