«Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην αποψινή εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη
Η εκπομπή είναι πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στη συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη.
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA, με αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην κοινή γνώμη:
Δολοφονία το «ατύχημα» του προέδρου
Η δολοφονική επίθεση στον δημιουργικό και ευγενικό πρόεδρο του χωριού.
Τι ήθελε να αλλάξει στην περιοχή; Ποιους ενόχλησαν οι παρατηρήσεις του και πώς στήθηκε το καρτέρι θανάτου;
Όλο το παρασκήνιο και οι μαρτυρίες- «φωτιά» που φέρνουν την ανατροπή.
Μάριος Παπαγεωργίου: Στο εδώλιο ο πρώην αστυνομικός – γιος του εγκέφαλου
Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που αποκάλυψε το «Τούνελ» και συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια εγκέφαλου, πρώην αστυνομικός, δίνει λόγο στη Δικαιοσύνη.
Τραγική φιγούρα η χαροκαμένη μητέρα που περιμένει -χρόνια τώρα- την απάντηση για το μονάκριβο παιδί της.
